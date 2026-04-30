"Техническая ошибка" следственного отдела Балаково

Может ли Следственный отдел Балаково СУ СК РФ по Саратовской области выполнять свою задачу грамотно и профессионально при рассмотрении заявлений граждан, если здесь допускаются «технические ошибки», порочащие их честь и достоинство? Если бы работа в следственном отделе Балаково велась грамотно внимательно, профессионально, то очевидно, что «технических ошибок» не возникало бы. И самый главный вопрос в связи с этим: «Какова может быть степень доверия граждан к сотрудникам СО Балаково, допустившим грубую то их версии, «техническую ошибку»? Может ли гражданин доверять таким сотрудникам СО Балаково, что его заявления будут рассмотрены всесторонне, объективно?». Сегодня СО Балаково поступило два заявления от бизнесмена из Балаково «О привлечении к уголовной ответственности» другого предпринимателя Балаково, и Претензия о так называемой «технической ошибке» СО Балаково, которая опорочила честь и достоинство гражданина. Будут ли эти заявления и Претензия рассмотрены объективно, с соблюдением законных прав гражданина? Сначала расскажем о сути Претензии, а потом о двух заявлениях, поступивших в СО Балаково о привлечении к уголовной ответственности одного из предпринимателей Балаково

В СО по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области поступила ПРЕТЕНЗИЯ « О защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда».

Что произошло? Через канцелярию мирового судьи судебного участка № 5 Балаково Саратовской области 10 февраля 2026 года для приобщения к материалам уголовного дела предпринимателем Желтяковым В.Д. был представлен ответ на обращение СО по Балаково в адрес Кузнецова И.П., согласно которого в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководителями ООО «Многопрофильное строительство Каджоян С.В. и Каджоян Г.В. Этот ответ был оглашен мировым судьей в судебном заседании в присутствии гособвинителя, секретаря судебного заседания, защитника подсудимого, а также был представлен для обозрения сотрудникам суда. А что было на самом деле и какой «документ» был представлен в суде? Выяснилось, что сведения в данном ответе не соответствуют действительности, поскольку Каджоян С.В. никогда не являлся руководителем указанной выше организации, а Каджоян Г.В. не является обвиняемым по данному делу. То есть сведения о том, что в производстве СО по Балаково находится уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководителями ООО «Многопрофильное строительство Каджоян С.В. и Каджоян Г.В. являются ложными. Кто и как подобный «документ» в стенах следственного отдела Балаково мог сочинить, написать, а потом еще и представить в суд? Для уточнения обстоятельств возникновения этого «документа» в адрес СО по Балаково был направлен адвокатский запрос с просьбой сообщить, действительно ли он выдавался?

И каков был ответ из СО по Балаково? Сообщили, что действительно, такой «документ», такой «ответ» и такая филькина грамота выдавалась.

При этом, в ответе из СО Балаково уточнили : «В данном ответе имеется техническая ошибка, связанная с указанием лиц, по факту действий которых было возбуждено уголовное дело».

В следственной практике известно много случаев, когда подобные «технические ошибки» стоили невиновным людям жизни. Из за подобных «технических ошибок» в отношении невиновных совершали даже смертные казни. Цена «технической ошибки»- жизнь невиновного человека. Тоже самое и в этом случае, потому что сведения, указанные в той самой «филькиной грамоте», которая была представлена в суд и они стали известны неопределённому кругу лиц, и никак не могут быть названы «технической ошибкой» в классическом понимании этого слова. Эти сведения опорочили честь и достоинств двух граждан, предпринимателей: «ошибочными» действиями сотрудников СО по Балаково им был причинен колоссальный моральный вред.

Как указано в ПРЕТЕНЗИИ направленной в СО Балаково, «колоссальный моральный вред» выразился «в ежедневных нравственных страданиях и переживаниях по причине распространения сведений, порочащих честное имя, задетых чести и достоинства» граждан, а размер компенсации причиненного им морального вреда они оценивают в 500 000 рублей на каждого.

В Претензии указано: «Требуем направить в адрес мирового судьи судебного участка № 5 г. Балаково Саратовской области опровержение сведений о том, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководителями ООО «Многопрофильное строительство Каджоян С.В. и Каджоян Г.В., принести им публичные извинения и выплатить компенсацию морального вреда в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на каждого. В противном случае в суд будет подано исковое заявление о направлении опровержения, принесении извинений и взыскании не только указанной суммы, но и всех судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг адвоката».

О каких преступлениях указано в двух заявлениях в СО Балаково?

