Поскольку выборы проводились исключительно для торжества негативного отбора и формирования системы безответственности при господстве коррупционной ренты, мы получили очень хрупкую структуру, которая фактически базируется на зыбучих песках, готовых в самый неожиданный момент расползтись в разные стороны, потянув за собой все, что можно.

BN много раз повторяло о том, что такой отбор и формирование на его основе управленческой модели, приведет к крайне негативным результатам, но наш голос оставался голосом вопиющем в пустыне.

После завершения большого избирательного цикла 2021-2022 гг. прошло пять лет. Что изменилось за эти годы, годы, в течение которых сформированные народным волеизъявлением власти, должны были обеспечить самое главное: безопасность граждан, прежде всего на объектах жизнеобеспечения?

Спустя пять лет ситуация не только не изменилась к лучшему, но, напротив, вплотную приблизилась к катастрофе. Можно было бы махнуть на все рукой, сказав, да горит оно все синим пламенем, но это противоречило бы нашей гражданской позиции. В отличие от системы, в основе которой положена тотальная безответственность, мы ее с себя не снимаем, продолжая напоминать о том, что прежний подход при формировании органов публичной власти приведет к еще более катастрофическим результатам.

Взять, например, Саратовскую городскую думу. Как представительный орган власти она была обязана сделать все возможное, чтобы не допустить систематического развала жизненно важной инфраструктуры. Бить во все колокола, добиваться, требовать! Наконец, сформировать такую исполнительную власть, которая не боялась бы ответсвтенности и безоговорочно отстаивала интересы города и горожан.

Вместо этого мы получили анемичный представительный орган власти, который фактически самоустранился от решения самых острых проблем города. Взять хотя бы случай с концессионером, который фактически разрушил все то, что еще оставалось от городской канализации и, как типичный мародер, обобрал полумертвое хозяйство, чтобы затем сбежать с наворованным. Именно городской представительный орган власти допустил такое положение дел. Именно депутаты городской думы, мягко говоря, снисходительно отнеслись к проделкам концессионера, а если быть конкретным, то переложили всю ответственность за его преступления на плечи господ налогоплательщиков, ведь не депутаты, а именно горожане остались еще и должными тем, кто в течение пяти лет добивал водоканал.

Почему такое стало возможным? Потому, что в сентябре 2021 года прошли выборы депутатов Саратовской городской думы, в результате которых сформировалась такая представительная власть, которая палец о палец не ударила, чтобы встать на защиту интересов жителей.

Самое страшное, что сегодня, сейчас ведется подготовка к выборам депутатов городской думы по сценарию 2021 года, когда вновь сформированная представительная власть будет вести себя аналогичным образом, т.е. откажется от защиты интересов города и его жителей.

Кого они еще простят? Кому они еще позволят мародерствовать? На что они будут закрывать глаза, видя, как разрушаются системы жизнеобеспечения?

Да кого угодно! Хоть черта, хоть дьявола! Главное обеспечить прикрытие системы коррупционной ренты, той самой системы, которая день и ночь разрушает все, что еще осталось.

Напомним, что эта система базируется на трех китах - распилах, откатах и заносах. При работе такой системы происходит истощение бюджетных ресурсов (ведь львиная доля этих ресурсов оседает в карманах участников коррупционных схем), формируется модель в рамках которой используется: низкоквалифицированная рабочая сила, низкосортные материалы и, наконец, старые, а потому и дешевые технологии.

Возведенное и построенное сегодня - базируется на песке в прямом и в переносном смысле этого слова. Взять хотя бы одноразовые дороги, которые обычно тают вместе со снегом. В основе таких дорог лежит давно устаревшая, сильно упрощенная технология, когда строители зачищают верхний слой асфальта, а поверх него без какой-либо подушки, кладут новый слой.

Эти одноразовые дороги рассчитаны только до весны. Тонкий слой асфальта в наших суровых зимних условиях обязательно будет разрушен и следующей весной снова придется выделять деньги из бюджета на замену изношенного дорожного полотна.

Это и есть торжество системы распилов, откатов и заносов. К сожалению, ничего нового в плане мотивации, не придумано и корабль плывет, плывет с уверенностью “Титаника”. Об этом пишет интернет газета Петра Красильникова Времени Net