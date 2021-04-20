За какое "будущее" студенты лицея из Петровска будут голосовать?

Низкая активность избирателя, это дна из самых больших проблем на выборах. Особенно неохотно идут на выборы, если вообще идут, молодые люди.

В Петровске на днях, в рамках мероприятий, посвященных дню Молодого избирателя в Школе Активного Гражданина («ШАГ») провели мероприятие «Ваш выбор- ваше будущее!». В целом, мероприятие нужное и полезное - и надо объяснять молодым людям о важности выборов. Но это смотря, кто и как это делает.

В детско-юношескую библиотеку имени С. Михалкова, пришли студенты Петровского агропромышленного лицея. Ребята приняли участие в игре «Правовой пасьянс в песнях». В этом организаторы угадали точно: выборы давно похожи на «пасьянс» и на карточную игру в «подкидного дурака».

Мероприятие проводила председатель территориальной избирательной комиссии Алла Львова. Человек опытный в выборных процессах: она стала председателем ТИК Петровского района в 2018 году, до этого работала членом ТИК. Работала и главным специалистом в отделе экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского района.

То есть, человек опытный во всех смыслах: и в выборных процессах, и в инвестиционной политике района. Результаты приложения ее опыта в Петровске видны каждому. И такой опытный чиновник по инвестициям и по выборам, как Алла Львова и рассказала ребятам, почему им надо ходить на выборы, какими важными будут предстоящие в этом году выборы.

«Ваш выбор- ваше будущее!»- это лозунг мероприятия. Лозунг очень верный! На самом деле, ведь кого выберем с тем и будем жить в будущем.

Но как тут не сказать о технологии 25- кадра, о которой полагаем, студенты из Петровска совсем не ведают! Тут и без особых объяснений председателя ТИК ребятам понятно, как правильно надо голосовать и за кого. Они же понимают, зачем их привели на это мероприятие и кто привел! Хотите, чтобы в Петровске не было нового моста? Тогда не ходите на выборы не голосуйте. Но это будет "ваш выбор"! Хотите, чтобы в район не привлекались инвестиции? Сидите дома, не голосуйте. И это будет "ваш выбор"! Такая технология "накачки" и "промывания" мозгов давно известна.

Как человек в проведении выборов уже опытный, бывший работник администрации Алла Львова нашла, полагаем, нужные слова, которые бы объясняли студентам лицея, от какого именно выбора зависит их будущее.

Но остается надеться, на свежие и умные головы студентов: они ведь прекрасно видят, что происходит в Петровске, какие здесь отвратительные условия для нормальной жизни. Особенно, для молодых. И конечно, ребята не могут не понимать, что такая жизнь в районе и в городе это результаты прошлых выборных кампаний прошлых лет.

Поэтому, совершенно верный лозунг : «Ваш выбор- ваше будущее». Только при одном условии, что это должен быть «ваш выбор», а не навязанный чиновником и председателем ТИК, как это уверены, сделала Алла Лосина из Петровска.