Два заявления «О привлечении к уголовной ответственности» поступило 29 апреля 2026 года в СО Балаково от балаковского бизнесмена Каджояна Г. В. Он сообщает в заявлении, что «является пострадавшим» в связи с совершением в отношении него «мошеннических действий со стороны Желтякова Владимира Дмитриевича».

В первом заявлении, уточняется, что мошеннические действия были совершены при следующих обстоятельствах:

«В период с 2020 по 2022 год между Желтяковым В.Д. и членами его семьи с одной стороны, и Каджояном Г.В., Каджояном С.В., ООО «Многопрофильное строительство» с другой стороны, были заключены 8 договоров займа. Данные денежные средства были взяты для приобретения принадлежащей Желтякову В.Д. и членам его семьи строительной техники и фактически представляли собой договоры купли-продажи с залогом. Затем, 6 февраля 2023 года указанными выше лицами было подписано соглашение о порядке погашения задолженности (соглашение о новации), по условиям которого после исполнения обязательств по договорам займа, Желтяков В.Д. и члены его семьи приняли на себя обязательство передать в собственность Каджояна Г.В., Каджояна С.В., ООО «Многопрофильное строительство» 17 единиц строительной техники. То есть, указанное соглашение подтверждает тот факт, что данная техника находилась в залоге у Желтякова В.Д., а право собственности на технику должны были переоформить после возврата долга. Впоследствии, не дожидаясь окончания соглашения о новации, Желтяков В.Д. в судебном порядке взыскал с Каджояна Г.В., Каджояна С.В., ООО «Многопрофильное строительство» задолженность по договорам займа, при этом оставшись с техникой, которую он продал по этим договорам».

По мнению заявителя, в действиях Желтякова В.Д. очевидно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, поскольку он обманным путем, фактически не передавая денежные средства по договорам займа, взыскал с семьи бизнесменов Каджоян задолженность, при этом оставшись с техникой. Другими словами, если Желтяков В.Д. полагает, что Каджояны не отдали ему деньги за технику, продажу которой с залогом оформили как заем, то он должен был попросту расторгнуть договоры займа и остаться со своей техникой. А уж если он решил взыскать с Каджоян денежные средства, то должен был передать технику. Чего сделано не было.

На основании своего заявления Каджоян Г.В. просит привлечь к уголовной ответственности Желтякова В.Д. за совершение в отношении меня мошеннических действий при изложенных выше обстоятельствах.

Во втором заявлении в СО Балаково поступившего туда 29 апреля, 2026 года, Каджоян Г.В. сообщает:

«30 декабря 2021 года в связи с тяжелым имущественным положением между мной и Желтяковым В.Д. был заключен договор займа под 17,5 процентов годовых сроком до 31 декабря 2022 года. Не дожидаясь окончания срока договора, в феврале 2022 года Желтяков В.Д. убедил меня заключить соглашение о залоге принадлежащей мне установки по производству бетона стоимостью более 25 000 000 рублей, мотивируя это тем, что у него должна быть гарантия возврата суммы займа. Однако, пользуясь моей юридической безграмотностью, Желтяков В.Д. дал мне на подпись договор об отступном, при этом не пояснив, что данный договор приведет к переходу права собственности. Желтяков В.Д., сообщив мне заведомо недостоверные данные, также убедил меня указать в договоре цену установки в размере 1 000 000 рублей, что и было сделано. Желтяков В.Д. убеждал меня, что в случае возврата суммы займа он вернет мне установку, а в случае продажи – выплатит разницу стоимости. Впоследствии я узнал, что Желтяков В.Д. продал принадлежащее мне имущество за его реальную стоимость, не отдав мне разницу в размере почти 24 миллиона рублей».

На основании вышеизложенного факта Каджоян Г.В. просит привлечь к уголовной ответственности Желтякова В.Д. за совершение в отношении него мошеннических действий.

Какова будет судьба этих двух заявлений, в которых изложены факты мошеннических действий?

В СО Балакове проведут формальное расследование, и дело ограничится отпиской, и снова какой-нибудь «технической ошибкой», как уже было?

Полагаем, что будет правильно, если контроль за расследованием фактов по этим двум эпизодам предполагаемых мошеннических действий возьмет на себя СК РФ, в связи с тем, что в глазах граждан существенно упал уровень доверия к СО Балаково в связи с «технической ошибкой», которая нанесла моральный вред бизнесменам, да и вообще подвергает сомнению общий уровень профессиональной подготовки некоторых следователей СО Балаково.

Поэтому данную публикацию редакция направляет в СК РФ и Генеральную прокуратуру РФ.