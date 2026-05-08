Ведомство Красновой планирует уничтожить еще одно предприятие

Арестованы счета у известного и  преуспевающего  саратовского завода «Газпроммаш» с выручкой без малого 2,5 млрд рублей.

Чем на этот раз бизнесу не угодил ведомству Крановой? Видимо,  не выполняется план по сбору налогов за второй квартал этого года?

«Газпроммаш» разумеется,  оспаривает в суде арест  счетов:  МРИ ФНС №8  приостановило  операции предприятия по счетам сразу в 5 банках для взыскания 173,5 млн рублей. Уведомление о взыскании предприятие  Размика Агабабяна, который является учредителем,  налоговая выслала 11 марта. «Газпроммаш»  просит областной арбитраж обязать налоговую устранить допущенные нарушения  прав и интересов предприятия, и  предоставить отсрочку уплаты госпошлины до окончания рассмотрения дела. Так же,  «Газпроммаш» подал ходатайство о приостановке действия требования ФНС.

Кроме того,  «Газпроммаш» обратился  в Арбитражный суд Москвы, предъявив претензию к МИ ФНС по управлению долгом. Завод оспорил отказ в предоставлении ему рассрочки по уплате задолженности.

Чем не угодил ведомству Красновой «Газпроммаш» крупный  производитель нефтегазового оборудования?  

Будем наблюдать,  чем завершится еще один процесс  по  уничтожению  крупного и успешного саратовского бизнеса.

Интересно, когда лично Краснова со своей командой угомонится и когда правовой оценкой ее действий по целенаправленному уничтожению бизнеса всерьез займутся правоохранительные органы:   федеральная служба безопасности,  прокуратура,  следственный комитет.

На фото:  митрополит Игнатий вручил Елене Красновой медаль в честь священномученика Германа II степени.  Главного  налоговика отметили "за усердные труды и жертвенное служение".

Да  уж…   Труды Красновой  на самом деле, «усердные» и служение  ее «жертвенное».  Только вот,  жертвой избран бизнес - основа основ    государства.