В город Маркс вернулся 1937 год?

Если бы руководитель Следственного отдела города Маркса Тюрина и ее подчиненный Караков родились в 1937 году? Полагаем, таким следователем в то время не было бы цены: обвинительные приговоры в отношении честных людей они штамповали бы со скоростью современных принтеров

Сегодня в Марксе с подачи Тюриной и Каракова собираются судить невиновного человека: многодетного отца, заслуженного человека, имеющие награды за помощь участникам СВО. Уголовное дело, которое «расследовал» следователь Караков, носит явно заказной характер. Других объяснений тому, почему было возбуждено это уголовное дело в отношении невиновного отца потерпевшей девочки нет. Все перевернуто СО Маркса с ног на голову: преступники стали потерпевшими. Невиновные человек стал обвиняемый.

Двое половозрелых здоровяка по 17 лет, два брата боксера грязно приставали и сексуально домогались на улице до трех девочек: одной было 10 лет, двум другим по 9 лет. Подоспевший отец заступился за девочек, и стал… обвиняемым. А «потерпевшими» по версии следователя из СО Маркса Каракова стали те двое парней, которые сексуально домогались девочек, после чего у одной из них произошли серьезные нарушения со здоровьем, что подтвердил комиссионный осмотр врачей профессоров: психолога, психиатра и невропатолога.

Руководитель СО Маркса Тюрина и следователь Караков почти год «шили» дело невиновному отцу девочки. Руководитель СУ СК РФ по Саратовской области Костин, видя такой правовой беспредел своих подчиненных в Марксе мер не принимал. Костин молчит до сих пор, несмотря на то, что этим уже занимается ведомство Бастрыкина. Подчиненные уже знают, что Бастрыкин очень серьезно относится к рассмотрению особенно таких обращений граждан о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, и реагированию на сообщения СМИ и социальных медиа. Видимо, глава СУ СК РФ по Саратовской области Костин, газет и сообщения информагентств не читает, и не знает о требованиях Бастрыкина.

На одном из ведомственных совещаний Глава Следственного комитета сказал:

«Не нужно ждать моих указаний, вы должны сами знать текущую повестку в своем регионе, выезжать на место, выяснять все обстоятельства, тогда будет результат». Есть немало и ведомственных приказов, которые велят реагировать на критические публикации в СМИ, а при подтверждении фактов- возбуждать уголовные дела.

Наше издание посвятило этой истории уже несколько публикаций, но где подобающая и действенная реакция СУ СК РФ по Саратовской области и прокуратуры Саратовской области? Нет такой реакции, и не принимается мер дисциплинарного воздействия со стороны Костина к следователю Каракову и начальнику СО Маркса Тюриной.

Нет такой реакции, значит родителям несовершеннолетних детей следует опасаться, что их здоровье и жизнь правоохранители Маркса не защитят? И даже наоборот как в этой истории станут на сторону педофилов?

Значит, Костин осознает, демонстрируя в этой истории упрямое молчание, он становится соучастником в Марксе правового беспредела, которые творят его подчиненные, и когда они могут осудить по традициям 1937 года невиновного, а настоящие преступники могут избежать наказания? И не просто преступники, а педофилы, которые пытались совершить самое грязное из всех преступлений: сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Правда три месяца назад на запрос СМИ по опубликованным фактам нарушений, допущенных по этому уголовном уделу следователем СО Маркса Караковым, был получен ответ из СУ СК РФ по Саратовской области.

Из ответа следовало, что в адрес руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной А.С. направлено было письмо с требованием о «рассмотрении и принятии мер по существу обращения СМИ поступившего в Следственное управление области и содержащее доводы о ненадлежащем расследовании уголовного дела № 12402630015000051».

СУ СК РФ по Саратовской области потребовало от руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной: «Организовать всестороннюю и объективную проверку приведенных доводов, детально разобраться в их сути, принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав». Но… ничего сделано не было.

Никаких мер по «защите нарушенных прав» руководитель Следственного отдела Маркса Тюрина не приняла, да и не собиралась принимать: дело заказное? А исполнитель «заказа» следователь Караков продолжает сидеть на своем месте и не уволен, потому что руководитель СО Маркса Тюрина считает, что … незаконное расследование проведено законно.

Но что мешает руководителю СУ СК РФ по Саратовской области Костину запросить это уголовное дело, изучить, чтобы понять: оно сфальсифицировано от начала и до конца?

Или, Костин будет ждать указаний от Бастрыкина и ждать скандала федерального уровня: в городе Марксе Саратовской области, вместо того, чтобы осудить двух педофилов, будут судить отца защитившего от насилия несовершеннолетнюю дочь и ее подруг ?

В этом уголовном деле допущено более двадцати нарушений УПК РФ, и такое дело решено рассматривать в суде?

Приведем всего три факта нарушений

Факт первый. Следствием так и не было дало объективного ответа: какие основания имелись для возбуждения этого уголовного дела? Кто конкретно стал инициатором его возбуждения? Известно, что в день возникновения конфликта он был исчерпан: в полиции Маркса всех участников опросили. Каждый из участников конфликта дал показания, и в полиции пришли к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но… с того дня проходит 9 месяцев и СО города Маркса возбуждает уголовное дело! Какие были основания для этого и почему вдруг свидетелем по уголовному делу, а потом подозреваемым, а потом и обвиняемым стал отец девочки, а не те двое, которые домогались девочек 9-10 лет?

Факт второй

В отношении отца девочки, свидетеля, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, без наличия фактических оснований, предусмотренных ст. ст. 97,99, 100 УПК РФ, а также – без возбуждения в отношении него уголовного дела. Здесь можно говорить о сознательном нарушении Закона следователем Караковым, о злоупотреблении служебным положением, о превышении своих служебных полномочий. Избрание такой меры пресечения для свидетеля, как подписка о невыезде явно была сделана с целью психологического давления.

Почему после совершения такого должностного преступления Караков не был уволен из следственных органов?

Факт третий

Следователем Караковым было отказано в проведении допросов в качестве свидетелей малолетних трех девочек (с участием их законных представителей и педагогов) по известным им обстоятельствам от 30.03.2024. При этом, поводом к конфликту с братьями явились именно их противоправные и аморальные действия в отношении данных малолетних. Это грубейшее нарушение следователя Каракова. Добавим: сознательное с его стороны грубейшее нарушение. Ведь показания девочек 9-10 лет разрушает всю основу этого уголовного дела. Девочки должны являться по этому делу потерпевшими: в отношении них были совершены сексуальные домогательства. Или, по версии следователя, девочки 9-ти лет сексуально домогались двух 17 летних здоровяков?

Но усилиями следователя Каракова потерпевшими стали те, кто домогался до девочек! Но потом, спустя время, когда в СМИ написали о его злоупотреблениях, следователь Караков пришел в школу вместе с полицейским, где при закрытых дверях провел допрос одной из девочек в отсутствие матери, и законного представителя, доведя бедную девочку до слез и нервного срыва!

В Маркс вернулся 1937 год: время, когда могут невиновного безо всяких доказательств осудить и так получается, что всех нас обманывали последние годы, когда уверяли что мы строим правовое государство?