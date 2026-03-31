  Методы работы ведомства Красновой: добыть показания преступным путем?

Методы работы ведомства Красновой: добыть показания преступным путем?

Пример  о котором расскажем ниже,  вопиющий как самим фактом,  так и тем, что  не последовало со стороны налоговой инспекции никаких правовых последствий.  Сотрудник   налоговой инспекции (и не просто рядовой сотрудник, а  заместитель начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N 21) подделал  протокол допроса,   фальсифицировал показания свидетеля,  и… за это  не понес  ответственности: ни служебной,  ни предусмотренной УК РФ. Каков вывод? Значит, подобные  случаи  явно преступной  деятельности сотрудников налоговой, это нормальная ситуация в  работе    областной налоговой инспекции?  Или ведомство Красновой считает, что подделка протокола допроса,  это не должностное преступление, не подлог?  Если так, тогда это многое объясняет в принципах подхода к своим обязанностям: любой ценой, вплоть до совершения должностного преступления обвинить  незаконно  проверяемое предприятие, фирму,  в нарушении налогового законодательства?

Это произошло в прошлом году. Сразу же после  проведенного  допроса  простого рабочего транспортной компании, заместителем начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N 21 в  протоколе вдруг   появились  показания… которые он  не сообщал. 

Допрос проходил в автомобиле налоговика,  рядом с домом рабочего, что уже  само по себе интересно.  Рабочего допрашивали    полчаса и    ему было задано более десяти вопросов. Сам факт допроса   не может не вызывать   вопроса: какими такими ценными  сведениями именно для налоговой инспекции мог обладать  рабочий?

 Например,  этому работнику транспортной компании  были заданы  вопросы: «Какой сайт использует организация для продвижения и рекламы финансово-хозяйственной деятельности»,  «Кто является бенефициарным владельцем компании?». Что может знать об этом рядовой сотрудник транспортной компании?   Очевидно, что на все почти  вопросы рабочий  отвечал: «не помню», «не располагаю информацией», «мне не известно».

Сразу же после допроса  свидетель вспомнил,  что  с протокола допроса копию  он  не сделал,  и  поэтому     вернулся к машине инспектора налоговой. Сделал фото на телефон,  но когда потом  стал читать дома ответы, то  обнаружил, что на третьей странице  на вопрос «Укажите ФИО и должности работников ООО…»,   после фамилии  сотрудника организации,  которую назвал свидетель, была вписана еще одна, о которой он не упоминал: фамилия и имя отчество   генерального директора  совсем другой организации. Причем, было неверно указано  отчество директора, а фамилия была явно  вписана не рукой свидетеля.

Как подобное стало возможным? Откуда появились вдруг новые сведения в протоколе допроса?

Свидетель в  тот же день  подал жалобу в  МРИ ФНС России N21 по Саратовской области, в которой    указал,  что  был допрошен  заместителем начальника контрольного отдела №4 МРИ ФНС России №21 по Саратовской области Булавиной Е.А., что  фото с протокола допроса сразу не сделал, потом передумал и вернулся к машине налоговика,  сделал фото. Затем, как он  указал в жалобе,  стал читать дома ответы и обнаружил, что в протокол допроса  внесена была  информация, которую он не говорил!

Что ответила на эту жалобу Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Саратовской области?  Догадаться не сложно: ничего по существу, не признавая в  ответе самого главного:  факта  подделки протокола.

 В  ответе на жалобу налоговая инспекция  написала, что     показания  свидетеля  «были зафиксированы в протоколе допроса  и записаны с Ваших слов», и далее: «После окончания допроса протокол был предъявлен для ознакомления. При этом каких-либо замечаний к содержанию протокола не поступило, о чем свидетельствует Ваша подпись на экземпляре документа. Непосредственно после оформления протокола Вам было предложено сделать фотокопию, от чего Вы отказались. После повторной явки в этот же день, Вам была предоставлена возможность сделать фотокопию протокола на мобильный телефон, после чего возражения относительно содержащейся в нем информации также не поступили, о чем свидетельствует соответствующая подпись об отсутствии замечаний».

