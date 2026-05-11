Балаково: имущество собственника продают на Аvito

Имущество, оцениваемое во многие миллионы рублей, принадлежащее фирме ООО «ДСК «Мегастрой» насильно удерживается на территории города Балаково ( Промышленный проезд, дом 3).

В этом мог лично убедиться сотрудник регионального СМИ 8 мая, когда собственник прибыл по этому адресу с целью забрать свое имущество. Но… ему этого сделать не дали. Причем, не дал этого сделать человек без фамилии и имени, или, как он представился юристу, представляющему интересы «ДСК «Мегастрой»: «Друг семьи». Похоже, что это был «друг семьи» Желтяковых, видимо потому что, Желтяков В.Д.-старший когда-то купил эту территорию базы у Ани Арутюнян, за весьма мизерную сумму, а потом очень ловко перепродал очень за дорого, именно вот этим людям- тем, кто сегодня представляется «друзьями семьи».

Позже, когда сюда приехала полиция, выяснилось что этот «друг семьи», представляет фирму ООО «ДорСтрой», которая и купила территорию базы у Желтякова, а теперь незаконно удерживает имущество фирмы ООО «ДСК « Мегастрой» на своей территории, когда-то принадлежавшей до продажи «ДСК «Мегастрой».

Причем, право собственности на имущество подтверждается документами, однако, собственник не имеет возможности добиться права забрать его с охраняемой площадки и пользоваться им, неся при этом огромные убытки.

Сегодня в Балаковском районном суде идет процесс по истребованию имущества из чужого незаконного владения.

В рамках этого дела противоположная сторона в лице юриста Шапошникова Дениса Владимировича в суде заявила, что имущество… «ДСК» «Мегастрой» даже и не пыталось забрать.

Чтобы доказать, что это совсем не так и что это неправда, представитель «ДСК» «Мегастрой» в присутствии адвоката, и сотрудника СМИ, прибыли 8 мая по адресу Балаково ( Промышленный проезд, дом 3) с целью забрать имущество. У представителя «ДСК» «Мегастрой» были при этом, все документы, подтверждающие право собственности на имущество.

Но… к территории базы быстро после звонка сторожа подъехал «друг семьи», и забрать имущество он не позволил, сославшись, что ему «надо позвонить и посоветоваться». Вскоре выяснилось, что советчиком «друга семьи» стал тот самый юрист Шапошников Денис Владимирович, утверждавший в суде, что собственник не пытался забрать свое имущество.

На видео прекрасно слышно, как юрист Шапошников дает указания «другу семьи», что нужно делать, и почему нельзя отдавать собственнику его имущество. Чьи же на самом деле интересы этот юрист пытается защитить: своего клиента Желтякова В.Д., Законы РФ, или быть может, какие-то свои личные?

Тут стоит обратить внимание, что юрист Шапошников сказал, что в суде решается вопрос о подлинности этих документов на имущество, хотя в суде, вопрос этот не решается, а в суде решается вопрос именно о возврате имущества. Почему и с какой целью именно так сказал адвокат? Поскольку, «друг семьи» после советов Шапошникова продолжал препятствовать собственнику в его праве забрать свое имущество, то была вызвала полиция.

Молодцы, приехали почти оперативно, но даже вмешательство полиции не помогло.

Полицейские осмотрели все имущество ДСК «Мегастрой» на территории: несколько куч песка, щебня, гравия, кран, бетонный завод…

Затем полицейские отобрали объяснения у представителя ООО «ДСК» «Мегастрой» и у «друга семьи» из ООО «ДорСтрой» о привлечении к ответственности по факту препятствования по возврату имущества.

Директор ООО «ДСК» «Мегастрой» М.А. Григорян в Объяснении сообщила, что примерно в 2023 году фирма завезла на базу, принадлежащую ей на праве собственности, которая впоследствии была продана Желтякову В.Д., а потом взята в аренду, имущество: 4 кучи щебня, 2 кучи ( 1 доломит и 1 песок), автокран «КАТО», кабель трансформаторный, двигатель от бетонного завода, смазочная автоматическая скиповая лебедка…

В дополнениях, директор пояснила, что по адресу Промышленный проезд 1/1 находится имущество фирмы: примерно 4 автомашины битума, гранитный щебень (1. 700 тонн) и эмульсионная установка.

Кроме того, директор ООО «ДСК» «Мегастрой» написала в тот же день заявление : «Прошу привлечь к уголовной ответственности Желтякова В.Д. и должностных лиц ООО «ДорСтрой», которые не отдают принадлежащее моей организации на праве собственности имущество».

Тем временем, пока идет суд, пока полиция отбирает объяснения, пока «друг семьи» консультируется с адвокатом и препятствует собственнику в том, чтобы он забрал имуществе принадлежащее ему на законных основаниях, на Аvito появилось от имени некоего Дмитрия ( не сына ли Желтякова?) объявление о продаже щебня. И что это, если не кража и продажа чужого имущества?

Мало того, что организация ООО «ДорСтрой» препятствует собственнику в возврате своего имущество, так с его территории теперь организована продажа чужого имущества.

Стоит сказать, что к подобным действиям господина Желтякова В.Д. исполнительная власть в городе Балакове, прокуратура, следственный комитет и полиция мер давно не принимают. Почему?

Рынок на улице Минской, который Желтяков построил без разрешительных, документов работает, и это несмотря на иск администрации Балаковского района с требованием снести эту самовольную постройку.

Тем самым был создан прецедент: Желтякову в Балакове позволено многое.

Можно, как видим, даже открыто продавать чужое имущество, размещая объявление об этом на Аvito.