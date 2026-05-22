Поздникиной займется Бастрыкин и Гуцан

Председателю СК РФ Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ Гуцан направлено заявление по фактам «мошеннических действий директора ООО Стеклокомпакт» Поздникиной И.П»

Заявление направлено учредителем ООО «Сарэверест», который просит:

«Провести проверку и защитить права Общества, по следующим обстоятельствам. В 2020 году Общество обращалось с заявлением в правоохранительные органы о проведении проверки, в отношении директора ООО «Стеклокомпакт» Поздникиной И.П. Однако, до настоящего времени никаких проверок (отказов в проведении проверок), ответов и т.д., в адрес Общества – так и не поступило, а из-за бездействия правоохранительных органов, в результате мошеннических действий директора ООО Стеклокомпакт» Поздникиной И.П., с учредителя ООО «Сарэверест» в настоящее время взысканы денежные средства в размере 18 млн. руб. Ранее, Обществом неоднократно сообщалось о том, что по договорам заключенными между: ОАО «РЖД» и ООО «Стеклокомпакт» (подряда), ООО «Сарэверест» н ООО «Стеклокомпакт» (субпордряда) никакой оплаты за выполненные работу ООО «Сарэверест», на сумму более 10 млн. рублей, так и не поступило. Задолженность, в обозначенном выше размере ООО «Стеклокомпакт» перед ООО «Сарэверест», так и не погасило. Общество сообщало о том, что в период выполнения работ по договорам (подряда и субподряда) ООО «Стеклокомпакт» - никаких расходов не производило (никаких движений денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Стеклокомпакт», в период выполнения работ, в рамках выполняемых договоров, не производилось). Срок выполнения работ, был четко обозначен, как в договорах, так и в актах выполненных работ. Обозначенное выше, подтверждается еще и тем, что основные виды работ были демонтажными, а значит ООО «Стеклокомпакт», как минимум, необходимо было нанять рабочих, технику и т.д. Однако, ООО «Стеклокомпакт» этого не делало, а все работы фактически выполнялись силами и средствами ООО «Сарэверест», что также можно проверить и доказать. Все доводы ООО «Сарэверест» были проигнорированы, а проверка должным образом так и не произведена.

Вместе с тем, Общество сообщало, что Решением от 22.03.2021 по делу №А57-13363/2020 ООО «Стеклокомпакт» (далее - Истец) было отказано во взыскании с ООО «Сарэверест» денежных средств в размере 14 709 680 рублей 00 копеек. Согласно буквального толкования Решения, «…В обосновании заявленных исковых требований истец указывает. ООО «СТЕКЛОКОМПАКТ» ошибочно, без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований перечислял на счет Ответчика денежные средства, что подтверждается следующими платежными поручениями: платежное поручение №689 от 18.09.2019г. на сумму 100 000 рублей; платежное поручение №720 от 25.09.2019г. на сумму 20 000 рублей; платежное поручение №853 от 01.И.2019г. на сумму 1 300 000 рублей; платежное поручение №852 от 01.11.2019г. на сумму 550 000 рублей; платежное поручение №881 от 12.11.2019г. на сумму 305 880 рублей; платежное поручение №882 от 13.11.2019г. на сумму 157 000 рублей; платежное поручение №884 от 15.11.2019г. на сумму 500 000 рублей; платежное поручение №885 от 15.11.2019г. на сумму 541 000 рублей; платежное поручение №907 от 22.11.2019г. на сумму 541 000 рублей; платежное поручение №918 от 28.11.2019г. на сумму 150 000 рублей; платежное поручение №921 от 28.11.2019г. на сумму 500 000 рублей; платежное поручение №923 от 28.11.2019г. на сумму 600 000 рублей; платежное поручение №929 от 29.11.2019г. на сумму 800 000 рублей; платежное поручение №941 от 30.11.2019г. на сумму 400 000 рублей; платежное поручение №940 от 30.11.2019г. на сумму 800 000 рублей; платежное поручение №988 от 10.12.2019г. на сумму 500 000 рублей; платежное поручение №997 от 16.12.2019г. на сумму 30 000 рублей; платежное поручение №999 от 18.12.2019г. на сумму 130 000 рублей; платежное поручение №1001 от 19.12.2019г. на сумму 250 000 рублей; платежное поручение №1003 от 19.12.2019г. на сумму 250 000 рублей; платежное поручение №1027 от 27.12.2019г. на сумму 40 000 рублей; платежное поручение №1038 от 30.12.2019г. на сумму 200 000 рублей; платежное поручение №1040 от 31.12.2019г. на сумму 654 000 рублей; платежное поручение №32 от 21.01.2020г. на сумму 150 000 рублей; платежное поручение №33 от 21.01.2020г. на сумму 90 000 рублей; платежное поручение №57 от 30.01.2020г. на сумму 2 220 000 рублей; платежное поручение №109 от 12.02.2020г. на сумму 330 000 рублей; платежное поручение №112 от 13.02.2020г. на сумму 300 000 рублей; платежное поручение №163 от 27.02.2020г. на сумму 300 000 рублей; платежное поручение №221 от 10.03.2020г. на сумму 150 000 рублей; платежное поручение №215 от 10.03.2020г. на сумму 400 000 рублей; платежное поручение №226 от 11.03.2020г. на сумму 100 000 рублей; платежное поручение №260 от 23.03.2020г. на сумму 10 000 рублей; платежное поручение №281 от 26.03.2020г. на сумму 900 000 рублей; платежное поручение №342 от 27.04.2020г. на сумму 430 800 рублей.

