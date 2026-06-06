Выборы с душком

Публикуем статью известного саратовского журналиста Салимжана Гайсина. Она была написана 20 лет назад, и ранее не публиковалась. Те кто в теме, знает о чем идет речь, поэтому некоторые моменты, возможно немногим понятные и уже многими забытые, мы не будем пояснять : в интернете поищите, если вам не лень

Для того, чтобы понять, что же произошло с выборами 10 сентября в Балаковском районе, надо хотя бы вкратце остановиться на тех моментах, которые были обозначены перед самими выборами региональным политсоветом партии «Единая Россия». Там просто заигрались в демократию и как бы хотели учесть так называемые ошибки предыдущих выборов депутатов Государственной думы. Эти 62,2 процента не будут давать политикам, да и простому обывателю, еще долго покоя. И ещё долго и мучительно будут пытаться спрятать эти 62,2 процента любыми путями, в том числе и уступками, куплей - продажей мандатов для своих политических соперников. Так и случилось на предыдущих выборах. Местные политики до сих делают оценки того, как «единороссы» неожиданно предали своих товарищей по партии, назвали их неэффективными, не способными нести тяжкое бремя депутатских забот и заставили их снять свои кандидатуры с выборов буквально за несколько дней до 10 сентября, дня единого голосования. Зачем надо было обижать своих однопартийцев – непонятно. Или порядочность, честность, элементарное уважение людей, которые имеют свои семьи, близких, друзей, и которым нужно было объяснить такое якобы личное решение сойти с выборной дистанции, сегодня не в чести? А политическим оппонентам не брезгливо было принимать такие вот мандатные подачки? Или можно продать - купить все ради двух – трех мандатов? Много здесь вопросов, ох, как много! Но на такую игру в мандаты согласились все без исключения партии. Ни коммунисты, ни жириновцы, ни «справедливые» даже не спорили, просто проглотили предложенные почти десяток мандатов депутатов Саратовской областной думы.

Заранее планировалось, что «Единая Россия» наберет примерно около 70 процентов голосов избирателей. А получат по спискам «ЕР» - 19 мандатов, коммунисты (КПРФ, а не Коммунисты России!) два, ЛДПР и СР – по одному мандату. Интересно, что в «ЕР» была большая надежда на так называемые «паровозы», и они должны были отдать свои мандаты другим «единороссам». В «паровозах» числились губернатор Валерий Радаев, Валентина Гречушкина, Михаил Исаев, Ольга Баталина, Людмила Бокова, Василий Максимов и Николай Панков. Все так и получилось, за исключением балаковского варианта.

Николай Панков мандата не получил, который он должен был отдать дорожному строительному магнату Гагику Кирокосяну, генеральному директору ОАО «Автотрасса». Цена вопроса, говорят, была в пределах 12-15 миллионов рублей, которые Гагик отдал то ли лично Панкову, то ли в партийную кассу регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом мы никогда не узнаем. А вот почему получился такой политический конфуз для депутата – паровоза Государственной думы Николая Панкова всё и всем в определенных кругах известно.

ПРОСЧЕТЫ ПАНКОВА

На первый взгляд, Николай Панков по полной отработал вложенные Гагиком деньги. Но это только на первый взгляд так кажется. На самом деле помощники Николая Васильевича оказались бездарными политтехнологами, направляли депутата ГД на непродуктивные встречи и обещания. Он по два – три раза в месяц проводил встречи с многодетными семьями, обманутыми дольщиками, обещая решить их проблемы. Но подвести коммуникации к участкам многодетных семей и построить три дома обманутых дольщиков однозначно без финансового вливания невозможно, обвинения в адрес районной администрации были беспочвенными. Это понимали буквально все избиратели района. Да и обманутых дольщиков в Балаково около пятисот человек, и около тысячи семей многодетных. Это, как говорится, капля в море, которая ничего в выборах не решала. В городе Балаково и районе проживает более 220 тысяч населения. А Панков продолжал ездить на участки многодетных семей, на стройплощадку обманутых дольщиков, собирать их в офисе приемной регионального отделения партии «Единая Россия».

