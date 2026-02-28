Михаил Делягин: "Повышение налогов подрывает деловую активность"

Виктор Зубик, основатель компании Smarent, обсудил с депутатом Госдумы Михаилом Геннадьевичем Делягиным текущую экономическую ситуацию

Повышение налогов уводит бизнес в тень: налог на прибыль, НДС

Когда в бюджете не хватает денег, есть два принципиально разных пути: либо повышать налоги, либо создавать условия для роста деловой активности. Это разные логики, но в России, к сожалению, выбран первый вариант – повышение налогов.

Текущая логика экономической политики, по словам Михаила Делягина, остаётся прежней: если в бюджете не хватает денег, их пытаются добрать за счёт тех, кого проще всего контролировать. Налог на прибыль плохо собирается? Значит, внимание переключается на НДС. Малый бизнес подрос до среднего? Значит, его нужно «прижать». При этом в публичных рассуждениях доход бизнеса часто путают с прибылью, не понимая, что речь идёт об обороте, из которого ещё нужно оплатить все расходы. В результате малый и средний бизнес фактически подводят к уплате НДС. Проблема даже не только в росте налоговой нагрузки, а в сложности самого налога. Ошибки в расчётах неизбежны, и ответственность за них несёт сам предприниматель вплоть до личного имущества. Риски при этом не просто растут, а качественно меняются, чего власти предпочитают не замечать.

На этом фоне существует огромный сектор экономики, который либо вообще не платит налоги, либо делает это формально: наличный расчёт на оптовых рынках, типа «Садовода», переводы «с карты на карту» в магазинах, наценка за оплату по терминалу. Вместо того чтобы распространять существующие налоговые правила на такие сферы, государство усиливает контроль над теми, кто и так работает легально. Это, по мнению Михаила Делягина, означает не «обеление» экономики, а усиление административного давления на законопослушных. В результате часть предпринимателей, оказавшись между риском разорения и риском наказания за ошибки, выберет третий путь – уход под неформальную защиту структур, которые налогов не платят вовсе.

Почему налоговая реформа не спасает бюджет, а усугубляет кризис

Михаил Делягин считает, что новая налоговая реформа не способна решить проблему дефицита бюджета и, более того, усугубляет её. Повышение налогов подрывает деловую активность, а значит, сокращает налоговую базу. Однако сам дефицит бюджета возникает не из-за налогов, а из-за более глубоких структурных проблем. Ключевым фактором он называет запредельно дорогой кредит. При средней рентабельности активов около 6% кредитные ставки на уровне 16% делают инвестиции экономически бессмысленными. В таких условиях российский бизнес проигрывает иностранным конкурентам, которые получают почти бесплатное финансирование.

Инфляция и политика Центробанка

Денежно-кредитную политику Банка России Михаил Делягин оценивает резко негативно, называя её продолжающимся «убийством» экономики. По его мнению, регулятор либо удерживает чрезмерно жёсткую финансовую политику, либо смягчает её недостаточно, несмотря на то что экономика испытывает острый дефицит денег. Ограничивать финансовые спекуляции Центробанк не способен или не хочет, поскольку фактически обслуживает интересы спекулятивного капитала. Более того, он сравнивает такую политику с попыткой лечить человека, умирающего от истощения, жёсткой диетой: вместо поддержки экономику лишают даже тех ресурсов, которые ей необходимы для выживания. В результате ужесточения повторяются из года в год под разными формами.

Михаил Делягин прогнозирует неизбежную смену экономической политики – не позднее конца 2026 или в 2027 году. Повышение налогов в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры он называет симптомом системного кризиса. Можно сколько угодно «биться головой о стену», но когда трескается не стена, а голова, процесс рано или поздно заканчивается.

Михаил Делягин: экономист и политик, публицист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С 2017 по 2024 год — член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации.