Город и село: слишком далеки они стали друг от друга

Когда на смену форумам, съездам, конференциям, придет реальная государственная поддержка сельского хозяйства страны?



О проблемах сельского хозяйства знают и говорят все, но лучше всего о них знают те, кто живет и работает на земле. Положение на селе ужасное, и оно с каждым годом становится: все хуже и хуже.

Статистика страшная: «С 2015 года сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек и составляет сегодня 36,6 миллиона – это 25% от общей численности населения. За последние 20 лет число населенных пунктов без постоянных жителей увеличилось на четверть – около 25 тысяч сел и деревень в стране, это по сути деревни-призраки. Еще в 24 тысячах селах проживает от 1 до 6 жителей, и всего 43 процента сел имеют до 50 проживающих».

При советской власти говорили о так называемой «смычке» деревни и города , и такой государственный подход давал результаты: село возрождалось, укреплялось. Но последние как минимум, 30 лет процесс пошел в обратную сторону: село исчезает с карты России. Интересно, когда наши депутаты, министры, руководители различных уровней обедают или завтракают, они понимают, что вся эта пища не с неба упала? Полагаем, что давно уже не понимают и принимают это как должное, а потому крестьянин на селе брошен и предоставлен сам себе: выживай, как хочешь, только город корми.

При этом, не скажешь, что государство ничего не делает. Официальная информация пестрит сообщениями: состоялся съезд, форум, конференция, круглый стол, где высокопоставленные чиновники и эксперты говорят о проблемах сельского хозяйства. И это продолжается десятилетия. Сплошная, бесплодная говорильня. В это же время село умирает, молодые люди его покидают, не видя никаких перспектив, фермы пустуют, поголовье скота уменьшается : крестьяне вынуждены пускать скот под нож, потому что его содержание становится невыгодным! Когда такое было, ведь испокон века село кормило людей. А теперь город кормит село, но… обещаниями «поднять», дать инвестиции, дотации…

Мало того: государство уничтожает скот крестьян своими руками, как это было этой зимою и весною в нескольких регионах России, и особенно в Новосибирской области, где под видом «неизвестной опасной болезни» и пастереллеза, у крестьян изымали скот, убивали его и сжигали! Крестьяне остались без средств к существованию, было уничтожено дело всей их жизни, а прямой имущественный ущерб, рассчитанный по стоимости животных, составил 1,59 млрд руб! При этом, власть не удосужилась честно сказать крестьянам, что происходит на самом деле, и по какой причине у них изымали скот и уничтожали его!

Но зато в России расплодилось масса профессиональных Союзов, общественных экспертных организаций, а по сути говоря, целая армия дармоедов, которые только и делают, что проводят в стране какие-то общественные посиделки в виде форумов, съездов, круглых столов по тем или иным проблемам села

Возможно, что это не плохо, что о проблемах говорят, но где тогда реальные дела и результаты? В чем смысл таких организаций? Сегодня о проблемах аграрного сектора говорят многие общественные и профессиональные организации, но где реальная отдача от их деятельности и слов?

Это например, Национальный Союз производителей молока- «Союзмолоко»( рукводитель Артем Белов) , Российский Союз предприятий молочной отрасли ( РСПМО), «Союз участников рынка картофеля и овощей ( «Картофельный союз), Национальный Союз поставщиков, производителей мяса и мясопродуктов( Национальная мясная Ассоциация). Меду прочим, они существуют, и неплохо существуют на взносы членов, а это различные крупные производители сельхозпродукции в стране.

Что конкретно делается этими организациями, государством, чтобы ситуация была изменена коренным образом в аграрном секторе? Мы не видим конкретных результатов, а видим и слышим только отчеты, читаем статистику, планы, прогнозы, результаты работы экспертов.

Сегодня, если посмотрим, скажем на Саратовскую область, а она одна могла бы прокормить и напоить молоком, при грамотном государственном подходе, без преувеличения, всю Россию, то здесь та же самая картина, что и по стране: показуха, слеты и форумы, дутые цифры статистики для отчета перед властью, вместо реальной помощи производителю на селе.

Недавно в селе Давыдовка Пугачевского района прошел XXIX слет животноводов

Это сообщение в официальных СМИ звучит, как мы полагаем, словно издевательство: форум на фоне нищеты в селах, тощих коров, бегства молодежи в город от безысходности.

« Такие мероприятия очень важны, поскольку способствуют популяризации рабочих профессий АПК и поддержке специалистов, занимающихся животноводством. Это повод встретиться, обменяться опытом, обсудить текущие задачи. - отметила в приветственном слове Антонина Галяшкина. К чему это было сказано все понимают: у госпожи Галяшкиной сейчас идет предвыборная кампания по выборам в Госдуму, и она точно станет депутатом, так как идет от «Единой России», а эта партия, как мы все прекрасно знаем, всегда побеждает, а почему мы тоже прекрасно все знаем.

При этом, Галяшкина является председателем аграрного комитета в облдуме. Где конкретные результаты ее работы, кроме тех, что она что-то обещает сделать, обещает разработать «дорожную карту» для решения проблем фермеров? Это крестьяне Саратовской области слышали много раз и от различных депутатов: слов было много, дел было мало. Как-то зимой на одном из совещаний в облдуме, один молодой фермер рассказал о проблемах, о том, что стало совсем тяжело и приходится выживать: нет государственных дотаций, нет реальной помощи селу, огромные налоги, кредит взять невозможно, а если дадут то под высокий процент. На что Галяшкина ответила, что услышала проблемы фермера, и что надо будет «разработать дорожную карту». Тут комментарии излишни, слова Галяшкиной дают ответ на самый главный вопрос: «Почему аграрный сектор не развивает должным образом государство, почему проблемы села в России не в приоритете сегодня, а в приоритете парки, бассейны, тротуары, городская среда и дворы в городах?». Популизм вместо дела захватил все этажи властной структуры: везде сидят «галяшкины».

Кстати, на этом съезде в Пугачевском районе, о котором мы упомянули, прозвучали такие цифры: «Животноводческий комплекс Саратовской области включает свыше 450 предприятий организованного сектора по скотоводству, 24 - по свиноводству, 225 - по овцеводству, 14 птицефабрик и свыше 60 тысяч личных подсобных хозяйств».

Это сообщил представитель минсельхоза Дмитрий Ерофеев. Можно называть и придумывать, брать с потолка любые цифры, обманывать себя на уровне минсельхоза, что все хорошо, что «несмотря на сложные условия мы работам», но такой подход ,когда намеренно искажают реальность, тем более ведет к разрушению аграрного сектора. Дутая статистика вводит в заблуждение власть: все хорошо, крестьянин справится и без дотаций.

Приведем еще грустную статистику и цифры: недавно упомянутый нами выше Союзмолоко, его аналитический центр сообщил:

« Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в марте 2026 г. составил 100,1%, себестоимость за месяц скорректировалась на 0,1% и превысила уровень марта 2025 г. на 1,9%. Стабилизация операционной себестоимости производства молока в марте обусловлена разнонаправленной динамикой ключевых статей затрат. Стабилизация цен на отдельные компоненты кормов (по данным Росстата, в марте фуражное зерно стало дешевле на 1%, цены на комбикорма для КРС соответствовали уровню февраля) и планомерное укрепление рубля в последние месяцы сдерживали операционные затраты, в то время как рост стоимости энергоресурсов (по данным Росстата, в марте дизельное топливо подорожало на 5,7%, электроэнергия для сельхозтоваропроизводителей- на 1,2%) и сохранение инфляции способствовали росту себестоимости. Анонсированное повышение ставок по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам будет оказывать дополнительное влияние на рост затрат сельхозтоваропроизводителей в ближайшие месяцы».

Из этой статистики и расчетов понятно: ждать улучшений в своей жизни сельхозпроисзводителю сейчас при ныне существующей государственной политике, не имеет смысла. И здесь надежда только одна: на то, что государство снимет розовые очки и развернется в сторону села, и начнет оказывать реальную государственную поддержку аграрному сектору, сделав его развитие приоритетным. Иначе, завтра нас кормить будут китайцы, африканцы, азиаты, а мы будем покупать на последние оставшиеся деньги у них продукты, причем самого низкого качества.