И, в конечном счете, помощники Панкова, оказалось, вообще не владели ситуацией. Они упустили тот момент, когда прозвучала критики в адрес экс – губернатора Павла Ипатова, обвиненного в бедах обманутых дольщиков. Есть мнение, что на Балаковскую АЭС поступила команда не голосовать за «Единую Россию», то есть, за Николая Панкова, не голосовать за одномандатника, главу района Ивана Чепрасова. А в том округе, где баллотировались и Панков, и Чепрасов, проживает больше 3000 семей атомщиков, в разы больше, чем обманутых дольщиков и многодетных семей.

На атомной станции почти как в коммунистические времена. Сказали надо на субботник, все пришли, даже спрашивают, принести ли с собой лопаты и грабли. Хотя напрашивается непременный вопрос – а откуда у городского жителя садово – огородный инвентарь? Сказали пойти в кино или в театр, музей, тоже коллективно сделали экскурсию. А уж про выборы и говорить не приходится. Все придут, да еще проголосуют именно за того, за кого подскажет начальник смены или участка. Именно это и называется послушанием, без всякого учета и скидок на атомное возмущение. Однако с учетом того, какую заработную плату, а это в пределах ста тысяч рублей в месяц, получают на Балаковской АЭС и в среднем в городе Балаково – в три раза меньше. Ну, в городе, допустим, известна средняя зарплата, она в минувшую пятницу появилась на одном из городских сайтов. Эта цифра уложилась в 31590 рублей. А вот на АЭС – эти примерно низший предел. Каков средний уровень зарплаты, а тем более руководителей никому неизвестно. Ведь не случайно в прошлом году депутаты атомщики скопом положили свои депутатские мандаты, а их было четверо, по одной из версий по той причине, что не хотели, чтобы общественность знала их реальные доходы и встали перед выбором: публиковать свои доходы или сложить депутатские полномочия. Выбрали второе – отказались от депутатских мандатов.

КОНКРЕТНО ПО АТОМЩИКАМ

Доказательством о всеобщем послушании атомщиков и на самом деле являются прошедшие выборы губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной думы в Балаковском районе. Сделаем сравнительный анализ на тех избирательных участках, где традиционно голосуют работники Балаковской атомной станции и где в комиссии избирательных участков входят также работники АЭС.

В целом по району выборы прошли так, как и ожидалось. Без фанатизма, но с победой тех, кто реально работает на имидж района, кто думает о будущем и города, и сел района, его жителей. А не тех, кто пугает отменой льгот для ветеранов, социально незащищенных людей, многодетных семей. Здесь будет уместно напомнить, что перед выборами состоялся митинг, организованный членами КПРФ, его лидерами, и секретарем Саратовского горкома КПРФ, кстати, земляком балаковцев Александром Анидаловым. Он, а вслед за ним его соратники Сергей Русин и Владимир Есипов пугали людей пожилого возраста отменой льгот, что, конечно же, не соответствует действительности. Все так же ветераны получают льготные билеты на проезд в общественном транспорте, льготы по ЖКХ, дополнительно продумываются льготы для незащищенных слоев населения. И все же трудно поверить, что работники АЭС повелись на страшилки Анидалова – Русина – Есипова. Да их и не было на митинге. Но тогда что же подвигло жителей города, где традиционно голосуют атомщики, уйти в «красный пояс»? Может быть, они на самом деле хотят вернуться в советские времена, получать одинаковую зарплату, как социальные работники, фармацевты, санитарки в больницах, врачи и учителя? Это просто фантастическое предположение! Но что -то подвигло атомщиков проголосовать и за список кандидатов от КПРФ и за представителя коммунистов Владимира Есипова. И не только атомщики, но и жители села Натальино, которые подпадают под влияние руководства атомной станции и вся их финансовая, социальная жизнь во многом зависит от позиции АЭС.

Вот такие данные приведем для примера. Как известно, Валерий Васильевич Радаев одержал в Саратовской области одержал победу и вновь стал губернатором региона. В Балаково же за него проголосовало около шестидесяти процентов избирателей. А посмотрим на эту цифру в Натальино. Она составляет на десять процентов меньше. Коммунистка Ольга Алимова набрала почти 31 процент проголосовавших избирателей. В целом по Балакову за партию «Единая Россия», читай за Н.В.Панкова, голосовало 52 процента избирателей. В Натальино – всего лишь на десять процентов меньше. Странно, что и глава района Иван Васильевич, который пять лет подряд помогал натальинцам по долгу службы всем, чем мог, проиграл коммунисту В.Есипову именно по Натальинскому избирательному округу. Почти на два с половиной процента.

