Правда и фантазии генерального директора Союзмолоко Артема Белова

ДОКЛАДЫ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ…

Проблемы молочного рынка в 2026 году известны: снижение объёмов потребления молочной продукции, рост цен на молочную продукцию, переизбыток сырья на рынке, фальсифицированная молочная продукция, рост товарных запасов на предприятиях. Минсельхоз РФ и Правительство РФ знает эти проблемы, ищет решения. Тем более, проблемы рождены внутри правительства: с 1 января 2026 года Минфин Силуанова повысил основную ставку НДС до 22 %. Банк России тоже совсем не радует бизнес, правда на его сайте недавно сообщили : «Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых».

Что предпринимает к решению проблем на молочном рынке России «Союзмолоко» («Национальный Союз производителей молока») ? Есть ли в этом направлении конкретные результаты деятельности лично у генерального директора Союзмолоко Артема Белова? Или, вся его деятельность сводится к выступлениям с докладами на форумах, конференциях, круглых столах, что является правдой.

Белов в интервью СМИ рассказывает много о проблемах молочной промышленности. Но это и без Белова известно. Что может сказать фермерам такой «специалист» как Белов, менеджер по образованию и не знающий, с какой стороны к корове подойти?

Пару лет назад в командировках по стране, заезжая в фермерские хозяйства, Белов рассказывал руководителям, работникам о своих фантазиях, что молока в стране много, склады полные, и продажи, спрос упал: люди не покупают молоко. Такая же схема повторяется и сейчас, но цены переработчики не сбивают, а наоборот, и сетевики цены прибавляют, у них растет маржа. Получилось, что Белов обманывал, когда рассказывал, что всего полно? Фантазируя на эту тему, вводил в заблуждение минсельхоз? После того, как он о своих фантазиях рассказал молочникам на местах, ровно через 2-3 месяца каким-то образом выяснилось, что молока не хватает, а цены покупки взлетели до 50—65! Интересно, как Белова за его фантазии отблагодарили переработчики? Теперь такая же схема повторяется? Но никто не задается вопросом о по следствиях того, что произойдет, если цена молока будет меньше его себестоимости. Рабочие на фермах сутками пашут, убирают, доят коров, заготавливают корма. Что будет дальше и кто работать будет при таком отношении к производителю? Да многие просто похерят животноводство и страна останется без коров и молока!

Что нового руководителям предприятий и фермерам может рассказать менеджер Белов, закончивший Школу Менеджмента?

Судя по официально опубликованной биографии, в молочной отрасли Белов не работал. Правда, в минсельхозе РФ два года проработал советником Министра ( 2009 -2011г.г.). Теперь он генеральный директор Союзмолоко. Почему именно Белов с образованием менеджера возглавил такую организацию, как Союзмолоко?

В общем доступе имеется только такая информация: «В 2019 году Артем Белов стал генеральным директором Союзмолоко, фактически сменив на посту руководителя Андрея Даниленко». Заметим: генеральным директором не выбран, не назначен, а «стал», и сразу же дал большое интервью в «The DairyNews»: «Производители и переработчики должны больше внимания уделять вопросам эффективности…У нашего молочного рынка огромный потенциал, я надеюсь, что в ближайшие годы он будет реализован!». Прошло шесть лет… работы Белова в качестве генерального директора Союзмолока, а проблемы на молочном рынке только усугубились, а его слова о «реализации огромного потенциала» остались только словами.

При этом, задекларирована серьезная цель на сайте Союзмолока с момента его основания в 2008 году: «Неизменной целью деятельности деловой ассоциации остаётся обеспечение экономически выгодных условий производства и переработки молока, а также стимулирование повышения качества и эффективности работы российской молочной отрасли».

Эта серьезная цель была заявлена 18 лет назад, а что получилось на практике? Что было сделано этой «деловой ассоциацией», как было заявлено, для «обеспеченния экономически выгодных условий производства и переработки молока»?

Как говорят в таких случаях , в «сухом остатке» не сделано в практическом смысле ничего. При этом, руководитель Союзмолоко Белов должен знать, что молочная отрасль столкнулась сегодня с беспрецедентным кризисом: склады переполнены нереализованным сырым молоком, производители вынуждены сливать часть своей продукции, и что по итогам прошлого года на складах скопилось ошеломляющие 73,5 тысячи тонн молока, что стало рекордным показателем за последние годы. Эта ситуация сегодня ставит под угрозу стабильность всей отрасли.

Вполне логичный вопрос: какой практический смысл от существования такой организации, как Союзмолоко, если нет результатов от ее деятельности , а становится еще хуже, да так хуже, что молоко сливают в канализацию?

Статус межу тем, у этой организации весомый: более 150 участников, среди которых крупнейшие производители и переработчики молока, более 30 членов Правления, руководители крупных предприятий. Причем, каждый участник платит солидные взносы в Союзмолоко.