Ответ конечно иезуитский: человек жаловался на  преступные  действия заместителя начальника контрольного отдела №4 МРИ ФНС России №21,   в результате которых был подделан протокол,  и в него вписано то,  чего он не говорил. Поэтому, этот работник   написал  «ВОЗРАЖЕНИЯ»  на такой   ответ налоговой инспекции следующего содержания:

«После окончания допроса, когда протокол был предъявлен для ознакомления, замечаний к содержанию протокола не поступило, потому что, ФИО изначально   не было указано, пустые места не были росчерком в форме буквы Z  перечёркнуты. Мое возвращение к машине, где сидели инспектора, возле моего дома (в машине я и давал показания), нельзя назвать повторной явкой. После звонка юристу, который посоветовал сфотографировать показания, я вернулся к машине с инспекторами в течение 10-15 минут, я не перечитывал Протокол, только сфотографировал. Протокол я прочитал дома и когда увидел,  что дописали ФИО,  я в тот же день, через личный кабинет отправил обращение в налоговую. На основании вышеизложенного прошу: исключить из моих показаний в протоколе допроса информацию.   Учесть данные возражения при проведении налоговой проверки. В случае отказа в удовлетворении моих требований и сохранения в протоколе допроса недостоверных сведений, внесенных без моего ведома и согласия, я буду вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с заявлением о проведении проверки по факту возможной фальсификации официального документа и нарушения моих конституционных прав».

Пришел ответ из налоговой инспекции № 21  на эти возражения, в нем  нет самого  главного : сообщения о том,  что   фальсифицированные данные из протокола будут исключены, и как наказана была за свои действия заместитель начальника контрольного отдела №4 МРИ ФНС России №21.

Работнику транспортной компании сообщили: «Учитывая Ваши письменные замечания, возникшие после проведения допроса, сообщаем Вам, что они будут приобщены к протоколу и учтены в рамках проводимой налоговой проверки».  

Вот это да! Получается, сообщение рабочего о  подделке протокола допроса, по мнению налоговой инспекции,  судя по этому  ответу, будут  «учтены в рамках проводимой налоговой проверки». И это все? Факт явного должностного преступления будет просто «учтен»?  А  при проверке  там налоговая  еще и  посмотрит:  согласиться ли с ложными данными внесенными в протокол допроса рабочего, или не согласиться?  Если согласится  с  ложными  сведениями,  значит и выводы по результатам проверки будут  ложными?

Что дальше? Такие  сведения, добытые  противоправным путем, налоговая инспекция станет использовать в качестве доказательства в суде, если он состоится? 

В суде   простых рабочих  будут  «грузить» вопросами  о сайтах, о бенефициарах,  сбивая людей   с толку, подводя к нужным им показаниям?

 Скорее всего,  заместитель начальника контрольного отдела №4 МРИ ФНС России №21 выполнял «заказ»   сверху и «подогнал» показания   рабочего  в протоколе допроса под нужную версию налоговой инспекции.

 Мог ли   без  нужного  результата вернуться в Саратов  сотрудник МРИ ФНС России №21? Да, он мог  не совершать  должностное преступление. Но… тогда он, скорее всего,  получил бы  взыскание, вплоть до понижения в должности за невыполнение задания, или вообще, был бы уволен. Разве нужны в ведомстве Красновой такие, кто не выполняет задания начальства?

Так падает авторитет налоговой инспекции, и может сложиться впечатление  от такой  деятельности  налоговой инспекции в Саратовской области, что по всей России только  и  делают,  что подделывают протоколы допроса, а потом  страдают простые люди!   И как итог,  на основании поддельных документов,  в которых фальсифицируют показания свидетелей, наказывают предприятия,  штрафуют…  А  суд принимает   в качестве доказательств фальсифицированные налоговой инспекцией   документы.

И все это называется важной государственной задачей налоговой инспекции: пополнение государственной казны?  «Важная государственная задача» путем подлога, путем совершения должностного преступления, сбора   фальсифицированных документов,  которые    будут   представлены в суде в качестве доказательства?