На Балаковской атомной станции работает чуть больше 3300 человек. Естественно, все они потенциально являются избирателями и традиционно ходят на выборы любого уровня. И они проживают так компактно, что приходится голосовать в избирательных участках №№ 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556. В эти комиссии нередко входят и работники АЭС. Так вот какие интересные наблюдения здесь проявляются. На всех этих участках кандидат в губернаторы Валерий Радаев набрал голосов на 8-10 процентов меньше, чем в целом по району. Естественно, что Ольга Алимова на этих участках набрала под тридцать процентов голосов от всех прибывших на избирательные участки. Это примерно в два три раза больше, чем на остальных участках города. Странное преимущество в микрорайонах, где проживает стабильное, обеспеченное в плане зарплаты население!

Такое же положение выявлено и при голосовании за партии. Если в целом по Балакову за КПРФ проголосовало 22, 43 процента избирателей, то на этих участках доходило и до 30 процентов. А вот по одномандатникам и говорить не приходится. На пяти избирательных участках, где голосовали атомщики, Иван Чепрасов проиграл Владимиру Есипову.

«СУТЬ» ПОМОГЛА КОММУНИСТАМ

Интересно, что в одной из школ города было четыре избирательных участка, на втором и первом этажах. Там, где избирательные комиссии представляли представители АЭС, выиграл Есипов, а там, где просто жители города – победу одержал Чепрасов. На этих же участках в два раза больше голосов набрал и Валерий Радаев, и партия «Единая Россия» (Панков Н.В.). А на «атомных» участках – «торжествовала» и Ольга Алимова, и коммунистическая партия РФ.

А куда, спрашивается, смотрели помощники Панкова, они вообще мониторили или нет ситуацию? Имея на атомной станции крупнейшую партийную ячейку именно здесь «единороссы», а точнее сам Николай Васильевич, потерпели полный крах!

Есть еще один важный момент. Обычно на выборах в городе Балаково участвуют две газеты. Одна из них муниципальная газета «Балаковские вести». У нее есть два преимущества – газета доставляется буквально во все села района, а в городе распространяется посредством подписки и розничной продажи. Во – вторых, в газете довольно демократические цены, как на обычную, так и политическую рекламу. В предвыборный период с газетой активно сотрудничала еще один кандидат в депутаты Саратовской областной думы, руководитель приемной партии «Единая Россия» Ольга Болякина. Она без особых напряжений обошла коммуниста Сергея Русина и стала депутатом Саратовской областной думы.

Вторая газета - «Суть». Аффилированность к ней приписывают двум братьям – бывшему депутату Саратовской областной думы Владимиру Соловьеву и его младшему брату, бывшему заместителю губернатора В.Радаева, ведущему экономический и сельскохозяйственный блок в правительстве области, нынешнему и.о. главы Балаковского района Александру Соловьеву. И это правда. Дело в том, что одним из учредителей газеты «Суть» является дочь младшего Соловьева - Екатерина. У нее в активе 40 процентов уставного капитала. У Екатерины сегодня интересная фамилия – Карунас. Вторая часть актива газеты «Суть» в 60 процентов принадлежит жене Владимира Соловьева. Оксана её зовут, а вот фамилия тоже не мужнина – Мельникова. Интересно, что в газете постоянно публикуются материалы, всесторонне поддерживающие известного оппозиционера Алексея Навального. Но не об этом речь.

