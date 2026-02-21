Правовой беспредел в Марксе: часть пятая

По какому праву Следственный отдел города Маркса нарушает сроки рассмотрения заявления о привлечении к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, повлекшие вред здоровью? Заявление о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетней дочери с требованием провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело мамой девочки было направлено на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина, а копия - руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Д.А. Костину

По закону, на возбуждение уголовного дела дается 10 дней, но Следственный отдел город Маркса похоже, специально «тянет» по неизвестным причинам, и срок продлили до 30 дней. Почему и на каких основаниях? Речь идет не о простом бытовом преступлении, а о преступлении тяжком: сексуальном домогательстве к несовершеннолетней девочке 10 лет и двух ее девятилетних подружек.

СМИ уже неоднократно сообщали об этом беспрецедентном и диком случае, произошедшем 30 марта 2024 года: двое молодых парней, на вид лет 25, увидев вечером на пустынной на улице трех девочек 9 и 10 лет, стали к ним грязно приставать и сексуально домогаться. Девочки сильно перепугались и побежали по безлюдной улице. Их спас отец и его друг, вовремя подоспевшие на помощь после телефонного звонка дочери. После взаимной потасовки с распустившими руки грубиянами и хамами, стороны разошлись : отец девочки написал в тот вечер заявление в полицию. Следствие тянется, а виновные так и не привлечены к уголовной ответственности. Подробнее об этом в публикациях: «Маркс: правовой беспредел в Марксе часть 1, 2, 3, 4».

Между тем, состояние здоровья девочки резко ухудшилось, что и послужило главным поводом обращения ее мамы к Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину, о чем она и пишет в заявлении: «Обратиться к вам лично меня побудила вопиющая ситуация которая отразилась на жизни и здоровье моей малолетней дочери 2013 года рождения».

У девочки возникли проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует комплексный осмотр нескольких авторитетных врачей профессоров : психиатра невролога, психотерапевта. В заключение опытных врачей сказано: «Посттравматическое стрессовое расстройство». Врачами рекомендовано стационарное обследование в больнице. В амнамнезе сказано: «Жалобы беспокоят в течении последних двух лет после перенесенного стресса».

И есть от чего беспокоиться: девочка перенесла в тот вечер после неожиданной встречи с незнакомцами сильнейший стресс, и неизвестно еще, чем бы все закончилось, не успей на помощь отец. И вот что пишет, о том, что произошло в тот злополучный вечер мама дочки в заявлении на имя А.И. Бастрыкина:

«Мужу позвонила взволнованная и испуганная дочь и сообщила что ее и подружек надо срочно забрать с площади (где гуляли девочки- ред.) так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки». Когда отец подъехал, дети стояли около здания, плакали, были в подавленном эмоциональном состоянии, сильно напуганы, их в буквальном смысле трясло от страха…Девочки рассказали, что незнакомые ранее им «бородатые парни», которым на вид лет 25, приставали к ним, проявляя явное желание с ними познакомиться, хватали за руки, предлагали уединиться с ними, издевательски говорили : «Вы что, боитесь бородатых дядек? Вам интересно познакомится с бородатыми мужиками… показывали какие-то фотонрафии на телефонах». Очевидно, что такая встреча для 10-летней девочки, а ее двум подружкам было и того меньше, по 9 лет ( !) не могла пройти без последствий для здоровья и вот как об этом пишет в заявлении на имя А.И.Бастрыкина мама девочки:

«Мы стали замечать, что наша дочь, увидев бородатых людей, начинает плакать и прижиматься к нам, при этом в глазах дочери появляется страх, ребенок не может уснуть ночью, больше не спит без выключенного света, перестала выходить с подругами на улицу, то есть с каждым днем ее психическое состояние становилось только хуже, нарастала тревожность.

Мы обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного ела нам было отказано по формальным основаниям и надуманным причинам. Фактически , проверку по нашему заявлению о преступлении никто не проводил, ограничившись видимостью осуществления действий. Однако, мы, как родители, сильно переживаем за физическое и психо-эмоциональное состояние дочери и в связи с заметным ухудшением ее состояния обратились за консультацией к медикам специалистам Саратовского Государственного Медицинского Университета им. В.И. Разумовского и 22 января 2026 года наша дочь была осмотрена врачами комиссионно». Мама девочки в своем заявлении просит Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина провести процессуальную проверку в отношении тех двух лиц, и возбудить уголовно дело. Но заявление в Саратове и Марксе остается без движения: срок рассмотрения заявления продлен без видимых и объяснимых оснований СУ СК РФ по Саратовской области и СО Маркса на 30 дней. Руководители этих ведомств не отдают, себе отчета, насколько опасными для общества могут быть подобные действия сексуального характера, сопряженные с сексуальными грубыми домогательствами? И пока заявления лежит без движения, могут ли эти руководители дать гарантию что эти двое «бородатых дядек», не станут домогаться до других несовершеннолетних девочек в Саратове, в Марксе? А если бы отец девочки не подоспел во время, человек заслуженный и уважаемый, отмеченный наградами за оказание помощи СВО? Что бывает, когда правоохранительные органы не проявляют должных оперативных действий? Самое страшное: ребенок страдает от домогательств педофилов, и даже лишается жизни. В правоохранительных органах уже не помнят, как житель Марксовского района занимался д сексуальными домогательствами в отношении двух 12-летних детей, за что был осужден два год назад на 17 лет? Выводы сделаны не были? Следственный отдел Маркса не спешит возбуждать уголовное дело, и это говорит только об одном: начальник Тюрина не понимает проблему и всю меру ответственности. Кто защитит детей от педофилов? Недавний пример: в Санкт- Петербурге предъявлено обвинение гражданину в покушении на публичную пропаганду терроризма, а входе расследования выяснилось, что обвиняемый в апреле 2014 года(!!!) совершил в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Сколько подобных случаев по стране! В прошлом году, в Санкт-Петербурге, арестовали педофила, совратившего 50 школьниц: этот сексуальный отморозок в социальных сетях выбирал в качестве собеседниц девочек от 8 до 14 лет. Список подобных преступлений можно продолжать: педофилы в стране буквально на каждом углу. Чего ждет начальник СО Маркса Тюрина? Убеждена, что ничего опасного для общества не произошло, что не было преступления, не было грубых, грязных сексуальных домогательств до девочек, и нет проблем с психическим здоровьем девочки? Если начальник СО Маркса Тюрина считает, то значит, она находится совсем не на своем месте, потому что не видит ( или не желает видеть?) общественно опасного характера преступления, не видит причин для процессуальной проверки, оснований для возбуждения уголовного дела и полагает, что эти двое бородачей не представляют угрозы и опасности для окружающих? Понимает ли всю ответственность за возможные последствия такого бездействия начальника СО Маркса Руководитель СУ СК РФ по Саратовской области Костин? Он не считает, что начальник СО Маркса Тюрина не совершает должностное преступление тем, что продлила сроки рассмотрения заявления о преступлении, и фактически покрывает лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления?