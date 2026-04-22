Руководство завода им. Орджоникидзе в Саратове грубо нарушило права пенсионера

Надо, как говорится, побороться немного за свои законные права уволенного пенсионера

История такая. Бывшим теперь уже руководителем завода Ханенко (тихой сапой проваливший программу по производству беспилотников, а куда делись деньги?) было создано несколько лет назад ООО «Саратов Медиапоток» ( директор Мишина).

При этом ООО было создано ИА «Ригель»( негласный куратор проекта Пчелинцев), и его главным редактором стал Петр Красильников, известный и опытный саратовский журналист ( таких уже не делают, вымерли).

Была создана довольно мощная команда (которая работала последние два года) из опытных журналистов: Игорь Осовин, Евгений Малякин, Сергей Михайлов и Карен Агабабян.

Работали хорошо, с удовольствием, делали очень качественный информационно-аналитический продукт. Причем, получая за это весьма смешную ( 50 тысяч за вычетом налогов) зарплату. По этому поводу кстати и трудовая инспекция и налоговая после проверок трудового законодательства сделали предупреждение руководству завода: нельзя так мало платить журналистам, не по Закону это. Но руководство завода не услышало, и журналисты продолжали работать качественно , но за копейки.

Потом сменилось руководство завода: Ханенко показали выход на дверь ( полагаем, последствия его ухода и оценка последствий провала экономической составляющей завода еще будут оценены правоохранительными структурами) и новым директором завод стал Максим Захаревич. Стало сразу ясно: ИА «Ригель» новому директору совсем не нужно.

Так и вышло: коллектив редакции вопреки трудовому законодательству был поставлен перед фактом: или пишите заявления по своему собственному желанию, или уволим без выходного пособия.

Фактически это был ультиматум, и все конечно написали заявления и были уволены: как будто бы и не было ИА «Ригель». Бороться за свои трудовые права накануне новогодних праздников особого желания не было. Но это желание и потребность никуда не пропали, ибо трудовые права и Трудовой кодекс в отношении журналистов грубо были нарушены и попраны. Им даже не сделали предложения отработать как положено согласно трудовому законодательству 2 месяца Но все еще впереди, новый год давно наступил, и уволенный коллектив намерен побороться за свои права.

В случае с Михайловым Сергеем Юрьевичем бухгалтерия завода обязана была сделать уведомление о его увольнении, как требует того закон- в Пенсионный фонд. А там должны сделать были перерасчет пенсии, оформить так называемый возврат. Поскольку Михайлов по истечении уже более 4 месяцев после явно незаконного его увольнения по «собственному желанию» не получил возврат доначислений пенсии ( это примерно 10-15 тысяч), то в отношении него бухгалтерия нарушила Закон, не сделав уведомления в Пенсионный фонд до сих пор. Конечно, об этом нарушении Закона директор завода Захаревич не в курсе: он занят масштабными и глобальными делами: до пенсионера журналиста ли ему? Вот разогнать информационное агентство и коллектив журналистов создавших классное информационное агентство, которое неустанно защищало права граждан- это у нового руководства получилось очень хорошо и быстро!

Ладно с Сергеем Михайловым - пенсионером, - поступили непорядочно, но, как они поступили с предпенсионером - Петром Красильниковым, - вообще ни в одни ворота. Дело в том, что Петру Николаевичу оставалось до выхода на пенсию около 6 месяцев. Однако, вместо того, чтобы уволить его в порядке предусмотренном законом, стали принуждать написать заявление по собственному желанию. Теперь Петр Николаевич остался без работы и пенсии. Мало того, он не вправе оформить досрочный выход на пенсию ибо уволен “по собственному желанию”!

Так руководство этого завода поступило со всеми работниками, проявив удивительную бесчеловечность.