Почему все программы поддержки сельского хозяйства терпят крах? В ходе своей одной из "Прямых линий" президент Владимир Путин заметил, что для него "сельское хозяйство всегда было важнее, чем пушки". Сегодня увы, люди видят совсем другое.

Сельское хозяйство в современной России последовательно загибается последние 20-30 лет, то есть ровно с того момента, когда коллективные хозяйства ушли в небытие, и на земле стала править рыночная экономика. Окончательным аккордом в этой заупокойной молитве сельскому хозяйству нашей страны стало подписание договора о вступлении во Всемирную торговую организацию, в условиях которого было заведомо прописано минимальное субсидирование российских фермеров и аграриев.

Есть еще очень важная проблема, о которой молчат на всех уровнях власти. Сегодня в самом прямом смысле этого слова, бизнес на селе уничтожается целенаправленно руками налоговой инспекции, которая стала карающим органом: из некоторых фирм они не вылезают годами и проверка следует за проверкой. Президент страны не раз говорил на различных совещаниях, форумах, что в нынешней сложной экономической и политической ситуации проверки бизнеса должны быть ослаблены, что давно пора прекратить давить на бизнес посредством проверок. Но налоговики давят на сельхозпредприятия: после одной проверки следует другая, третья. Чтобы окончательно добить аграрный сектор? Ну так тем самым мы ослабляем наше государство изнутри: нам мало внешних врагов?

Прошло полгода, впереди самая жаркая пора у аграриев: лето начало осени. Что государство приготовило на этот год аграриям, как собирается поддержать село?

Всего на 2026 год на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено по четырем госпрограммам около 430 млрд рублей. А уже в 2027 году запланировано меньше: 308,5 млрд рублей, а в 2028 году – 338,6 млрд рублей. Обывателю, у которого пенсия 15 тысяч, а зарплата 25 тысяч, сложно понять значение этих цифр. Но вот для примера: общая стоимость проекта строительства моста через пролив до Крыма составила 227,92 млрд рублей. Получается, что примерно на этот год аграриям страны на развитие дадут всего два крымских моста?

Можно ли такими мизерными вложениями в сравнениями с масштабами страны, поднять сельхозпроизводителя?



Приведем мнение члена аграрного комитета Госдумы Сергея Яхнюка:



«Предложенные параметры бюджета вызывают серьезную озабоченность у профессионального сообщества. Сокращение поддержки по ключевым направлениям, особенно льготного кредитования и технической модернизации, в условиях высоких затрат может привести к замедлению темпов развития отрасли и создает угрозу для достижения поставленных целей».

Что в нашем регионе в этом году предлагается сделать и как помочь крестьянину? Скажем одним словом: никак не собираются это делать: о сельском хозяйстве забыли, что подтверждает документ.

Минсельхоз Саратовской области опубликовал ОТЧЕТ « О Ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за первый квартал 2026 года.

Объем финансирования, предусмотренный паспортом на первый квартал этого года- 1.393 416, 36 р. Кассовое исполнение за первый квартал…520 972, 31 р.

Отметим, что напротив графы «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в таблице этого документа стоит весьма говорящая цифра: «0, 00 р».

Такая же «кричащая» цифра стоит в графе этого Отчета «территориальный фонд обязательного медицинского страхования».

Требуются ли какие либо комментарии к этим цифрам? Результатом такой финансовой «поддержки» со стороны государства станет дальнейшее обнищание сельских территорий вместо комплексного их развития как пишут в программах. Раньше в ходу были слова: «Село умирает». Много лет оно «умирало», пыталось выживать и как-то стояло на ногах.

Но теперь процесс стал необратимым и спасти село от гибели может только чудо. Самому тяжело больному аграрному сектору не выжить, потому что уже слишком серьезные метастазы: нужны безотлагательные «реанимационные мероприятия», то есть реальная поддержка государства. Если больное село не реанимировать прямо сейчас, то уже точно: его не вернуть к жизни.



