От охлаждения к развитию?

В российской столице готовятся к проведению юбилейного X Московского экономического форума. Он пройдет на ряде дискуссионных площадок 7-8 апреля

Это традиционная весенняя встреча, где по-деловому общаются и вырабатывают рекомендации федеральному правительству и его ведомствам экономисты, промышленники, предприниматели, ученые и деятели культуры. О том, что бизнес ждет от форума, рассказывает в своем новом материале президент "Русского экономического общества" саратовский предприниматель Олег Комаров.

Как отметил основатель форума, известный промышленник и глава Экономического Совета ЛДПР Константин Бабкин, «здесь рождаются идеи и решения, которые со временем становятся частью экономической политики страны. Форум выдержал испытания временем и остается площадкой, формирующей будущее России. Эксперты МЭФ знают, какие решения и шаги необходимы, чтобы обеспечить это развитие и реализовать потенциал страны в полной мере».

Гости и эксперты форума едины в главном: сегодня нам всем пора переходить от стабилизации и охлаждения экономики к стимулированию её развития. Теперь уже без всяких сомнений надо взять курс на Новую индустриализацию. Этого требуют оборонные, геополитические задачи страны.

Сложная ситуация в экономике РФ, в бюджетах всех уровней требует реформировать налоговую, денежно-кредитную политику.

В преддверии МЭФ многие его будущие участники, в том числе и саратовцы, обсуждают главные дискуссионные темы. И в первую очередь говорят о том, что в России давно уже нужно отказаться от примитивной денежной политики, крутящейся вокруг ключевой ставки, и перейти к системе целевого кредитования с низкими ставками.

Основная, центральная тема МЭФ поэтому обозначена сегодня четко: «От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?» В ходе предстоящих в начале апреля дискуссий нам, саратовцам, хотелось бы выделить наиболее на наш взгляд острые и важные темы для людей, для бизнеса.

Учитывая всё более многочисленные факты изъятия предприятий и бизнесов из частного владения, можно ли говорить, что в РФ еще осталось право частной собственности?

Как выживать региональному бизнесу в новых давящих налоговых условиях?

Каковы будут последствия для предпринимательства после реализации нынешней политики сокращения бюджетов, инвестиций и помощи бизнесу?

Как должна поменяться денежно-кредитная политика Центробанка, чтобы регионы перешли от накопления долгов к реализации региональных стратегий развития?

Уверен, что эксперты Форума не раз будут говорить об отсутствии результатов по таргетированию инфляции, чем ЦБ РФ годами оправдывает кредитную удавку на шее бизнеса и промышленности страны.

Эксперты МЭФ будут констатировать опасную нынешнюю стагнацию потребительского спроса, что вызвано общим снижением уровня благосостояния населения. Промышленники, которых немало в нашем Экономическом Совете ЛДПР, будут говорить не просто об остановке инвестиций в производство, но и вырабатывать полезные рекомендации – как исправить положение.

Например, наверняка будет много рекомендаций по новым механизмам денежно кредитной политики, которые активизируют промышленный рост и при этом, что важно, не приведут к перетеканию инвестиций в финансовый сектор.

Интересная, на мой взгляд, будет и дискуссия о том, какие риски связаны с коммерциализацией социального сектора и заменой традиционного государственного регулирования.

Ведь порочный и активно практикуемый сегодня принцип «платить за каждый чих» и штрафовать «за каждый шаг» ни к чему хорошему не приведет нашу социальную политику и наши финансы.

Примечательна, например, будет и сессия №4 на тему «Как повысить доходы сельхозпроизводителей в России?» .

В дискуссиях их участники дадут квалифицированные ответы на вопросы – а почему падает не только заводское, но и сельскохозяйственное производство, почему не востребована продукция того же «Ростсельмаша», где внутренний спрос? Как планировать производство и продажи в беспрецедентных условиях?

