Кто виноват в смерти Андрея Скопина?

Андрея Скопина его родственники, адвокат, наша редакция, пытались спасти еще в августе прошлого года, но увы. «В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный»: две статьи под такими одинаковыми названиями были опубликованы изданием «Саратовский репортер». Это был крик о помощи: но Система не услышала. Первая публикация от 6 августа 2025 года, а вторая публикация от 1 июня 2026 года

Но, увы, спустя 5 дней после публикации, и редакционных запросов в Генеральную прокуратуру РФ, в УФСИН Волгоградской области и Минздрав Волгоградской области с требованием оказать немедленную помощь тяжелобольному человеку, 6 июня в 6 утра 10 минут он умер.

Кто конкретно виноват в смерти осужденного Скопина? Имена виновных должна назвать прокуратура Волгоградской области, так же как и должна и принять меры прокурорского воздействия к виновным : 9 июня редакцией газеты «Саратовский репортер» получен ответ из прокуратуры Волгоградской области, на редакционный запрос от 1 июня:

«По поступившим из Генеральной прокуратуры РФ и Аппарата Губернатора Волгоградской области вашей жалобы в интересах осужденного Скопина А.Г. организована прокурорская проверка. В связи с необходимостью проведения проверочных мероприятий информация по результатам проверки будет предоставлена не позднее 3.07. 2026 г».

Трагическая ирония в том, что редакция дважды направляла редакционные запросы в прокуратуру и УФСИН с просьбой оказать помощь тяжело больному осужденному. Почти год назад, и вот сейчас- за несколько дней до его смерти.

Первый раз это было после публикации 6 августа прошлого года: просили немедленно вмешаться, и помочь спасти тяжелобольного человека, пока еще не поздно. Второй раз просили и требовали разобраться в фактах преступного отношения к тяжелобольном у осужденному уже 1 июня этого года. Но увы! Человек умер. Сегодня прокуратура будет заниматься уже не спасением жизни тяжелобольного человека, а установлением причин, по чьей вине он скончался.

Если называть вещи своими именами, то произошло убийство человека: изощренное и циничное. Скопин был убит был равнодушием, попранием его законных прав. Те, кто виновен в его смерти, должны обязательно ответить перед Законом, дабы подобное не повторилось. У каждой проблемы есть ФИО, как и в этом случае тоже.

Теперь без эмоций, и пойдем, как говорится, по хронологии.

После первой публикации в газете «Саратовский репортер» от 6 августа 2025 года https://rsar.ru/index.php/home/702-v-liu-15-volgogradskoj-oblasti-umiraet-osuzhdennyj в редакцию поступило два ответа.

Первый ответ за подписью заместителя начальника УФСИН по Волгоградской области А.А. Макаренко, где он сообщил: «Ваше обращение по вопросу медицинского обеспечения рассмотрено». Ни словом больше: как было рассмотрено, что было рассмотрено, как помогли, как наказали виновных за халатность и бездействие - непонятно.

Второй ответ поступил в редакцию от начальника ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области В.Н. Хвостова, и это была классическая отписка: ссылаясь сразу на два Федеральных закона ( «Об основах охраны здоровья граждан РФ» и «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») начальник ЛИУ-15 ответил:

«Предоставить Вам информацию о состоянии здоровья Скопина А.Г. не представляется возможным», и что « гражданин имеет право обратиться с жалобой на принятое решение по обращению в суд». Все хорошо было в этом ответе, кроме одного: областная общественно-политическая газета «Саратовский репортер» - это не «гражданин», как указал начальник ЛИУ-15, а СМИ. Соответственно, на редакционный запрос СМИ начальник ЛИУ-15 ОБЯЗАН был согласно Закону «О СМИ» дать развернутый и полный ответ по перечисленным в статье фактам. Этого сделано не было.

Редакция в своем запросе СМИ не просила руководство ЛИУ-15, как отвечает начальник ЛИУ-15 В.Н. Хвостов, «предоставить информацию о состоянии здоровья Скопина А.Г.», а редакция просила «принять меры по изложенным в публикации от 6 августа 2025 года фактам». А самый главный факт уже был указан в самом заголовке статьи: «В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный».

Этого было мало, чтобы понять начальнику ЛИУ-15 В.Н. Хвостову, что необходимо принимать срочные и безотлагательные меры в отношении тяжелобольного А.Г. Скопина по его лечению, а затем и освобождению?

Если бы вышеуказанные начальники А. А. Макаренко и особенно В.Н. Хвостов, приняли бы своевременные меры в рамках своих полномочий и должностных инструкций, по оказанию немедленной и квалифицированной медицинской помощи больному Скопину А.Г., а не занимались бы направлением в адрес редакции циничных отписок, то человек был бы жив. И это совершенно точно, и не нуждается ни в доказательствах, ни в пояснениях, а все остальное, это от лукавого.

