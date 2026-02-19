Для чего нужна главе "Союзмолоко" Артему Белову хартия?

О так называемой «Хартии», которую создает и всячески лоббирует пропагандирует глава «Союзмолоко» Артем Белов, расскажем в конце статьи. А пока расскажем о том, что сегодня по настоящему беспокоит производителей молочной продукции в стране, и какова истинная роль в этом процессе главы «Союзмолоко» Белова, и чем конкретно он помогает производителям

Все видят: в молочной отрасли России кризис, какого не бывало. Резко упали доходы производителей и одновременно выросли затраты, при существенном ослаблении потребительского спроса. Мнение экспертов: «Молочная отрасль достигла дна».

Весьма тревожные новости идут из регионов.

СМИ Нижнего Новгорода: «Нижегородские животноводы готовятся к крупным убыткам»:

«Глава Регионального молочного союза Николай Трофимов заявил на заседании аграрного комитета в областном заксобрании 17 февраля, что государственные субсидии в 2026 году в среднем компенсируют животноводам 3,2 руб. за литр молока, однако в зависимости от других мер поддержки субсидия может составить 1,6 руб. Предприятия переработки готовы покупать сырье за 32–36 руб. за литр. При этом они произвольно поднимают цены на готовую продукцию в рознице, инфляция увеличивает базовые затраты фермеров, в итоге падает рентабельность».

СМИ Ростовской области: «Донские молочники просят помощи у Москвы из-за рухнувших цен»:

«Власти Ростовской области обратились в федеральный Минсельхоз с просьбой о помощи на фоне снижения закупочных цен на сырое молоко: падение доходов производителей происходит одновременно с ростом затрат у перерабатывающих предприятий и ослаблением потребительского спроса на молочную продукцию.

СМИ Татарстана Глава Татмолсоюза Денис Пирогов :

«С конца прошлого года в Союз поступило более 50 обращений от производителей сырого молока — от малых ферм до крупных комплексов. Суть жалоб одна: закупочные цены рухнули, рынок лишился прогнозируемости. — Одной фразой хочу сказать: я больше 25 лет уже в отрасли, и такой ситуации не было никогда».

СМИ Свердловской области: «Дорого и небогато» Свердловские хозяйства пожаловались на низкие закупочные цены на молоко».

Закупочная цена на сырье упала до уровня, поставившего молочную отрасль на грань нулевой рентабельности. В среднем цена, за которую молочные заводы покупают его у хозяйств упала на 5 руб. за литр. - с 42 руб. до 37 руб.»

СМИ Удмуртии: «Закупочные цены на молоко в Удмуртии снизились на 10% за год»

«Ситуация с маленькими предприятиями такая: если раньше они сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сегодня разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям закупочная цена доходила в прошлом году до 50 руб. Сегодня - 38 руб».

Как видим по этим сообщениям, проблема требует конкретных решений.

Весьма интересна роль здесь главы «Союзмолоко» Артема Белова. Что конкретно делает этот человек, официально представляющий интересы сельхозпроизводителей в России? Его считают одним из идеологов современной молочной отрасли России, совмещающего в себе и консультанта, и управленца, и отраслевого лоббиста. Так ли это на самом деле, и насколько консультации этого «идеолога» полезны, оправданы и эффективны?

В Казани недавно прошел форум «Молочная отрасль России – вызовы и возможности». Конечно, тут был и глава «Союзмолоко» Белов. Выступая, он сообщил: «Сегодня важно понять, на каком дне мы находимся и когда начнется восстановление». По совету «консультанта» Белова для решения проблемы надо понять, на каком дне находится отрасль. Но почему так случилось? О каком конкретно «дне» сказал консультант Белов?

В интервью по итогам форума, Белов сообщил: «Я всегда призываю производителей и переработчиков молока помнить о том, что мы в одной лодке, и строить долгосрочные отношения. Такие отношения лучше всего выстраиваются долгосрочными контрактами. К сожалению, когда мы в конце 2024 года обсуждали эту историю, ситуация была не лучшей для входа в долгосрочные контракты. Цены на сырое молоко держались в районе 60 рублей за литр. Сейчас, как мне кажется, мы близки к идеальной точке входа, поэтому советую на ближайший год подумать, посмотреть и договориться о том, как без серьезной турбулентности мы 2026-й можем прожить». «Идеальная точка входа» по мнению Белова, это когда закупочная сегодня -38 руб, как например, в Удмуртии? Странный вывод «консультанта».