Ну а делегациям МЭФ из регионов, я уверен, будет интересно получить ответы на такие вот вопросы:-насколько будут теперь доступны программы льготного кредитования для бизнеса, и какие проблемы возникают при их использовании? увеличение ставок налогов, как говорят честные эксперты, не ведет к увеличению поступлений в бюджет. Тогда зачем душить налогами производство бизнес, экономику, народ?

не пора ли финансовый сектор страны «привести в чувство»? Там должны перестать чрезмерно наживаться на счет огромных процентов на облигационном рынке, получая триллионные банковские прибыли. И это в то время, пока реальный сектор экономики и малый бизнес реально голодает?как остановить порочную практику повышения (регионального завышения) тарифов на ЖКУ, что разоряет и семьи россиян и малый бизнес?

Ведь недавно выяснилось, что россияне переплатили системе ЖКХ почти 103 миллиарда рублей за 2023–2025 годы, о чем сообщила ФАС.Я давно говорил в СМИ, что всем этим активно занимаются коммунальные «бароны» - и вот вам весомое подтверждение.Только за 2025 год из коммунальных платежей этих деятелей обязали исключить 50,3 млрд рублей. Больше всего лишних денег нашли в электроэнергетике (25,22 млрд), а также в вывозе мусора (11,82 млрд), тепле (10,85 млрд) и воде (2,43 млрд).

А еще я считаю важным подчеркнуть один принципиальный момент, о котором еще раз заявил председатель МЭФ Константин Бабкин: «У нас с 90-х годов налоговая политика заточена на то, чтобы мы были поставщиками сырья на экспорт, а остальное покупали за рубежом. А если мы хотим, чтобы у нас развивалось приборостроение, электроника, авиастроение, эту налоговую политику мы будем вынуждены признать неэффективной. Нужно вернуть инвестиционные льготы, обнулить акцизы на бензин и дизтопливо, снизив при этом НДПИ, заменить фактически плоскую шкалу НДФЛ на прогрессивную. Нужно уметь снижать налоги».

Однако, пока ситуация в преддверие юбилейного МЭФ остается тревожной. У нас продолжает процветать «экономика рантье», как верно отметил доктор экономических наук, известный эксперт Алексей Ведев. Это такая экономика, когда всем выгодно не инвестировать деньги в развитие и производство, а держать их «мертвыми» под высокими банковскими процентами.

И, конечно, это тупиковый и гибельный путь для финансов РФ. Вот и экономист, эксперт МЭФ Юрий Пронько уверен, что лишние нефтедоллары, которые потекли к нам на фоне войны в Иране, не пойдут на заводы и дороги, а осядут в знаменитой «кубышке» Минфина. При этом федеральный, дефицитный и без того, бюджет готовят к большой чистке, которую официально называют секвестром.

«Дополнительные доходы от продажи сырья планируют направить прямиком в Фонд национального благосостояния…Под удар попадут региональные программы и инфраструктурные проекты, которые просто поставят на паузу… А Центробанк продолжит держать экономику в ежовых рукавицах высокой ставки. И в самом оптимистичном сценарии вскоре обещано снижение ключевой ставки до 15%, что все равно не оживит кредитование и умирающий малый бизнес России. Так что шансы на дешевые кредиты для бизнеса остаются призрачными».

В итоге всех фискальных и прочих новаций федеральной экономической политики, сегодня о закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей. Этот прискорбный вывод следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ. В конце 2025 года доля предпринимателей, зафиксировавших снижение спроса на свою продукцию или услуги, достигла 42%. И ситуация пока продолжает ухудшаться.

В общем, сегодня я уверен: по итогам апрельского 10-го Московского экономического форума мне будет, что рассказать читателям. Острота и эффективность дискуссий ожидается довольно высокими. А главное, что профессионально успешные и влиятельные гости-участники МЭФ вынесут его рекомендации в «коридоры власти», где явно не всегда хватает дельных и разумных советов и решений.