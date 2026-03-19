ХОДОКИ ЗА ПРАВДОЙ

Есть в Марксовском районе Кировский МО. В состав его входят 7 сел. Села района живут своей сельской жизнью со своими делами и заботами и со своими проблемами. Вот эти проблемы нам бы и хотелось озвучить

Село ПОЛЕКОВСКОЕ

В 2025 году село Полековское вошло в Программу местной инициативы населения по установлению памятника в честь погибших воинов во время ВОВ и в честь воинов СВО. Инициатива была предложена Кировским МО Марксовского района, население поддержало, так как до настоящего времени такого памятника в селе не было, а нужен Мемориал, чтобы Память о подвигах чтилась и подрастающее поколение воспитывать можно было патриотизму и преклонению Подвигов бойцов во время войн. Обсудили на голосовании какой эскиз памятника должен стоять в селе. На эту программу было выделено 600тыс.руб. из Федерального бюджета и от населения собрано, как софинансирование 60 тыс.руб. Администрация Кировского МО дополнительно обещала выделить еще 60 тыс.руб. Отдельно население собирало средства на озеленение площадки рядом с памятником.

Все с нетерпением ожидали, когда же памятник будет привезен и установлен. Но каково же наше было огромное разочарование, когда памятник занял свое место. Это был совершенно не тот вариант эскиза памятника, за который мы голосовали. Мрачный, серый, какой-то убогий на вид и меньших размеров. Такому место только на погосте. Конечно он явно дешевле обошелся администрации. Что же это тогда за Программа под названием "местная инициатива населения", если все было сделано вопреки желаниям населения? Смущает и тот факт, что деньги, собранные от населения как софинансирование, проводились через какое-то ИП. Перед населением никто не отчитался как были израсходованы средства по этой Программе и сколько? Население с.Полековское хотело бы, чтобы восторжествовала справедливость и был поставлен тот, достойный памятник, за который проголосовало население, ведь наши воины погибали в боях во время ВОВ и воюют сейчас на СВО, защищая наше Отечество и память о них должна быть на достойном уровне.

Также низкого качества произведено благоустройство прилегающей к памятнику территории. Вместо обещанных взрослых туй было посажено несколько кустиков можжевельника якобы по дорогой цене 2500руб за кустик, хотя стоимость таких молоденьких кустарников в ту пору варьировалась в пределах 200-250 руб.

Два года тому назад село принимало участие в еще одной Программе местных инициатив населения по освещению села. Тоже было софинансирование. Администрация добавила несколько дополнительных фонарей к уже имеющимся на существующие опоры и все. Зачем нужна была эта Программа по уличному освещению, если администрация и так обязана позаботиться об освещении села? И тоже никто не отчитался как были потрачены денежные средства, выделенные на Программу. Просим контролирующие организации и надзорные органы проверить целевое использование денежных средств на эти Программы.

В селе земли много лет назад, когда еще существовал совхоз "Полековский" были поделены на пашню и пастбища. Каждый житель стал пайщиком, где значилось, что на одного человека было выделен земельный пай 8га пашни 1,5га пастбища. Имеется карта земли, прилегающей к селу, где четко указано где пашня, где земли отведены под пастбища для выпаса скота частного сектора. Пастбища - это неприкосновенные земли, их нельзя продавать, дарить или переводить под земли другого назначения. Но кто-то вдруг из районного руководства перевел все пастбищные земли в земли сельхозназначения и разрешили пайщикам их продавать. Это нарушение Закона о землепользовании. В данное время земли, где были пастбища, переданы в аренду фермерам, тем самым администрация лишила население пастбищных угодий. Скот пасти негде. Среди жителей начались скандалы из-за места по выпасу, фермеры грозятся постоянно подать на жителей в суд за потраву посевов. Как быть населению? Работы нет. Но еще и лишили частников дохода по содержанию скота. Почему администрация не болеет душой за народ, а делает все вопреки, не обсуждая с населением данные вопросы? Почему были перепаханы все полевые дороги вокруг села и даже прибрежная зона у реки?

Ведь администрация Кировского округа должна контролировать это и не допускать таких нарушений. По данному вопросу мы обратились в администрацию Кировского МО, после чего наше обращение было переадресовано в земельный отдел Марксовской районной администрации и находится на рассмотрении.

Также была установлена сотовая вышка Теле-2 в центре села, в непосредственной близости к детской игровой площадке и д/саду. Никто с населением этот вопрос не обсуждал. Где захотели установить вышку представители Теле-2, как им удобно, там и выделила администрация землю в аренду. Куда мы только не обращались и видео снимали, обосновывая на фактах и нормах СанПина вред от этой сотовой вышки, никто нас не услышал. А ведь можно было ее поставить в более безопасном для жителей месте за селом, сигнал ведь от вышки распространяется на 35 км.

