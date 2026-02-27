А не проверить ли вольскую комиссию по противодействию коррупции на предмет коррупции?и

Комичнее и в то же время трагичнее мероприятия, проводимого в Вольском муниципальном районе, пожалуй, не бывает! Информация в СМИ о чудовищном лицемерии вольских «борцов» с коррупцией, реально вводит в состояние когнитивного диссонанса. В роде бы взрослые и образованные люди, а на деле показывают абсолютную неадекватность. Что творится в их сознании? Неужели оно до такой степени отравлено коррупционной гнилой действительностью, что довело их до состояния неспособности видеть разницу между белым и черным?!

Для кого и для чего вся эта трескатня, что они этим хотят показать и кого в чем убедить? Люди уже устали от этой хрени и им осточертело смотреть на этот ужас!

Как по другому можно расценивать адекватность этих борцов с коррупцией, если один негодяй, возглавляющий районную комиссию по противодействию коррупции, арестован сразу по двум уголовным делам, а другой негодяй, призванный охранять Закон и порядок, арестован за взятку в особо крупном размере?!

Чему там противодействовал глава ВМР Андрей Татаринов, возглавляющий межведомственную комиссию по противодействию коррупции? Или о каком правопорядке можно говорить, если даже самого начальника вольского отделения полиции Алексея Парфенова арестовали за взятку?!

Коррупцию, от которой прогнил и в которой, буквально, утонул весь вольский район, так мирно и красиво обсуждают чиновники, искренне-лицемерно радуюясь своим нафантазированным победам. Вопрос: «Вы это, господа, серьезно или угараете сами над собой?!»

ТК «СИЛА В ПРАВДЕ» уже публиковал материал по работе этой комиссии в Вольске, деятельность которой ничего кроме гнева и насмешек у людей не вызывает. Эта работа касалась очередного анекдота по разбазаривания бюджетных средств на размещение рекламного баннера в городе Вольске - https://t.me/volskpravda/3460

Ниже предоставляется статья из местных СМИ, описывающая подробности заседания вольской антикоррупционной комиссии, пустой анализ деятельности которой вызвал возмущение главы ВМР Сергея Сафонова. ????

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОВД НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС ОБ УРОВНЕ КОРРУПЦИИ

Заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Вольского района обычно проходят формально: обтекаемые доклады, без конкретных фактов, без лишних вопросов, без упоминания неприятных случаев, даже если все о них знают. Такой стиль заседаний можно было бы объяснить полным отсутствием фактов коррупции, когда нечего и обсуждать. Но это, к сожалению, не совсем так. Например, за неделю до заседания комиссии стало известно об аресте начальника Вольского ОВД по подозрению в получении взяток. Были и другие резонансные случаи, которые комиссия никогда не обсуждала.

Но на заседании 26 февраля члены комиссии неожиданно проявили заинтересованность и даже задавали докладчикам вопросы.Сначала секретарь комиссии Наталья Кардосо отчиталась об исполнении ранее принятых решений. Среди прочего заместителям главы администрации и руководителям подразделений поручалось проконтролировать сдачу их подчинёнными деклараций об их доходах и имуществе. Но накануне Нового года Госдума приняла закон, освобождающий депутатов и чиновников от обязательного декларирования их доходов. Поэтому докладчица предложила это поручение комиссии отменить.

С определённым интересом ожидалось выступление представителя ОВД с анализом уровня коррупции на территории Вольского района в 2025 году. Анализ представил замначальника ОВД по оперативной работе Дмитрий Меденко. Но он лишь сообщил, что за прошлый год отдел борьбы с экономическими преступлениями раскрыл 15 таких преступлений, из них 9 тяжких и 3 коррупционных, в том числе, по его словам, совершённых в органах местного самоуправления. Затем докладчик напомнил, что по закону взяткодатель может избежать наказания, если своевременно сообщит о случае взяточничества и будет сотрудничать со следствием. На этом доклад был завершён.

Такой «анализ» удивил даже членов президиума. Глава района Сергей Сафонов попытался узнать подробности о раскрытых коррупционных делах, но докладчик отказался давать какую-либо информацию.

В чём анализ? Хотя бы сравнение с прошлым годом проведите, больше или меньше стало дел? — спросил глава.

Ответ был неясным. Кажется, коррупционных дел было раскрыто больше, но это неточно.

По понятным причинам интерес вызывал и доклад новой главы

Терсинского МО Ольги Курочкиной об организации муниципальных закупок и недопущению конфликта интересов. Именно эта проблема недавно стала причиной срыва муниципального контракта, потери бюджетных средств и ряда отставок. Следствие по этому резонансоному делу тянется уже второй год.

Ольга Курочкина признала, что коррупция в сфере закупок подрывает доверие населения к власти и наносит ущерб бюджету. Терсинская глава подробно рассказала, какие законы и нормативные актиы регулируют данную сферу, перечислила мероприятия, предусмотренные планом по противодействию коррупции на 2021-2026 годы, включая проверку членов аукционной комиссии. Она заверила, что в 2025-2026 годах у участников мунципальных закупок никакой личной заинтересованности не было.»

Вы это серьезно говорите об отсутствии личной заинтересованности? А как насчет терсинского «педофильного» контракта, прогремевшего на всю страну?

ТК СИЛА В ПРАВДЕ С СЕРГЕЕМ АШИХМИНЫМ