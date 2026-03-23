Экономику поднимут индусы и африканцы?

«Подъем экономики», «рост экономики», «развитие экономики»… Об этом власть говорит ежедневно, но не слышно от власти внятного ответа: кто конкретно теперь будет экономику «поднимать» и «развивать»? Кто будет стоять у станка, работать сварщиком, комбайнером и трактористом инженером и конструктором, доить коров, сеять и пахать? Вопрос ставит сама жизнь, и реальность в которой мы все теперь оказались

Пятый год идет «спецоперация», которую даже Соловьев называет сейчас войною, сказавший недавно слушателям в эфире: «Успокойтесь, выдохните, осознайте что война идет». «Осознали» уже давно, а то что происходит уж пятый год, это ужасно. И неизвестно, когда эта «спецоперация» закончится, потому что сказано было летом 2022 года Верховным: «Мы всерьез-то еще ничего не начинали».

Не трудитесь найти официальную статистику «безвозвратных потерь», по формулировке Минобороны. Публикуются в Сети цифры разные: от нескольких сотен, до одного миллиона двухсот тысяч. Но и без официальной статистики люди видят: потери огромны. Жители Саратова читают информацию и видят каждый день фотографии в черной рамке о не вернувшихся с фронта земляках на лентах некоторых информагентств, узнают о наших погибших ребятах из сообщений официальной власти, и ежедневные потери жителей Саратовской области по нескольку человек за сутки: иногда два, или три, или пять, шесть…За каждым погибшим семья, дети, близкие, друзья. И это здоровые, молодые парни и мужики, которые больше никогда не вернутся к нам. Чей-то сын, отец, брат, муж. Среди погибших квалифицированные рабочие, инженеры, строители…Кто их заменит, кто придет в бизнес, экономику, на заводы фабрики и стройки?

Сегодня ставка делается всем государством нашим и саратовским регионом, в том числе, на мигрантов. На государственном уровне сформулировано такое понятие, как «миграционная политика», и в рамках нее устанавливают правила, законы, стратегию и тактику использования рабочей силы из-за рубежа в нашей стране.

А что происходит в саратовском регионе, где и кем работают тут мигранты? Как реализуется «миграционная политика»?

А вот здесь как раз не очень хорошо: мигранты подметают улицы, убирают мусор. Так в понимании власти необходимо сейчас реализовывать «миграционную политику» и восполнять дефицит в рабочей силе.

Принцип реализации такой политики, как мы можем видеть, по отношению к мигрантам: не пускать и запрещать, что подтверждается решениями органов областной исполнительной власти. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года ввел запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов для работы в сфере обслуживания, и запрет на трудоустройство иностранных граждан в ряде профессий теперь продлен до конца 2026 года. Ограничения коснутся мигрантов, работающих по патентам. Им будет недоступна работа в сфере пассажирских перевозок, включая такси, а также в курьерских службах и предприятиях общественного питания.

Кто заменит после такого запрета на профессию, этих людей, если своих людей мало, и с каждым днем становится меньше? Разве каждый мигрант это потенциальная угроза безопасности и порядку, как некоторые во власти хотели бы представить? Ведь те же узбеки, таджики, киргизы, другие граждане из стран СНГ, они по сути наши братья: русский язык понимают, обычаи наши знают. В чем тогда проблема, почему нагнетаются страсти, почему к мигрантам такое предвзятое отношение, и почему появился теперь новый тренд: привлекать на работу африканцев, индусов? Вы можете представить индуса или африканца за рулем такси в Саратове?

Кто заменит уничтоженных этой войной наших земляков, кто будет поднимать сегодня экономику и бизнес в нашем регионе, они ведь их могил не встанут.

Да, для многих непривычно и дико : поднимать все это будут чужие нам люди, мигранты. Но есть ли сейчас другой выход? Своих становится все меньше, а новое поколение в нашем регионе, в стране в целом, подрастет и станет трудоспособным лет через 10-15, не раньше. К тому времени может быть и «поднимать» и «развивать» будет нечего? Поэтому, без мигрантов теперь никак.

Но смотрите, что происходит в реализации миграционной политики: люди приезжают к нам работать, а им ставят запреты на профессию, ущемляя их в правах. Да, они едут зарабатывать, но вместе с тем они поднимают нашу экономику, разве это не так?

В стране работодатели сегодня стали все чаще ориентироваться на рабочую силу из новых для нас стран - Африка, Сирия, Филиппины, Шри-Ланка, Бутан, Мьянма. Хорошо ли это?

Вряд ли, ведь «свой» таджик, который более или менее что-то знает по-русски для нас понятнее жителя Шри Ланки, или индуса. Аналитики сообщают, хотя и без них понятно, что российский рынок труда нуждается в сварщиках, операторах станков, швеях, работниках складских предприятий, разнорабочих. Огромный дефицит кадров наблюдается в логистике, строительстве, легкой промышленности. Но специалистов в эти отрасли почему-то стали искать в Индии, Бангладеше, Бутане, а про наше СНГ забывают, и это очень странно. Полагаем, что тут сложился определенный стереотип и это очень плохо.

