Почему "обнальные" фирмы не интересуют Краснову, или как спасти свой бизнес от претензий налоговой?

Вот, например, свидетельство одного руководителя фирмы, недавно побывавшего в налоговой, который оказался в шоке от общения с налоговым инспектором : «Тут такие сидят… начали мне перечислять пункты: здесь я должен, тут я должен… Насчитали почти 20 миллионов, и сказали: делай корректировку. Откуда такие деньги, что за фантазии?». Я с товарищами бизнесменами посоветовался, они сказали, что как только я эту корректировку сделаю, они «сядут» мне на голову, пока все деньги не заберут. Конечно, никакой «корректировки» делать не буду. Что вытворяют? Любой ценой деньги хотят вытащить, бизнес итак невозможно вести - кредит не возьмешь под нормальный процент, налоги подняли»

И в таком положении многие предприниматели саратовского региона. При этом, иски УФНС в Арбитражный суд Саратовской области идут регулярно. Подчиненные Красновой «штампуют» претензии в исках по шаблону: «ООО зарегистрированы по идентичному адресу, помещения арендовали у одного и того же лица, единый сайт и отсутствие отдельных интернет-ресурсов, во всех организациях работают одни и те же сотрудники, используются идентичные банки и IP-адреса». Это дословный фрагмент одного из иска налоговой: набор претензий стандартный.

В подобные «сказочные» аргументы суд верит, принимает решение в пользу налоговой, а это значит, что бизнес уходит ко дну.

Звучит парадоксально: бизнес должен спасать себя и защищаться, от государства! При этом бизнес платит еще и огромные налоги, не может взять кредиты на развитие. Базовая ставка НДС до 22 процентов, ключевая ставка по кредиту не ниже 15 процентов…Возможно ли в таких условиях развивать бизнес, а тут еще и налоговая приходит с необоснованными претензиями по дроблению, доначислениям. Как в таких условиях, поднять экономику, когда у бизнеса только одна забота, как не умереть, как отбить атаки налоговой?

В Китае, сделавшему колоссальный прорыв,на положительный пример которого ссылаются, развитие МСП рассматривается как один из приоритетов в рамках национальной стратегии модернизации экономики. Почему в нашей стране, в саратовском регионе, государственная машина создает условия, при которых бизнес не способен свободно развиваться, а должен выживать?

Последний зверский (в прямо смысле этого слова) пример отношения государства к бизнесу и людям: в январе- феврале- марте уничтожено в стране, по различным данным, более 100 тысяч коров у фермеров. Вся страна видела и ужасалась: у крестьян скот изымали , мотивируя какой-то «опасной болезнью». Скот уничтожали, сжигали, а людей буквально обрекли на вымирание, уничтожив все дело их жизни. Это так государство поддерживает фермеров, тех, кто кормит страну! Диверсия, абсурд, предательство и вредительство, особенно сейчас, когда страна воюет, гибнут на фронте наши мальчишки, когда нужно укреплять экономику, а не разваливать ее.

Однако, бизнес сопротивляется: отстаивает свои права, и даже в таких зверских условиях отношения к бизнесу со стороны государства, предприниматели показывают положительные примеры, когда они противостоят незаконным претензиям государства в лице налоговой, и в судах отстаивают свое право достойно жить и работать.

«Белая долина» победила налоговую

Вот конкретное дело, которое рассматривалось Арбитражном суде Поволжского округа.

С одной стороны, это группа компаний "Белая долина", которая сумела в трех судах защитить свои права, а с другой стороны «каток» налоговой, который всеми силами старался «раздавить» уважаемое, эффективное и прибыльное предприятие, известное далеко за пределами Саратовского региона. Не получилось!

Как видно из материалов дела, сотрудниками ИФНС N 7 была проведена выездная налоговая проверка ООО ГК "Белая Долина", и по результатам было вынесено решение: штраф 2 243 213 руб., доначисленный налог на НДС и налог на прибыль в сумме 103 799 415 руб., и пени 61 632 963,21 руб. Группа компаний "Белая долина" не согласилась с претензиями, и обратилась в Арбитражный суд Саратовской области. Суд удовлетворил исковое заявление, и оно потом было подтверждено в последующей инстанции.

Однако, налоговая инспекция проявила упрямство, и не согласившись с судебными актами двух саратовских судов, обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой. Заметим, при этом были потрачены немалые бюджетные деньги на командировочные, на проезд, на прочие расходы. Но все равно, «сказочники» Красновой снова проиграли в суде, который подтвердил незаконность их претензий.

Налоговая инспекция в своем стремлении обвинить «Белую долину» в дроблении бизнеса, вмешалась даже в дела семейные: представила справки из ЗАГСа о родственных связях некоторых членов семьи с рядом фирм, как доказательство «дробления» бизнеса. По мнению налоговой, «Белая долина» вела деятельность через подконтрольных лиц, которые не выполняли реальных функций в силу родственных отношений. Подчиненные Красновой плохо знают законы, как показал этот судебный процесс: ведение совместного бизнеса самостоятельными юридическими лицами законом не запрещено и не свидетельствует о целенаправленном "дроблении" бизнеса, даже если такие лица являются взаимозависимыми. При этом, совместная деятельность хозяйствующих субъектов сама по себе не свидетельствует о получении налоговой выгоды. Об этом сказано в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2007 N 320-О-П).

Кроме того, грамотные юристы знают ( видимо, таких давно уже нет в налоговой): согласно «Обзору практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.12.2023, при оценке налоговых последствий "дробления" следует устанавливать, имело ли место разделение бизнеса, направленное исключительно на достижение налоговой выгоды, или имела место обусловленная разумными экономическими причинами оптимизация. Налоговая часто в «оптимизации» видит «дробление»: вот и чешет всех под эту «гребенку».

Как установил тогда суд, не было представлено доказательств осуществления ООО ГК "Белая Долина" деятельности и получения дохода от реализации продуктов питания, в том числе произведенных из давальческого сырья, за организации и предпринимателей, включенных налоговым органом в схему "дробления бизнеса". Поэтому суд обоснованно пришел к выводу о недоказанности налоговым органом схемы "дробления бизнеса", а значит у налогового органа не имелось оснований для доначислений налогоплательщику налогов.

А если бы требования налоговой были бы удовлетворены, чтобы произошло с предприятием? Поэтому, вывод из этой истории: надо бороться за свои права, потому что как показывает судебная практика, претензии налоговой инспекции основаны иногда бывают на домыслах, а не на фактах.

Как налоговая инспекция хотела «утопить» бизнес ПО «Покровское»

Энгельсское потребительское общество "Покровское" выиграло суд у подчиненных Красновой, пытавшихся получить с предприятия, якобы имевшиеся у него недоимки.

И снова, это были «сказочники» из ИФНС № 7, увидевшие то чего не было на самом деле: НДС в сумме 10 млн, налог на прибыль в 3 млн. штраф в 498 тыс. и пени в 7 млн.

Претензии были стандартные и шаблонные: налоговики сообщили в суде, что "основанием для доначисления налогов ЭПО "Покровское" стала схема минимизации налоговых обязательств в виде искусственного "дробления" бизнеса. Юристы ЭПО "Покровское" в суде напомнили налоговикам, что схема дробления бизнеса используется недобросовестными налогоплательщиками с целью уклонения от уплаты налогов и получения прибыли. Но в рассматриваемом споре прибыль по результатам налоговой проверки была равна нулю, и это было подтверждено в судебном заседании… самим инспектором Твердохлеб, которая не просто проводила проверку, а была назначена руководителем группы проводившей проверку.

То судебное разбирательство продолжалось почти 7 месяцев, и в конце концов, судья Арбитражного суда Саратовской области Арина Михайлова встала на сторону предприятия, удовлетворив его исковые требования, признав претензии налоговиков несостоятельными.

Судья Михайлова отметила, что не были представлены доказательства, которые "могли бы свидетельствовать об уменьшении налоговых обязательств в результате объединения хозяйственной деятельности всех рассматриваемых в рамках налоговой проверки субъектов предпринимательской деятельности". Помимо этого, как ыло сказано в решении суда, "налоговым органом не приведены фактические данные, свидетельствующие о влиянии ЭПО "Покровское" на условия и результаты экономической деятельности предпринимателей в целях налогообложения, что является существенным при доказывании наличия схемы дробления бизнеса".

Подобная практика поиска налоговых недоимок, которые потом не подтверждаются в судах, стала для УФНС под руководством Красновой одним из основных направлений деятельности. Кампания проводится под лозунгами необходимости пополнения бюджета, однако методы и "точечный" характер действий могут свидетельствовать в пользу мнения о предвзятости и политической ангажированности ведомства Елены Красновой. Потери для трудовых коллективов ряда крупных региональных предприятий и в целом экономики Саратовской области еще предстоит подсчитать и проанализировать.