Итого, согласно приложенным платежным поручениям, общая сумма ошибочно перечисленных денежных средств составляет 14 709 680 рублей 00 копеек…

Факт случайного (либо для неких будущих отношений, которые не состоялись) перечисления истцом денежных средств в адрес ответчика опровергается протяженностью во времени финансовых операций - восемь месяцев, количеством операций – 35 перечислений, значительностью итоговой суммы перечислений, не предъявленных истцом к возврату в течение длительного времени. Кроме того, часть перечислений осуществлялась истцом уже после наступления отчетного периода по налогу на прибыль за 2019 год и в рамках отчетных квартальных периодов по НДС, что свидетельствует о том, что истец не мог не заметить случайно перечисленные денежные средства на протяжении длительного периода…».

Истцом по данному делу были фактически приняты выполненные Ответчиком работы и получена оплата по договорам, заключенным с ОАО «РЖД». Выполнение работ силами ответчика подтверждается актами-допусками и приказами, выданными истцом и ОАО «РЖД» на сотрудников ответчика. В частности, Данилевский В.А. и Геворкян Ю.Р. являлись прорабами на объектах выполнения работ. Факт руководства работами на объектах ОАО «РЖД» указанными лицами истцом не оспаривается. Указанные лица осуществляли выполнение работ на основании договоров подряда, заключенных с ответчиком. Истцом договорные отношения (трудовые, гражданско-правовые) с указанными лицами ничем не подтверждены. Вызванные в суд в качестве свидетелей Данилевский В.А. и Геворкян Ю.Р. подтвердили, что осуществляли руководство работами на объектах ОАО «РЖД» в качестве представителей ответчика, по договорам подряда с ответчиком, будучи направленными ответчиком истцу в качестве привлеченных специалистов во исполнение фактически сложившихся договорных отношений между истцом и подрядчиком. Также свидетели указали, что ими осуществлены действия по привлечению наемных рабочих и техники на объектах ОАО «РЖД», расчеты осуществлялись ими лично, с условием последующей компенсации от ответчика. Объем, состав и стоимость расходов по работам на объектах определяется в соответствии с локальными сметами к договорам субподряда, представленным ответчиком. Указанные договоры со всеми приложениями, а также идентичные им договоры подряда между истцом и ОАО «РЖД» готовились Данилевским В.А. Объем, состав и стоимость работ, выполненных ответчиком для истца под руководством свидетелей определены локальными сметами, актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ. Все работы были связаны с демонтажем (разрушением) строительных конструкций. Ответчиком в суд представлена электронная переписка между Истцом и Ответчиком, из которой следует, что Ответчик не только выполнял работы для Истца по договорам с ОАО «РЖД», но и давал указания по подписанию тех или иных документов, согласовывал те или иные действия Истца во взаимоотношениях с ОАО «РЖД». Истец регулярно направлял в адрес ответчика переписку с ОАО «РЖД» для разрешения возникающих вопросов в рамках выполнения подрядных работ (переписка прилагается).

По мнению заявителя, данные действия имеют признаки состава преступления, предусмотренные ст. ст. 159, 165, 285, 303, 307, 309 УК РФ.

Кроме этого, в настоящее время ООО «Стеклокомпакт», таким же образом, намеревалось получить неосновательное обогащение, путем обмана и злоупотребления доверием с ООО «СДБ» г. Белгород. Однако, судом по арбитражному делу № А08-11637/2021, ООО «Стеклокомпакт» было отказано. Ранее, Обществу не были известны данные обстоятельства».

На основании изложенного учредитель ООО «Сарэверест просит Генерального прокурора РФ и Председателя СК РФ провести проверку по данным фактам и сообщить об этом Обществу, в установленные законом сроки.

Госпожа Поздникина, можно так сказать, не вылезает из судов. Например, С директора фирмы «Стеклокомпакт» суд взыскал более двух миллионов за ущерб и убытки при ДТП. Сама же Поздникина была лишена, как виновница аварии водительских прав.