При этом, преследования мигрантов ужесточаются: сумма штрафов, взысканных с них за административные правонарушения, составила в прошлом году 5,7 млрд рублей, что на 66,7% больше, чем в 2024 году.

Пока в миграционной политике нашего региона не особо видно позитивных сдвигов: мигрант для власти по прежнему человек, за которым надо пристально наблюдать, при этом ограничивая его во многом, в том числе и социальной адаптации, в трудоустройстве. Правильно ли это, и разве у власти имеются другие варианты для пополнения рынка труда, кроме как с помощью мигрантов?

Говорят о миграционной политике много, совещаний на эту тему хватает. Например, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проводил заседание совета, участники которого обсуждали реализацию государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. Обсудили, а что сделали? Видимо, чиновники на местах стараются продемонстрировать выполнение требований Президента Владимира Путина, поручившего следовать новой концепции миграционной политики, ключевые направления которой, это безопасность общества и граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия? Но видят ли при этом, в них работников?

Самостоятельное ли это было решение губернатора Бусаргина на запрет привлечения иностранных трудовых мигрантов для работы в сфере обслуживания? К подобным запретам руководители прибегают почти во всех регионах страны: так на местах проводят в жизнь «миграционную политику». Полагаем, что это перегиб власти на местах в понимании реализации миграционной политики Президента, в основном в плоскости запретительной.

Согласитесь, тот же таксист таксисту рознь, или повар работник сферы обслуживания. Стоит ли всех под одну гребенку чесать, ставя всем абсолютно запреты? Прекрасный плов делает узбек в кафе на Соколовой возле автосервиса ЮносАвто. Но так теперь и узбека того не будет, и самого кафе, которое подпадает под снос: тут решено обустроить парк!

Получается, мигранты только и пригодны, по мнению власти, улицы подметать? Разве это справедливое отношение к людям, которые приехали к нам зарабатывать, жить здесь, и это люди, которые могут быть полезны во многих востребованных отраслях экономики! Почему их не спешат туда привлекать, видя в них чуть ли не потенциальных недоброжелателей к нашему государству? С таким подходом вряд ли поднимем экономику: все запретить и только доверять мигрантам улицы подметать и мусор убирать.

Наш регион, соседние с нами поволжские регионы, весьма привлекательны для мигрантов: они приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. И с чем они сталкиваются? Почти с тотальным запретом на профессию без выбора?

Сегодня на территории Приволжского федерального округа проживает более 500 тысяч мигрантов

Это произошло на фоне роста потребности в рабочих руках. Лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, а также Республика Башкортостан (более 22 тысяч). А… Саратовская область плетется по этому показателю в хвосте, как будто бы мы не нуждаемся в рабочих руках. Причину этого озвучил сам же губернатор Бусаргин, сказавший на совещании по проблемам миграционной политики:

«Введены ограничения на работу мигрантов на основании патентов по нескольким социально значимым видам экономической деятельности, в том числе по общественному транспорту и здравоохранению».

Вдумайтесь в слова губернатора: «по нескольким социально значимым видам экономической деятельности» введено ограничение для мигрантов. Сможет ли Саратовская область с таким запретительным подходом сделать существенные шаги в развитии экономики, бизнеса? Наш регион, например, и так в числе самых последних в России по развитию строительной индустрии, что подтвердила недавно опубликованная официальная статистика.

Посмотрите, сколько в Саратовской области, которая всю свою историю была и остается сельскохозяйственным регионом, невостребованных земель, брошенных деревень. И все это нуждается в рабочих руках, но почему сюда не привлекают мигрантов? Если посмотрим историю то в Саратовскую область всегда приезжали из других государств. Немцы по указу Екатерины поднимали наш регион, потом даже создали свою автономную республику. Посмотрите другие места: Самойловка например, вся сплошь украинская, куда еще до революции приезжали украинце. Бывший совхоз «Рефлектор» в Заволжье- туда переселялись чехи. И всем находилось место, все они работали во благо региона нашего, почему мы забываем историю традиции?

По данным Росстата, на конец 2025 года потребность в кадрах достигала 2,7 млн человек, какова эта цифра в размерах Саратовской области точно не известно. Сегодня по данным статистики, каждая третья компания в России уже привлекает для работы иностранцев. Да, при этом 13% работодателей рассматривают кандидатов из Африки и Индии, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора». Но почему забывают о наших друзьях из СНГ? Ведь индуса или африканца еще научить говорить по-русски надо, да и о нашей культуре житель Африки или Индии ничего совсем не знает, в отличие от того же узбека или таджика, который имеет о ней представление и понимание, какие то знание от родителей живших еще при СССР.

