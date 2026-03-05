СКОЛЬКО ВАМ ЗАПЛАТИЛИ

По итогам всего 2025 года Саратовская область заняла 11 место в ПФО по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций. Об этом в ежемесячном докладе "Социально-экономическое положение России" сообщает Росстат. С января по декабрь в Саратовской области эта сумма составила 67 353 рубля. При этом ее прирост относительно этого же периода прошлого года составил +15,9%

Увы, Саратовская область держится рука об руку с неразлучной тройкой аутсайдеров ПВО: Кировская область (67 199 руб.), Республика Мордовия (67 262 руб.) и Пензенская область (67 293 руб.). Одно радует: наш регион идет в авангарде аутсайдеров, в ранге правофлангового. И движение это продолжается уже давно. Местами, очень давно.

Однако не спешите радоваться. Речь идет о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций. Этот расчет проводится по старой ещё советской методике. Несмотря на то, что в цивилизованном мире уже давно отказались от такого метода расчетов размера заработной платы, у нас это делают охотно, даже с некоторым удовольствием. И понятно почему: при таком расчете заработная плата кажется больше, чем не самом деле.

Между тем, заработная плата делится на две - номинальная (та, что начислена работнику до вычета всех обязательных платежей, включая и налоги) и реальная, т.е. та часть, размер которой позволяет работнику приобрести реальный пакет товаров и услуг. Разумеется, первая часть всегда выше второй.

Даже работодатель частенько вводит потенциального работника в заблуждение. Например, пишет, что з/п составляет 50 тыс. руб. до вычета налогов. А есть и такие, которые даже об этом не сообщают.

Так, например, если из номинальной з/п в Саратовской области в сумме 67 353 рубля вычесть 13% в рамках НДФЛ, то в итоге мы получим уже 58 597 рублей 11 копеек. Как минимум на 10 тыс. рублей меньше. И это только за вычетом 13%, не говоря уже о всех остальных платежах. Легко предположить, что реальная зарплата в Саратовской области колеблется между 25 и 35 тыс. рублей.

Для кого же разрабатывается такой хитровылепленный расчет? Для макроэкономистов, которые на основе данного показателя определяют рост доходов населения. Разумеется, что он не имеет никаких связей с действительностью.

Но мы сейчас не об этом. А о том, почему Саратовская область долгое время плетется в авангарде аутсайдеров ПФО? Вопрос - простой, но дело в том, что его никто не отважится задать. А если и отважится, то ответа на него нет и не будет.

Есть и еще два вопроса: 1. Почему в Саратовской области во всех школах не организовано бесплатное питание учащихся? 2. Почему в Саратовской области не осуществляется региональная доплата к пенсии хотя бы неработающих пенсионеров?

Согласно принципу открытости публичной власти, ответственные лица обязаны ответить на эти два простых вопроса. Ответ следует дать в развернутой форме, со всеми выкладками и показателями. Разумеется с прогнозом, типа в Саратовской области в обозримом будущем бесплатное питание для учащихся во всех школах и региональная надбавка к пенсии - невозможны.

При этом обязательно надо указать почему эти компенсации не возможны. Тогда станет ясным все. И то, почему у нас одна из самых низких заработных плат в ПФО, и почему у нас не растет производство, а также и то почему власти не в состоянии решить эти и множество других проблем.

Теперь, надеемся, понятно, почему никто даже и не ставить эти проблемы в повестку дня, не говоря уже об ответственности за то бедственное социально-экономическое положение в котором мы оказались. "Времени Net" Петр Красильников Фото