И отдельно, любителю Федеральных законов начальнику ЛИУ-15 В.Н. Хвостову напомним о статье УК РФ Статья 124 «Неоказание помощи больному»:

«Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного…». Была ли хотя бы одна причина у начальника ЛИУ-15 В.Н. Хвостова, чтобы отказать в квалифицированной помощи тяжелобольному А.Г. Скопину?

Может быть, В.Н. Хвостов пояснит проверяющим прокурорам, почему тяжело больной человек, у которого на протяжении долгого времени держалась постоянно высокая температура не был доставлен в городскую больницу для проведения диагностики, в том числе на КТ? Вместо этого, начальник ЛИУ-15 посоветовал 70-летнему отцу Скопина найти медицинское учреждение в Волгограде, с которым можно было бы заключить договор на медицинское обслуживание! При этом, в ЛИУ-15 отцу Скопина посоветовали еще и найти в Волгограде медучреждение, где могли бы сделать анализ крови сына в пробирках! Это что было такое, как не явное издевательство, вместо оказания квалифицированной медицинской помощи тяжелобольному?

Первая статья «В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный» была опубликована 6 августа 2025 года. Почему ни В.Н. Хвостов, ни А.А. Макаренко не приняли мер по оказанию медицинской помощи больному?

Почему В.Н. Хвостов и А.А. Макаренко не оказали медицинскую помощь Скопину А.Г. после повторной публикации 1 июня?

Вопросы адресуем прокуратуре Волгоградской области, которая сейчас проводит прокурорскую проверку в этом исправительно-трудовом лечебном учреждении.

Начальник ЛИУ-15 В.Н. Хвостов также проигнорировал Постановление правительства РФ от 6 февраля 2024 года, в котором указан Перечень заболеваний, препятствующих отбытию наказания. Почему?

Врач филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ -З4 ФСИН России Коробейников С.В. пояснил 5 июня в Дзерджинском районном суде Волгоградской области : «С февраля 2024 года наблюдалось ухудшение состояния ( перенес инфекционный эндокардит) … поднималась температура по вечерам». Разве этого было недостаточно для принятия срочных мер по диагностике, последующему лечению, по отношению к тяжелобольному, а не ограничиваться только антибиотиками?

Скопин А.Г. давно написал ходатайство в суд об освобождении по состоянию здоровья, но заседания по вине руководства ЛИУ- 15 откладывали каждый раз, начиная с мая, о чем рассказывал редакции за несколько дней до смерти Скопина А.Г. Анастасия:

«У отца наблюдается ухудшение здоровья. Сильная отдышка, ходит очень плохо. Суд должен был быть 21 мая, его отменили, потому что не сделали заключение. Они оттягивают это до последнего, обещают, что вывезут в больницу на КТ, и не вывозят, ссылаясь на то, что то договор не подписан с больницей, то конвоя нет. То предлагают, чтобы мы сами доехали заключили договор, взяли пробирку и отвезли в колонию, чтобы там у него взяли кровь».

После редакционных запросов 1 июня в Генеральную прокуратуру РФ, Минздрав Волгоградской области и в УФСИН по Волгоградской области тюремное начальство снова зашевелилось и буквально в один день были собраны все документы на освобождение, и в один день в срочном порядке прошел суд… и тяжело больного человека освободили за день до его смерти, уже тогда, когда он лежал под ИВЛ, в коме и без сознания.

Резкое ухудшение здоровья Скопина А.Г. началось 4 июня: инсульт, кома, аппарат ИВЛ. И тогда в ЛИУ-15 все сразу забегали, почувствовав, что придется серьезно ответить своими должностями, уголовным преследованием. Мгновенно были оформлены необходимые справки, документы на освобождение, бухгалтер подписал бумаги на получение суточных денег на питание, на проезд до Камышина на Родину Скопина, быстро провели суд и… освободили, когда человек уже умирал…

В решении Дзерджинского районного суда Волгоградской области от 5 июня указано:

«В соответствии с Постановлением РФ № 54 от 06 2024 года «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению» освобождение от отбывания наказания входит заболевание установленное осужденному». Ходатайство осужденного Скопина А.Г. об освобождении было судом удовлетворено.

Но уже слишком поздно, и это можно было, и нужно было сделать согласно Закону гораздо раньше, а не издеваться над осужденным и его родственниками. Кто теперь ответит за эту смерть?

Для кого написаны Законы, Постановления правительства, инструкции? В этой трагической истории они написаны, явно не для начальника ЛИУ-15 В.Н. Хвостова и заместителя начальника УФСИН по Волгоградской области А.А. Макаренко.

Каким будет решение прокурорской проверки и понесут ли заслуженное наказание эти два начальника за свое бездействие и халатность, которые увели раньше времени человека в могилу?