  Саратовские ВУЗы: главная традиция не помнить?

Карма накрыла Поздникину

С директора фирмы «Стеклокомпакт» суд  взыскал  более двух миллионов за ущерб и  убытки  при ДТП. Дело было скандальным.  Виновница аварии долгое время  на своем автомобиле  передвигалась  без прав по городу, несмотря на решение суда о лишении водительского удостоверения.

В Саратове, на Усть -Курдюмской трассе,  7 августа 2024 года директор и учредитель «Стеклокомпакта»  Поздникина И.П.  на своем  БМВ X6, как сказано в решении  Волжского районного суда Саратова,  «при выполнении маневра перестроения создала опасность для движения и помеху другим участникам дорожного движения… и допустила столкновение с автомобилями Geely Coolray, Лада Гранта,  Mercedes-Benz».  К частью, никто  не пострадал серьезно, все живы, за исключением одного пассажира, которому был причинен ущерб средней степени тяжести.

В  суде  госпожа  Поздникина  вину свою  в совершении ДТП  не признала. Однако,  суд  признал Поздникину И.П.  виновной   и назначил ей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев.

Каким-т странным образом,  сведения об этом не попали в соответствующую картотеку, и  Поздникина довольно продолжительное время ездила  за рулем. После огласки в СМИ этого случая,  и после того, как она была задержана на одной из улиц Саратова и оштрафована, Поздникина за руль уже  не садилась. А потом Поздникину ждали  иски от   потерпевших. Так, в результате ДТП, произошедшего по вине Поздникиной И.П., автомобилю потерпевшего был  причинен значительный  ущерб: стоимость ремонта и замене деталей  составила 2 169 200 рублей.

В результате ДТП был причинен так же и  вред здоровью средней тяжести  супруге истца, которая находилась за рулем автомобиля. Страховая компания выплатила истцу  максимальную сумму ущерба в размере 400 000 рублей. Но  поскольку фактическая сумма восстановительных работ была больше, то истец вынужден был  обратиться к виновнику с требованием о возмещении разницы суммы ущерба. Сумма, подлежащая возмещению, виновником ДТП составила  1 769 200 рублей.

Представитель Поздникиной  и  сама  Поздникина в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражали. Ответчик Поздникина И.П. указывала, что в произошедшем столкновении ее автомобиля и автомобиля истца Рицкого В.С. ее вины не имеется, поскольку автомобиль Рицкого В.С. двигался сзади и водитель мог среагировать и предотвратить столкновение.

При этом, судом трижды в ходе судебного заседания представителю ответчика и ответчику разъяснялось право на назначение по делу оценочной автотехнической экспертизы для определения рыночной стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца в результате произошедшего ДТП. Однако, представитель ответчика и ответчик от заявления подобного ходатайства отказались, говоря о том, что ответчик полностью оспаривает виновность в произошедшем ДТП и по делу необходимо назначение экспертизы для определения степени виновности. Но  суд   признал вину Поздникиной  в ДТП   и решил: взыскать с Поздникиной И.П. в пользу Рицкого В.С. имущественный ущерб 1 769 200 рублей.  А также- расходы по оплате государственной пошлины 32 692 рублей,  почтовые расходы  687 рублей.

После этого виновницу ДТП  ждал еще один иск-  от   Общества «Ингосстрах», которое обратилось в суд с иском к Поздникиной И.П. о возмещении ущерба в порядке суброгации. По заключению специалистов СПАО «Ингосстрах» стоимость восстановительного ремонта автомобиля потерпевшего  превысила  75% от страховой суммы. По соглашению со страхователем, убыток был урегулирован по Правилам страхования, в соответствии с которыми страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы после того, как страхователь передаст страховщику поврежденное транспортное средство.

Истец по данному страховому случаю выплатил страховое возмещение в размере 2 554 990 руб. (с учетом изменяющейся страховой суммы), доход от реализации переданных страховщику годных остатков транспортного средства составил 1 560 000 руб. К СПАО «Ингосстрах» перешло право требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, в пределах выплаченной суммы.

Таким образом, размер причиненного Поздникиной И.П. ущерба, с учетом выплат произведенных страховщиками по действующим полисам страхования гражданской ответственности и реализации годных остатков транспортного средства в размере 1 560 000 руб. составил  594 990 руб. Ответчик Поздникина И.П. в судебное заседание не явилась. Суд решил : взыскать с Поздникиной в пользу Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в порядке суброгации убытки в размере 594 990 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 900 руб. Два этих судебных решения вступили в законную силу: Поздникина  заплатит.

«Людей надо   загонять в стойло». Это  одно из любимых изречений Поздникиной, по свидетельству некоторых людей, работавших с ней по бизнесу. Теперь  она  и  сама  оказалась в «стойле».  Как говорится, «карма накрыла» за все то,   что она  сделала людям. Возмещение за ущерб  в ДТП    на  2 млн рублей, это  еще «цветочки».  Впереди   учредителя и директора  «Стеклокомпакта» Поздникину ждут судебные разбирательства на многие миллионы, суды по субсидиарной ответственности.  Об этом расскажем в следующих выпусках.