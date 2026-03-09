Общие угрозы объединяют, несправедливые решения разъединяют

Профессиональный медийщик Лариса Ржондовская своими вопросами о том, что люди поддержали СВО, не сбежали, остались защищать и помогать своей стране, а теперь когда СВО и помощь превратились в рутину, когда это уже обычный будний день для большинства россиян, стали приниматься решения в геометрической прогрессии, которые не отвечают запросам абсолютного большинства, даже наоборот все более ситуация похожа на то, что пассионариев ломают, так как они представляют угрозу

24 февраля 2022 абсолютное большинство россиян, хоть и не понимали смысл «денацификации» и «демилитаризации», все же показали единство со своей властью и армией, псевдолиберальная, а точнее прозападная часть отсеялась. Осенью абсолютное большинство не побежало, а пошло выполнять гражданский долг, отсеялись те, кто побоялся физически встать за страну. Потом выявлялась коррупция, отсеялись из единства коррупционеры. Далее появились мошенники, черные вдовы и рекрутеры, все те, кто торгует и наваривается на СВО и бойцах, это еще минус часть из российского здорового общества.

Однако все это время сохранялась русская патриотическая часть, которая с самого начала закрывала проблемы в оснащении армии, от пассионариев звучала критика, но она шла по формуле - «критикуешь - предлагай», и не только предлагали, но и сами на себя взвалили ношу по помощи армии, когда бюрократическая машина с ржавым механизмом не могла ехать. Снизу создалось гражданское общество. Мощное. Твердое. Уверенное. Закрыли проблемы социальные, гуманитарные, правовые.

Нагрузка на здоровое патриотичное общество стала расти - утильсбор, повышение налогов (бизнес малый и средний еле тянет), закрытие мобильного интернета и соцсетей, через которые шла помощь, право собственности стало уничтожаться - от синдрома Ларисы Долиной до объявление бесхозным недвижимости на новых старых территориях,

Это все увеличивает разрыв между властью и обществом. Консолидированное общество вокруг главы государства и армии таким способом размывается, ставится под сомнение единство, а делается упор на то, что нас разъединяет.

Лариса справедливо задается вопросом - ведь в этом году выборы в Государственную Думу, и такой удар по консолидации, которая была в начале всего среди патриотичного лагеря.

Нам казалось, что единомышленников вся страна, а потом появились коррупционеры, мошенники, предатели, дремучие охранители, которые писали ложь и доносы, убивался религиозный и националистический клин между народами России, потом появились те, кто решил, что если патриотический лагерь и так все выдерживает, то он и утиль сбор выдержит, и маленькие зарплаты силовой блок выдержит.

Фактически это похоже на какой-то эксперимент над пассионариями, над теми, кто в силу своей воли, ума, мудрости, преданности Отечеству разъясняли обществу куда мы движемся, помогали власти, которая сама это объяснить не могла. Теперь же этот класс выбивается несправедливыми решениями, так как они не могут найти в них позитив, говорить правду - подгонять людей к негативу, а врать - не позволяет совесть. Эти люди, думающие и патриотичные, работают на единство и сплочение общества, чтобы оно могло выжить и устоять.

Победить Запад может общество, единое сверху донизу. Здоровое общество, у которого одна цель, один код. Идет война цивилизаций. Глава Управления общественных проектов Кремля пишет глубокую статью о том, кто такие русские, ищет смыслы и это самое единство для прочного фундамента России, а в это время фундамент размывается глупейшими и вредительскими, непродуманными сиюминутными решениями.

Вероятно, что кто-то думает, что пассионарий российский - угроза, а не Запад, который катится на нас Третьей Мировой. Анастасия Кашеварова Телеграм