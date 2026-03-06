В Феодосии начался капитальный ремонт набережной

На ремонт выделено 87 млн.р., и его планируют, как сообщили власти, закончить 1 сентября 2026 года

Вот это-то и вызывает бурю негодования у людей: зачем затеяли именно сейчас такой масштабный ремонт? В летний сезон копать набережную, ремонтировать? А отдыхающие? Набережная любимое место прогулок. Власти подумали о малом бизнесе который тут находится: кафе, ларьки? Основной их доход в летний сезон. Ларьки демонтировали и убирают теперь в противоположную сторону, подальше от черты моря.

Что мешало начать ремонт осенью и закончить к летнему сезону? Об этом сообщает телеграм канал Крымская история