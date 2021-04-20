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За какое "будущее" студенты лицея из Петровска будут голосовать?

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 Низкая активность избирателя,  это дна из  самых  больших проблем на выборах.  Особенно неохотно идут на выборы, если вообще идут, молодые люди.  

В Петровске на днях, в  рамках мероприятий, посвященных дню Молодого избирателя в Школе Активного Гражданина («ШАГ»)  провели мероприятие «Ваш выбор- ваше будущее!». В целом, мероприятие нужное и полезное -  и надо объяснять молодым людям о важности выборов.  Но это смотря, кто и как это делает.

В детско-юношескую библиотеку имени С. Михалкова, пришли   студенты Петровского агропромышленного лицея.  Ребята приняли участие в игре «Правовой пасьянс в песнях».  В этом организаторы  угадали точно: выборы давно  похожи  на «пасьянс» и  на  карточную игру   в «подкидного дурака».

Мероприятие проводила председатель  территориальной избирательной комиссии Алла Львова.  Человек опытный в выборных процессах: она стала  председателем ТИК  Петровского района в 2018 году, до этого работала  членом  ТИК.  Работала   и главным специалистом в отделе экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского района. 

То есть, человек опытный во всех смыслах: и в выборных процессах, и в инвестиционной политике района.  Результаты приложения ее опыта в Петровске видны каждому.  И такой  опытный чиновник по инвестициям и по выборам, как Алла  Львова    и  рассказала ребятам, почему им  надо ходить на выборы, какими важными будут   предстоящие в этом году выборы.

«Ваш выбор- ваше будущее!»- это лозунг мероприятия.  Лозунг очень   верный!  На самом деле, ведь кого выберем с тем и будем жить в будущем.

Но как тут не сказать о технологии   25- кадра, о которой  полагаем, студенты из Петровска совсем не ведают! Тут и без особых    объяснений  председателя ТИК ребятам    понятно,  как  правильно надо голосовать и за кого. Они же понимают, зачем их привели на это мероприятие и кто привел!   Хотите, чтобы в Петровске не было нового моста?  Тогда не ходите на выборы не голосуйте.  Но это будет  "ваш выбор"! Хотите, чтобы в район не привлекались инвестиции?  Сидите дома,  не голосуйте. И это будет "ваш выбор"!  Такая технология "накачки" и "промывания" мозгов  давно известна.

Как человек в проведении выборов уже опытный, бывший работник администрации Алла Львова  нашла, полагаем,   нужные слова,  которые бы объясняли  студентам лицея,  от какого именно выбора зависит их будущее.

Но остается надеться, на свежие и умные головы студентов: они ведь прекрасно видят, что происходит в Петровске,  какие здесь  отвратительные условия для нормальной  жизни. Особенно, для молодых.  И конечно,  ребята не могут не  понимать, что  такая жизнь в районе и в городе это результаты прошлых выборных кампаний прошлых лет.

Поэтому, совершенно верный лозунг : «Ваш выбор-  ваше будущее».  Только  при одном условии, что  это должен быть «ваш выбор»,  а не навязанный чиновником и председателем ТИК, как это  уверены, сделала Алла Лосина из Петровска.   

 

 

 