Бизнесу, экономике, не хватает людей, и на этом фоне наша страна становится всё более привлекательной для мигрантов: в 2026 году квота на работников из визовых стран увеличена до 279 тыс., на 19% больше, чем годом ранее.

А что в Саратовской области?

К концу прошлого года в Саратовской области наблюдался дефицит кадров в таких отраслях, как торговля, производство и сервисное обслуживание. Но на работу в эти отрасли мигрантам, в основном, решением власти поставлен запрет в Саратовской области. Парадокс: миграционная политика в нашем регионе сводится не к развитию использования мигрантов, как рабочей силы, а к запрету на использование на рынке труда этой рабочей силы.

Посмотрите, как «приложили» к этому руку недавно депутаты Саратовской областной думы совместно с Министерством труда и социальной защиты на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности. Они рассмотрели законопроект… о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов. Теперь, 2026 году, коэффициент для мигрантов, работающих по патентам, составит 9323 рубля в месяц. Это значит, что если мигрант будет получать заработную плату выше среднеобластной, то размер патента будет увеличен до суммы, которая составит 13% от заработной платы. Можно ли при таких условиях повышения размера патента для мигрантов добиться эффективного пополнения рынка труда в регионе свежими рабочими кадрами? И здесь, кстати, присутствует не только материальная составляющая, но и моральная- неуважительный принцип отношения к мигрантам, как к гостям нашего региона, как к работникам.

Полагаем, что такие меры со стороны власти только отбивают охоту у потенциальных работников. Разве это разумная миграционная политика? Но никому даже в голову не приходит мысль, что наоборот, для мигрантов уместно было бы вводить льготы. Да, безусловно они едут к нам зарабатывать, но одновременно с этим разве они не способны поднять нашу экономику, развить бизнес?

При этом, в структуре правительства Саратовской области есть такие профильные министерства, как министерство труда и социальной политики, министерство инвестиционной политики, министерство внутренней политики. Каков конкретный вклад этих министерств в развитие миграционной политики в Саратовской области? Вы слышали что-нибудь о разрушенной деревне, в которой бы таджики, узбеки или киргизы строили и развивали фермерское хозяйство? А ведь представители этих народов прирожденные земледельцы скотоводы. Или, весь их потенциал, как власть видит, состоит только в их умении подметать улицы? Правильно ли это, ведь часть из мигрантов связывает свое будущее с нашим регионом. Это наши будущие сограждане, наши будущие земляки, и соответственно, к ним должно быть подобающее отношение, если хотите, даже опека и забота.

Ведь это на языке чиновников не только «человеческий ресурс», но и прежде всего- люди.

Будет время, сходите в Парк Победы, посетите «Национальную деревню»: узбекское, таджикское, киргизское подворье… Когда-то мы жили все одной семьей и дружно, так что мешает это продолжать и сегодня? В какой лодке вы плывете господа парламентарии?

Борцу с проститутками не до серьезных законов

Часто людям власть напоминает о «лодке», в которой мы все плывем. Граждане понимают, что когда стране плохо, надо держаться в одной лодке, иначе не выберемся к берегу. А представители власти? Нет ли в этой лодке лишних и бесполезных? Не поэтому ли, лодка в которой мы плывем все вместе, если пока и не тонет, то давно дала течь? Не с подачи ли таких пассажиров в лодке, как например, депутат Госдумы Милонов происходит? Что пользы народу от таких депутатов, которые придумывают какие угодно дурацкие законы к роме тех что нужны людям: поддержка бизнеса, налоговая и миграционная политика…

Например, Милонов, комментируя заявление Минпросвещения о том, что детям мигрантов нельзя запретить бесплатно учиться в школах, сказал, что гастарбайтер может лишь «аккуратно заплатить за патент и своевременно покинуть нашу страну».

Он же предлагал в свое время проституток лишить всех прав, отнять паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами: «Она кто? Она тварь!» - сказал в эфире радиопрограммы Милонов.

Или вот их последних его заявлений: «сейчас не время ездить за границу», и что россиянам нужно отдыхать внутри страны из-за сильной геополитической напряженности. Или другая его инициатива: Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах.

Что же ждать от таких депутатов, если они несут в стенах Госдумы такую ахинею, вместо того, чтобы принимать реальные законы о развитии бизнеса в стране, о налогах о поддержке предпринимателей, законы о вменяемой, а не запретительной миграционной политике в стране….

В сентябре в стране пройдут сентябрьские выборы в Госдумы, и хотя многие из нас понимают, как именно они проходят и в чью пользу, нашим гражданам следует сделать правильный выбор и не ошибиться с выбором депутатов. И уж точно, не отдавать свой голос таком борцу с проститутками и со стрингами, как Милонов.