Самый главный совет, который сообщает Белов, что «мы все в одной лодке. Вопрос: и куда в этой «лодке» мы приплыли с такими рулевыми, как «консультант» Белов?

Похоже, что этот «консультант» и «идеолог» выполняет роль «подушки безопасности» между Минсельхозом и производителями молочной продукции. Минсельхозу он пускает пыль в глаза, что на местах все стабильно и предприятия работают, а производителей успокаивает тем, что надо «найти идеальную точку входа».

Быть может, Белов от переработчиков получает гонорары за то, что ездит по регионам, читает лекции по экономике, рассказывает производителям, «сказки» о том,что продукции полно, что все завалено ею, и что в целом все хорошо, а завтра будет еще лучше? Нужен ли такой «консультант» и «идеолог»? Ведь все и без него видят: цены в магазинах растут, переработчики цен не снижают, у них все лежит в холодильнике, а если и продают, то по высоким ценам, не снижая их.

Производители на местах понимают роль «статиста» Белова, давно уже посмеиваются над ним, и давно не доверяют тому, что он рассказывает на своих лекциях. Однако странно, почему в минсельхозе люди умные прислушиваются к его явно непрофессиональному и популистскому мнению, и даже иногда доверяют, его данным? Ведь очевидно, что Белов вводит минсельхоз в заблуждение, и возможно в неких своих корыстных интересах, лоббируя ту, или иную позицию в молочной отрасли, и неужели там этого не понимают и не видят?

А реальность совсем иная, чем ее описывает «консультант» и глава «Союзмолоко» Белов. Глава Татмолсоюза Денис Пирогов на форуме «Молочная отрасль России – вызовы и возможности» не стал утешать присутствовавших на форуме, в отличие от главы «Союзмолоко» Белова и сообщил: «Прошлый, 2025 год формально показал среднюю цену 42,18 рубля, но, по мнению Пирогова, данный результат был обеспечен за счет первых месяцев года. Затем последовало планомерное снижение, которое продолжилось и в 2026-м. Уже в нынешнем феврале цена опустилась до 33,4 рубля за кг — ниже уровня февраля 2022-го. При этом себестоимость производства по итогам прошлого года составила те же 33,4 рубля. Фактически цена приблизилась к порогу нулевой рентабельности». Он же задал прямой вопрос: «Как дальше вести развитие производства сырого молока в соответствии с теми амбициозными задачами Российской Федерации и Республики Татарстан?».

Знает ли ответ на этот вопрос Белов? Судя по его выступлению на форуме и по ответам в интервью – не знает. Тогда в чем смысл его «консультаций? Зарабатывать на этом, монетизируя свою так называемую значимость в качестве главы «Союзмолоко»?

В отличие от того же Белова, есть специалисты и практики, которые предлагают реальные пути выхода: прозвучало предложение вполне реальное и конкретное из Удмуртии. Президиум Госсовета Удмуртии предложил Минсельхозу РФ сформировать интервенционный фонд молочной продукции. В Госсовете Удмуртии считают, что такая мера нужна, чтобы поддержать аграриев в условиях снижения цен на сырое молоко на фоне избытка готовой продукции и снижения спроса. Дело в том, закупочная цена для крупных предприятий за год снизилась на 12 руб., для небольших молокопроизводителей - почти на 20 руб. В Госсовете Удмуртии также предложили усилить надзор, повысить ответственность за изготовление и распространение фальсификата молочной продукции, поддержать крупные и средние предприятия, которые производят молоко, и пролонгировать инвестиционные кредиты. Кроме того, как предложил Госсовет Удмуртии, следует разработать федеральную программу, в рамках которой можно будет обеспечивать молоком социальные учреждения: школы и детские сады, считают в парламенте. Ещё одной мерой поддержки в Госсовете видят компенсации молочникам недополученных доходов по аналогии с субсидиями для производителей сельхозтехники.

Подобное предложение не прозвучало от «консультанта» Белова по одной главной причине: он не знает реальной ситуации на рынке производства молока. При этом, Белов замалчивает такую важную проблему: в стране не хватает настоящего сырого молока, а продукцию заводы гонят на сухом молоке. Белов эту тему вообще не поднимает. Возможно, как «консультант», он является одним из лоббистов производителей сухого молока?

