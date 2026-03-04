ЖДУТ МЕТОДИЧЕК

Судя по тому, как в Саратовской области замалчивается тема предстоящих выборов в Государственную Думу, ничего, кроме растерянности перед предстоящим испытанием известные паркетные шаркуны не испытывают



Есть и другое мнение: эти самые шаркуны полагают, что выборы пройдут, "как в прошлый раз" - тихо и незаметно, при вялотекущей явке (50% виртуальной и 10% реальной). Для этого необходимо воскресить лозунг: "Сидите дома, мы проголосуем за вас".

Тем не менее шлейф непопулярных, запретительных и ограничивающих права и свободы граждан решений, тянется за нынешним депутатским корпусом, как хвост за плезиозавром.

В этих условиях надо, что-то делать, а вот - что, никто не знает. Поэтому ждут методички из центра. В первую очередь получить такие методички должны вице-губернаторы. В нашем случае новоиспеченный вице - Михаил Исаев. Если учесть, что сам Михаил одерживал "убедительные победы" исключительно в зачищенных до материка электоральных полях, то сложная методичка, согласно которой необходимо организовать и возглавить симулякр оппозиции, Миша может не потянуть. Пишет телеграм канал Наблюдатель (https://t.me/salealle)