По инициативе районной администрации школу селе Полековское лишили самостоятельности, переведя ее в филиал Кировской школы. Население при опросе проголосовало против этого, но районная администрация приняла свое решение. Мы предупреждали их, что будет отток учащихся из школы. До перевода школы в филиал количество учеников сократилось с более чем 65 до 50, с учетом даже вновь прибывших учащихся. А теперь Спикер ГД В.В.Володин признал нецелесообразность этих решений и дал указание вернуть школам самостоятельность.

Само помещение администрации в плачевном состоянии: крыльцо завалилось, в коридоре плитка на полу разрушилась и бетонный пол весь в трещинах и дырах, входная дверь просто карикатура, как будто установлена во времена "царя Гороха".

В плачевном состоянии и здание почтового отделения. Крыльцо неисправно, бетонный пол в коридоре как после бомбежки. А ведь посетителями почтового отделения являются в основном пенсионеры и это все для них не безопасно. Почему до жизни села никому нет дела? Ведь есть бюджет Кировского МО, но на наши нужды он не запланирован.

По инициативе Кировской администрации были собраны денежные средства на ремонт ограждения сельского кладбища(покраска). Жители не против этого, ведь у каждого из них кто-нибудь здесь похоронен. Но ведь и в бюджете должно было быть заложено на ремонт кладбищ, административных зданий, покос травы вдоль дорог, спил поросли вдоль дорог и т.д.

Вот так и живем, администрация отдельно, а население отдельно. Встречи и приемы с населением проводятся очень редко. Глава Кировского Сулейменов Р.И. последний личный прием проводил в августе 2025 года. Мы были на этом приеме, вопрос был о специалисте администрации. До конца этот вопрос на приеме не был решен, было принято решение встретиться через неделю, но прием не состоялся и нам даже не попытались объяснить причину.

Глава Марксовской районной администрации Прохорова В.С. занимает данную должность около года, но встречи с населением с.Полековское так и не было. Как говорят, "живем у черта на Куличках", кому мы нужны?

Село КИРОВСКОЕ

Для администрации Кировского МО с приходом главой Сулейменова Р.И. стало нормой сбор денежных средств в принудительно-обязательном порядке на различные нужды села. Сбор денежных средств непосредственно осуществляется администрацией села. Публикуется информация о сборе денежных средств в сельском чате, принуждая жителей даже переводить денежные средства на личную карточку зам.главы администрации Толбышевой А.И.(покос травы вокруг кладбища).

Был объявлен и сбор денежных средств на ремонт памятника в с.Кировское без проведения собрания с жителями села. Памятник павшим воинам ВОВ вообще хотели снести и установить новый. Жители села в чате проголосовали против. Тогда решили этот памятник отремонтировать. Собрали с населения 108 650руб. Комиссия по сбору денег создана не была, сбор осуществляла администрация округа. Сколько и куда были потрачены денежные средства, неизвестно. Памятник слегка подштукатурили и покрасили. И это за 108 650руб? Почему данный памятник до сих пор не стоит на балансе администрации Кировского МО - большой вопрос. Отчетов о собранных денежных средствах по ремонту памятника, на покос травы и другие нужды перед населением нет.

В других селах Кировского округа памятники приводили в порядок тоже жители села. Другая проблема у жителей с.Кировское - это захват пастбищных земель вдоль дороги от с.Кировское к с.Степное. Пастбищные земли переведены в пашню и переданы в аренду. Это грубейшее нарушение законодательства о землепользовании, так как пастбища - это неделимые и неприкосновенные земли, выделенные для выпаса скота частного сектора, обозначенные и отведенные на карте земель, принадлежащих с.Кировское. Жители обратились с жалобой в Прокуратуру, земельный отдел Марксовской районной администрации, ответ пока не получен, хотя сроки рассмотрения данного обращения истекли. Жалоба Марксовскому межрайонному прокурору Алькову Н.С.тоже была направлена.

Село ВОДОПЬЯНОВКА

Тот же вопрос о пастбищах. На основании протокола от 22.12.2004 г. было выделено собственникам земельных долей общей долевой собственности участок 2850 га, в том числе 2400 га пашни и 450 га пастбища и участок 228 га, в том числе 192 га пашни и 36 га пастбищ. Часть пастбищных земель было распахано под пашню , фактически незаконно изъяты у собственников. По поводу этого были неоднократные обращения в прокуратуру, к главе Марксовского района Романову Д.Н, Прохоровой В.С., но ответ по настоящее время не получен. Население с.Водопьяновка просто лишили пастбищных угодий в нарушение всех норм законодательства по землепользованию. Еще один злободневный вопрос-это очистка дорог от снега. Администрацией Кировского МО в зимний период не был заключен договор с подрядной организацией по очистке дорог от снега. Всякий раз, когда выпадали осадки, дороги своевременно не чистились. Были проблемы во время движения автотранспорта и скандалы. При гололеде дороги также не всегда и несвоевременно посыпались песчаной смесью. В селах дороги чистили техникой фермеров.

Просим вас посодействовать в решении изложенных проблем, а надзорным органам обратить внимание и проконтролировать деятельность администрации Кировского МО.

Жители сел Кировского МО: с. Полековское, с.Кировское, с.Водопьяновка.