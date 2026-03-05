Почему суд встал на сторону Парамонова, а не на сторону матери его детей?

Жительница Саратова и многодетная мать Елена Мезникова выступила с открытым видеообращением в адрес председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, генпрокурора России Александра Гуцана:

"Суды проигнорировали все мои возражения не только о побоях, но и о том, что дети являются малолетними, а их жизни и здоровью угрожает передача их Парамонову без присутствия матери. В суде речь зашла о месте его преимущественного пребывания в селе Михайловка, где он чуть не застрелил себя из-за неосторожного обращения с оружием. Как раз вскоре после этого случая он приобрел охотхозяйство ООО "Фрегат", оформив его на одну из своих старших дочерей. Я представляла суду видео, где дети либо участвуют с Парамоновым в охоте, либо бегают рядом с расчехленным оружием после проведенной охоты. В страхе, что случайный выстрел может стать причиной гибели моих детей, я сообщала об этом во всевозможные инстанции. Но никто, включая суд, не усмотрел в этом нарушений правил хранения и обращения с огнестрельным оружием. Суд счел возможным предоставление права на общение малолетних детей с отцом без присутствия матери по месту нахождения "принадлежащих ему домов, турбаз и угодий", где так непредсказуемо стреляют в затылок ружья", - говорит в видеообращении Мезникова и отмечает, что все эти и другие доводы, включая неких сомнительных знакомых Парамонова, с которыми он организует подобие тайных обществ, суды игнорировали». Подробнее ЗДЕСЬ https://www.vzsar.ru/news/2026/03/05/v-saratove-mnogodetnaya-mat-prosit-zaschitit-ee-i-detey-ot-viktora-paramonova.html