Структура Союзмолока, возглавляемого Беловым, не маленькая: департамент по связям с государственными органами, департамент коммуникаций, аналитический департамент. Какую роль, как заявлено Союзмолоком, в «обеспечении экономически выгодных условий производства и переработки молока», вносят эти департаменты в развитие молочной отрасли?

Что может предложить Союзмолоко его членам, руководителям крупнейших молочных предприятия страны? На сайте Союзмолоко сказано, что членство в Союзе это: «прямой оперативный доступ к новым к отраслевым документам и возможность участия в их разработке, получение консультаций и обмен опытом с экспертами отрасли и информационная поддержка и профессиональная аналитика рынка». И это все, что может предложить Союзмолоко под руководством Белова. Кому такие услуги требуются, если информационные технологии позволяют предприятиям получить подобную информацию без услуг Союзмолока. Всем этим занимается Минсельхоз, Росстат.

Вне всякого сомнения, профессиональные отраслевые Союзы необходимы, их в стране много. Вопрос только в том, что эти Союзы дают своим членам, как реально отстаивают их интересы. Но нередко, руководитель того или иного профессионального Союза, использует его в своих личных интересах. Иногда в чьих-то интересах даже и создаются Союзы.Что такое Союзмолоко для Белова? Это его деньги, его благосостояние. Не будь этой структуры, не имей такую должность Белов , где бы он сейчас был со своим образованием менеджера?

Есть старинная поговорка про пятое колесо в телеге. Что за польза от Союзмолока руководимого сегодня Беловым производителям молока? Кто может привести хотя бы один конкретный пример, чем лично Белов помог производителю?

Прочтите вот этот фрагмент из последнего интервью Белова, прекрасно характеризующий его стиль работы. Отвечая на вопрос журналиста, что Союзмолоко и лично Белов ждет от 2026 года, он ответил: «Я всегда призываю производителей и переработчиков молока помнить о том, что мы в одной лодке, и строить долгосрочные отношения». Общая фраза и ничего конкретного: производители и переработчики должны «помнить что они в одной лодке». Но чтобы оправдывать и поддерживать статус генерального директор Союзмолока, Белов должен всегда находиться в состоянии «синдрома бурной деятельности», доказывая свою значимость.

Вот две последние новости, размещенных на сайте Союзмолоко:

Новость первая: «Артем Белов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Комплекса мер по борьбе с ожирением у взрослых, прошедшем под руководством заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкина». Могут ли граждане России с избыточным весом обойтись без Белова и его советов? Определенно могут!

Новость вторая: «Глава Союзмолоко принял участие во встрече по обсуждению предложений АКОРТ в дорожную карту новой национальной модели торговли. Обсуждались вопросы:

1) снятие запрета на посреднические договоры для торговых сетей;

2) повышение порога доминирования (25%);

3) изъятие расходов на логистику из 5%-го ограничения на вознаграждения».

Тема безусловно архиважная, давно назревшая. Но что Белов здесь может лично изменить? Ничего, потому что рычагов воздействия на проблему нет у Белова, как у генерального директора Союзмолока. Единственное, на что Белов может рассчитывать, что его мнение могут выслушать.

В России существует с 1999 года помимо Союзмолока, такая организация, как «Молочный союз России» - некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока, а также операторов молочного рынка.

Как «Союзмолоко», так и «Молочный союз России» занимаются одним и тем же : проблемами молочного рынка проблемами производства и переработки молока. Цели и задачи у них примерно одинаковые и это две структуры, объединяющие в себе сотни предприятий в качестве участников.

Необходимость и практическую значимость своего существования два Союза пытаются оправдать. «Молочный союз России» на 9 лет старше Союзмолока и гораздо авторитетнее. Лично Белову нужен Союзмолоко, и понятно по каким причинам. Но нужен ли сам Белов, как генеральный директор Союзмолоко Минсельхозу РФ, если даже в ранге советника он там надолго не удержался?

Несколько лет назад Минсельхоз сделал попытку объединить эти два Союза. Ничего не получилось из этого: союзы не захотели слияния, и можно догадаться, почему.

Вот какое интересное мнение высказал один из руководителей предприятия по поводу той идеи слияния двух Союзов: «Чем меньше союзов, тем лучше для рынка: нужно думать не о количестве объединений, а о повышении эффективности труда».

Точнее и не скажешь, и ключевое слово тут «труд». А чем занимается генеральный директор Союзмолоко Белов, его департаменты? Трудится в поте лица, сочиняя очередную лекцию для фермеров на тему, что «молока в стране много, что склады полные, но продажи и спрос упал: люди не покупают молоко»? И собирается в очередную командировку, чтобы прочитать лекцию на такую тему, в ожидании благодарности от переработчиков?