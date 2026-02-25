Вакцина ящура под запретом?

Сегодня вакцинацию КРС от ящура в фермерских хозяйствах не могут провести: нет вакцины. Причина: ФГБУ «ВНИИЗЖ» без объяснения причин отказывает в заявках на получение вакцины. Почему так происходит? Ветеринары готовы вакцинировать животных, штамм известен, но в чем причина отказа? В ФГБУ «ВНИИЗЖ» официально никак не комментируют свои действия по отказу в предоставлении вакцины. Не дает своего официального комментария и федеральный Россельхознадзор о ситуации со вспышками ящура по стране.

О вспышках ящура в феврале уже много сообщалось: Самарская, Пензенская, Новосибирская, Нижегородскаая, Свердловская области, Алтайский край, Татарстан, Башкирия, Удмуртия… С мест сообщали, что в Татарстане прививали животных , предоставляя ампулы без этикеток, дабы не вызывать панику в связи с ящуром. Что срывают и от кого, если фермерам итак все известно?

Фермеры называют отказ в вакцин сознательной диверсией. Если во время не принять мер по вакцинации животных, они начнут гибнуть. Будет распространяться инфекция, появится опасность заражения людей.

Поступило указание свыше: не выдавать вакцину от ящура, чтобы не нагнетать ситуацию и чтобы не вызвать панику? Если так, то это еще хуже: молчание порождает слухи и домыслы.

Но реальность иная. Например, в Свердловской области хозяйства с поголовьем более 500 крупного рогатого скота возят ежедневно молоко на анализ в краевую лабораторию Россельхознадзора.,а ВСД на следующий день выписывается только при наличии анализа за предыдущий.

В Самарской области также сообщали о вспышках ящура, но потом начали эту информацию нивелировать, замалчивать. Но при этом, как сообщил телеграм канал ЧП 63, начальникам структурных подразделений ГБУ «Самарского ветеринарного объединения» были разосланы письма со ссылкой на письмо Минсельхоза от 14.02 2026 года о запрещении вывоза за пределы Самарской области сельскохозяйственных животных, сырного молока. Значит, опасность заражения опасными болезнями, в том числе и ящуром, сегодня существует, ведь не просто так появилось письмо Минсельхоза с указаниями о запрете вывоза животных в другие регионы?

Почему не принимают срочных мер по вакцинации животных, почему не обеспечивают хозяйства вакциной?

При этом, весною прошлого года ученые ВНИИЗЖ прогнозировали в 2026 году распространение ящура, бешенства и других опасных болезней животных. Ученые были готовы к такому развитию ситуации, поэтому, вакцина от ящура в остаточном количестве имеется.

В прошлом году в сообщении ВНИИЗЖ было указано, что неблагополучие по разным болезням сельскохозяйственных животных в близких к России странах, таких, как Грузия, Монголия, Китай и другие, говорит о необходимости непрерывной оценки эпизоотической ситуации в мире, чтобы избежать заноса болезней животных на территорию России.

Это говорит о готовности противостоять ящуру. Но почему сегодня эту проблему стали замалчивать на официальном уровне? Практика показывает: замалчивание проблемы только ее усугубляет, и это касается кстати, любой отрасли жизнедеятельности человека.

Сообщения с мест продолжают поступать и вот что пишет информационное агентство DairyNews.today из Бурятии с пугающим заголовком: «Официально — вакцинация, на местах — падеж КРС»: «В Селенгинском районе Республики Бурятии и ряде районов Омской области зафиксированы случаи массовой гибели и вынужденной утилизации крупного рогатого скота. На фоне происходящего фермеры и отраслевые источники ставят под сомнение официальные отчеты о благополучной эпизоотической ситуации и качестве проведенных ветеринарных мероприятий. Фермеры утверждают, что применявшиеся вакцины могли быть неэффективны из-за нарушения условий хранения — по их словам, препараты замерзали при температуре около –30 °C, что делает их непригодными к использованию… В Москаленском районе Омской области в СПК «Родная долина» по состоянию на 12 февраля 2026 года утилизировано 2100 голов КРС на двух производственных отделениях. В целом, в регионе введен карантин в трех населенных пунктах».

Подобная ситуация в Бурятии не произошла, если бы фермерам вовремя предоставили качественную вакцину и в целом не умалчивали о проблеме распространения ящура.

Как это называется, если не сознательная диверсия? Так происходило, когда возникла угроза распространения коронавируса в России: проблему замалчивали, а начали ее решать уже после появления массовых смертельных случаев.

Но почему тот же Россельхознадзор упрямо замалчивает проблему и до сегодняшнего дня не дал официального комментария, и не принимает мер?

И это при том, что наши российские ученые готовы к подобной ситуации: вакцина есть и есть в достаточном количестве в январе этого года ФГБУ «ВНИИЗЖ» получил комплект документов на российский патент на новый штамм вируса ящура «О/Уганда/EA-2/2023», выделенный у крупного рогатого скота в Уганде и детально изученный сотрудниками сектора биотехнологии Лаборатории профилактики ящура. Следует отметить, что на данный момент ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет в портфеле ряд запатентованных вакцин других вариантов (топотипов) вируса ящура.

Так в чем же проблема, почему фермерским хозяйствам отказывают в вакцине? Время идет, с мест поступает немало тревожной информации о распространении ящура.

Но официально… вспышек ящура не зафиксировано. А значит, был дан запрет на получение вакцины? Последствия таких действий и такого бездействия могут быть весьма непредсказуемы и ужасны.