"Полчаса позора" Суховой в Саратовской областной думе

Надежда Сухова выступила с трибуны Саратовской областной думы с отчетом о проделанной работе за 2025 год.   Знаете такую?  Это  уполномоченный( -ая)  по правам человека в Саратовской области

Это выступление,    как сообщили те, кто имел несчастье слушать этот сухой доклад Суховой,  вызвало  ощущение скучного чиновничьего доклада. На острые темы госпожа Сухова предпочла реагировать предельно формально.  К примеру, считается ли нарушением прав граждан блокировка телеграмма? Это,  по мнению омбудсмена, вопрос  Роскомнадзору или в прокуратуру. А вы кто?  Чьи права защищать призваны? Человека, или чиновника?

Коммунист   Анидалов сообщил  о неоднократных отказах в проведении массовых акций, которые получила КПРФ. Он писал об этом  Суховой, но ответа не получил от члена «Единой России».  

Александр Ванцов (партия «Родина») заявил, что саратовцы вынуждены обращаться в федеральные органы, потому что от местного омбудсмена поддержки не видят. Среди нерешенных проблем депутат назвал ситуацию с общественным транспортом и перерытыми улицами из-за бесконечной реконструкции трамвайных линий. Посоветовав Суховой почаще разговаривать с народом, Ванцов в итоге предложил омбудсмену освободить занимаемую должность. Коммунист Анидалов назвал доклад так:   «Полчаса позора, потом год зарплаты, а  институт уполномоченного — это суррогат, структура без реальных полномочий, которая лишь имитирует защиту людей».