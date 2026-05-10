Ходжейса "рухнул" со "Скалы"

«Рухнет» ли Ходжейса со «Скалы»? Такой вопрос был поставлен в заголовке статьи, опубликованной в феврале этого года. Ходжейса, если кто не сильно в курсе, это сын известного милицейского генерала, и он тоже служил в органах МВД, а потому всю жизнь себя, как можно видеть, считал, и считает даже после увольнения, человеком круче некуда: связи везде и всюду, решение вопросов везде и всюду.

Есть такие люди среди нас, и Ходжейса, полагаем, один из них: их условно можно назвать «обуревшие». Законы писаны не для них, законы соблюдать не надо, власть исполнительная не для них, исполнять решения власти не обязательно, и такие «обуревшие» считают, что все на этом свете решает «бабло» и связи.

Но так происходит не всегда, к удивлению «обуревших». Вот и семья Ходжейса убедилась в этом недавно, когда их поставили на место в Арбитражном суде, который принял справедливое решение о расторжении договора на аренду земельного участка в Усть-Курдюмском МО. Земельный участок, на котором располагается турбаза «Скала», принадлежал на праве аренды Ходжейса Марине Владимировне, супруге «крутого» сына генерала.

У Ходжейсы младшего было много связей, которые он «наработал» в структурах по борьбе с экономическими преступлениями. Но и эти связи не сработали: на днях суд расторг договор аренды на земельный участок, и теперь Ходжейска» «рухнул со «Скалы».

Своего бизнеса у Александра Ходжейсы не было никогда, но он есть у его супруги Марины Владимировны Ходжейса, в девичестве Синева. На нее оформлено два ИП, одно из которых в Саратове, другое в Москве: недвижимость, аренда.

Турбаза «Скала» в Гагаринском районе на берегу Волги их семейный бизнес. На турбазе 50 домиков, баня, бильярд, пляж.

Но потом над бизнесом семьи Ходжейса, несмотря ни на какие связи сгустились тучи. Администрация Саратова в прошлом году подала заявление с требованием расторгнуть договор аренды на 11,3 тысячи квадратных метров земли. Участок находится в Гагаринском районе, в селе Усть-Курдюм, рядом с базой отдыха «Скала». Вид разрешенного использования: «для берегоукрепления и пляжа».

В материалах дела указано, что в 2009 году землю передали в аренду частному лицу на 49 лет. В 2024 году мэрия обнаружила, что он не используется по назначению и направила арендатору требование в течение 30 дней организовать там пляж, «как объект, оборудованный и пригодный для организационного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур». Однако требование осталось без ответа.

Суд счел тот факт, что арендатор не использует землю по назначению, достаточным для удовлетворения требований администрации. Региональный арбитраж постановил расторгнуть договор аренды на упомянутую землю по исковому администрации муниципального образования «Город Саратов» к индивидуальному предпринимателю Ходжейса Марине Владимировне о расторжении договора аренды земельного участка,

Как говорится в статье 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Но эту норму Закона Ходжейса не исполнял.

Именно поэтому Администрация муниципального образования «Город Саратов» направила ответчику предупреждение, в котором просила в тридцатидневный срок с момента направления предупреждения сообщить о проводимых мероприятиях, направленных на надлежащее использование земельного участка в соответствии с целевым назначением и видом его разрешенного использования (организация пляжа, как объекта, оборудованного и пригодного для организационного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур), а также провести работы по благоустройству земельного участка.

Но это предупреждение было оставлено ответчиком без ответа. Так ведут обычно себя «обуревшие»: власть и Закон им не указ. Однако, нашла коса на камень и 13 января 2025 года администрация муниципального образования «Город Саратов» направила Ходжейса М.В уведомление об отказе от договора аренды земельного Однако. И это уведомление было оставлено Ходжейса без ответа!

При этом, как установила потом в суде экспертиза, «склон земельного участка, расположенный в непосредственной близости, не имеет каких-либо укрепительных сооружений, т.е. выполнено устройство бетонного сооружения только в отдельной части береговой полосы, по видимой протяженности склона земельного участка не установлено признаков выполнения каких-либо иных берегоукрепительных работ, наличия единого берегоукрепительного сооружения». И это явно небезопасно для отдыхающих.

На основании этого и других фактов, суд пришел справедливо к выводу о правомерности заявленных исковых требований истцом, поскольку судом установлено, что арендатор допустил существенные нарушения условий договора.

И суд принял решение: расторгнуть договор № 127 от 14.08.2009 аренды земельного участка с кадастровым номером 64:32:024502:23, расположенного по адресу: Саратовская область, р н Саратовский, Усть-Курдюмское МО, 300 м южнее с. Усть-Курдюм, принадлежащем на праве аренды Ходжейса Марине Владимировне.

Не захотели по Закону, значит не будет права аренды. А у земельного участка всегда найдется новый хозяин: законопослушный и порядочный, не из тех, кто «обуревший».