Газета «Суть» постоянно поддерживает коммунистов, хоть не часто, но публикуя их критические статьи. Например, коммуниста, депутата Совета депутатов города Балаково Сергея Русина. Но больше всего «Суть» отличилась в последнем номере перед выборами 10 сентября. В этом номере были опубликованы предвыборные тезисы кандидатов в депутаты Ольги Алимовой, Владимира Есипова, Сергея Русина. Более 25 тысяч экземпляров «Сути» с призывами коммунистов голосовать за них попали во все уголки города. Ольга Алимова, как и ожидалось, выиграла выборы и получила мандат депутата Саратовской областной думы. Но неожиданно получил мандат и Владимир Есипов, баллотировавшийся и одномандатником, и в списке коммунистов по округу № 21. Аналитики считают, что он получил мандат, который был предназначен Николаю Панкову. Вот так «благодаря» атомщикам, газете «Суть» да и бестолковой работе помощников Николай Панков проиграл выборы коммунисту Владимиру Есипову.

РАЗБОРКИ В НОЧЬ ВЫБОРОВ

По идее – это был крах выборной тактики депутата Николая Панкова. Мало того, что он подвел региональное отделение партии «Единая Россия», он подвел товарища по партии Гагика Кирокосяна, который сильно вложился в выборы и крепко пролетел. Более того, рухнул предвыборный план региональных «единороссов» и в областную думу попал никому неизвестный Владимир Есипов. Для незнающих, поясню, что это верный соратник и друг секретаря горкома КПРФ Саратова Александра Анидалова, которому освободили путь к мандату в Ленинском районе. В свое время они вдвоем солировали на заседаниях Балаковского городского Совета депутатов, что в зале становилось жарко. И депутаты горсовета облегченно вздохнули, когда их полномочия закончились. И вот теперь они незапланированно, но к радости обоих, встретились в стенах Саратовской областной думы. Они могут «петь», говорить, кричать, возражать, предлагать умопомрачительные идеи часами. От их присутствия в областной думе будет весело.

Похоже, об этом знала в ночь выборов четверка политиков, которая специально прибыла в Балаково. Это – Роман Грибов, Татьяна Ерохина, Александр Соловьев и Александр Гайдук. Тут как – то несолидно называть их должности, итак все понятно и их все знают, чуть ли не в лицо. Они заранее были оповещены о предварительных итогах выборов: Валерий Радаев выиграл, Ольга Болякина выиграла, Иван Чепрасов выиграл. А вот Николай Панков проиграл. Вместо него мандат по 21 избирательному округу получит незапланированный коммунист Владимир Есипов. А этого допустить было никак нельзя.

В кабинете главы района собрались пятеро. Это - Роман Грибов, Татьяна Ерохина, Александр Соловьев, Александр Гайдук и глава района Иван Чепрасов. Решали – что же делать, такой результат грозил скандалом на областном уровне. Александр Соловьев предложил пригласить на «ковер» председателя территориальной избирательной комиссии Олесю Трифонову. Когда та пришла, Соловьев в приказном порядке сказал ей, что надо остановить ввод данных в «ГАС Выборы» и решать, как изменить итоги голосования. Олеся Валерьевна отказалась это делать. Ее поддержал глава района Иван Чепрасов, предупредив всех, что такое действие грозит уголовным наказанием. С ним чуть ли не в силовую полемику вступил помощник депутата Панкова, бывший депутат Саратовской областной думы Александр Гайдук. Все закончилось миром, но А.Соловьев увел в другой кабинет О.Трифонову и о чем – то с ней там долго разговаривал. Но уломать председателя ТИК на остановку ввода данных и, так, скажем, пересмотреть итоги выбором, не удалось. В Саратов пошли реальные итоги голосования балаковцев.

Так бесславно закончился поход Николая Панкова в «паровозы», его крах на политическом поприще выборов в Саратовскую областную думу. Гагика Кирокасяна «выручила» Валентина Гречушкина, подарившая ему вопреки здравому смыслу мандат.

В данной истории пострадали еще два человека. Пост главы Балаковского района, как намечалось ранее, не получил Дмитрий Поперечнев. Ведь именно он был начальником выборного штаба в Балаково и его признали виновным в поражении Николая Панкова. Пострадала и председатель ТИК Олеся Трифонова. Ее уволили по надуманным причинам в числе еще восьми председателей ТИК. Олеся Валерьевна подала жалобу в ЦИК, ее председателю Э.Памфиловой, но после несправедливого решения тяжело заболела. Но она обещала обязательно выздороветь и многое еще рассказать в дополнении к вышесказанному.