Но кто этим займется? Прокуратура Саратовской области пока спокойно смотрит на необоснованные претензии «сказочников» налоговой области и самой Красновой.

Что ждать бизнесу в 2026 году, каких претензий от налоговой?

Как пишут аналитики, в 2025 году налоговые органы не просто усилили контроль, но и получили серьёзную судебную поддержку. Судебная статистика за январь–июль 2025 года подтверждает: налогоплательщики выигрывают лишь каждое шестое дело. За первые семь месяцев 2025 года в арбитражных судах России рассмотрено было всего налоговых дел — 11 949. Из них в пользу налогоплательщиков - 1 924 (≈16%), а в пользу налоговых органов — 10 025 (≈84%). То есть каждое шестое дело заканчивается в пользу налогоплательщика, остальные пять — в пользу государства.

По признакам «дробления бизнеса» в России рассмотрено было в прошлом году 358 дел, из которых налогоплательщики выиграли всего 16 (≈4,5%). Аналитики делают вывод : если дело связано с дроблением, то вероятность победы у налогоплательщика стремится к нулю.

Разумеется, это не значит, что бизнес не должен защищать свои интересы и настраиваться заранее на поражение в споре с налоговой.

Что говорят опытные юристы?

Они сходятся во мнении, что начинать работу по оспариванию доначислений нужно задолго до того, как дело пойдет в суд. Как показывает практика, чем выше размер доначислений, тем меньше шансов у налогоплательщика одержать победу в суде. Зачастую, если у налогоплательщика имеется сильная правовая позиция и квалифицированные юристы, разрешить дело в свою пользу или сократить размер доначислений на досудебной стадии может быть проще.

Опытный адвокат может развалить дело о налоговом правонарушении не только в суде, но и на стадии досудебных разбирательств при подготовке возражений на акт выездной проверки или жалобы в вышестоящий налоговый орган. Таким образом, юристы дают совет: привлекайте сторонних специалистов по налоговым проверкам как можно раньше.

В конце статьи хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов на такую важную проблему, и на бездейстие налоговой инспекции под руководством Красновой.

Есть две отрасли «теневого» сектора в Саратовской области, куда налоговая инспекция не приходит с проверками ВООБЩЕ: это крупные фирмы работающие по крупным госконтрактам и так называемые «обнальные» фирмы.

Делать доначисления, искать признаки в «дроблении» бизнеса у небольших фирм, это налоговая делать любит. А крупные фирмы, работающие по госконтрактам и «обнальные фирмы» остаются вне зоны внимания ведомства Красновой. Почему? Не видят в этих источниках возможности пополнения государственной казны через проверку такого «жирного» «теневого» сектора, или видят и знают, но есть определенные договоренности не трогать?

Крупная фирма, получившая сотни миллионов по государственному контракту, имеет в одном лице и бухгалтера, и директора и это вообще не вызывает вопросов у ведомства Красновой. Почему? При этом, средний и малый бизнес проверяют когда хотят и как хотят, а крупные фирмы трогать запрещено? Что за избирательность?

Видимо, у ведомства Красновой есть договоренность или с фирмой, или с государственным заказчиком? Или есть другие объяснения бездействия ведомства Красновой? Подобный избирательный подход при налоговых проверках, полагаем нарушает Налоговый Кодекс: почему проверкам налоговой подвергается малый и средний бизнес, а фирмы с оборотами в сотни миллионов вне зоны контроля? Разве это не повод для проверки со стороны Генеральной прокуратуры и прокуратуры Саратовской области подобного бездействия ведомства Красновой?

Вторая проблема, которую старательно обходит налоговая, это так называемые «обнальные» фирмы. Подчиненные Красновой вообще к ним не приходят никогда. Почему? Обнал делается под 21- 22 процента, и в Саратове хорошо известны эти фирмы. Но порядочный бизнесмен к ним не пойдет : проще заплатить 22 процента НДС, и как говорится жить спокойно, чем связываться с обнальными фирмами. Но вопрос в другом: через эти «обнальные» фирмы «прокачивают» в основном бюджетные средства которые тащат, воруют те, кто имеет доступ к государственным заказам. Это государственные деньги: сотни миллионов. Почему на эту проблему ведомство Красновой закрыло глаза?

Почему налоговая бездействует и не проверят подобные фирмы?

Вопрос адресуем к Генеральной прокуратуре и прокуратуре Саратовской области.