Проблема серьезная, о ней «Саратовский репортер» писал неоднократно. Почему о ней молчит глава «Союзмолоко» Белов? В Китае введен запрет на реализацию восстановленного молока, которое производится путем смешивания сухого молока с водой. Сухое молоко не рекомендуется применять в странах Европейского союза, в ряде других стран. Вред сухого молока признан на уровне Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Риски использования сухого молока заключаются в особенности технологии производства сухого молока: здесь лактоза и белки молока вступают при термической обработке в реакцию сахароаминной конденсации (реакция Майяра), которая может приводить к образованию токсичных соединений, например канцерогена акриламида. Почему эта проблема «консультантом» Беловым не воспринимается всерьез и он не говорит о ней?

С другой стороны, у Белова, похоже, просматривается явное желание «подмять» государственные функции контроля за фальсификатом под себя. Чьи интересы, глава «Союзмолоко» отстаивает? Видимо, его заботят собственные интересы и он собирается зарабатывать на сегодняшних проблемах производителей, о чем говорит и история создания некоей «Хартии»?

Об этом он сказал в своем недавнем интервью, сообщив, что «Союзмолоко» подписало с ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) создав некую Хартию. На что Белову были заданы резонные вопросы: «Государственные системы прослеживания качества продукции вроде «Меркурия» и «Хорриота» недостаточно эффективны? И каким образом вы будете следить за качеством? Вы же не контрольный орган вроде Роспотребнадзора?»

И вот что ответил этот «консультант» и лоббист исключительно своих собственных, похоже, интересов:

«Мы стараемся к вопросу подходить системно. Есть жесткие инструменты, такие как повышение ставки НДС на продукты с заменителем молочных жиров (с 10 до 22%, с 2026 года — прим. ред.). Это инструмент, который действительно позволит очень серьезно повлиять на ситуацию на рынке. У тех, кто будет нарушать, то есть под видом, например, сливочного масла, сыров продавать продукты с заменителем молочного жира (ЗМЖ), возникнут риски налоговых нарушений — со всеми вытекающими отсюда последствиями. В сетевом ретейле и, возможно, у маркетплейсов будет совершенно другое отношение к таким производителям. А хартия — это инструмент мягкой силы, декларация добросовестности. Пока она подписана двумя стейкхолдерами — Союзмолоком и АКОРТ как крупнейшим объединением торговых сетей. В чем смысл этой хартии? Мы очень долго согласовывали ее с федеральной антимонопольной службой, чтобы к нам не было вопросов с точки зрения того, что мы пытаемся влиять на конкуренцию, ограничивать рынок. Нет, у нас нет такой задачи. Наша задача — сделать рынок максимально транспарентным. Много кто проводит исследования, выявляет нарушителей. Мы же хотим создать информационное поле, в котором будет происходить обмен результатами этих исследований, проверок… Мы стараемся реализовать механизм саморегулирования в молочной отрасли. С одной стороны, кнут в виде повышения налогов, а с другой — мягкий инструмент в виде хартии».

В этом ответе на вопрос журналиста Белов с головой выдал себя как лоббиста, говоря: «Мы стараемся к вопросу подходить системно». Кто «мы», он не сказал. Есть государственные структуры, зачем еще некая Хартия от Белова? Еще один орган контроля, но уже в интересах группы лиц? Похоже, что Белов собирается зарабатывать на проблемах сельхозпроизводителей?

В чем смысл созданной им и его партнерами лоббистами так называемой «Хартии»? Управлять рынком и диктовать производителю свои правила?

Пользоваться «кнутом» по выражению Белова в отношении одних, а другим давать (видимо, за определенную и немалую плату?) «зеленый свет»? Похоже, что Белов делает попытку залезть вообще не в свой огород, и пытается начинать контролировать рынок, тогда как это дело государства, а не такого искусственного частного образования, как «Хартия Белова».

Кто конкретно стоит за созданием этой Хартии, кроме Белова? Этот вопрос редакция адресует Следственному Комитету РФ, поиск ответа на этот вопрос не только их компетенция, но и задача государственной важности: похоже, что Белов и «партнеры» решили воспользоваться сложной экономической ситуацией и хорошо заработать на этом.

При этом глава «Союзмолоко» Белов окончательно забыл о том, что много раз говорил Президент страны: о продовольственной безопасности. Запад нам перекрывает все каналы продовольствия, сельхозтехники, удобрений. А что внутри у нас останется, если сельхозпредприятия перестанут существовать? Волнует этот вопрос главу «Союзмолоко»? Нет, он занят лоббированием собственной Хартии. Белов разъезжает по все стране, выступает с лекциями, составляет дутые отчеты, выступает на форумах с «прогнозами», оценивает текущую экономическую ситуацию… Кому от этого польза, кроме как ему самому?

А в это время, происходит страшное: если сейчас на многих сельхозпредприятиях поставить крест, то потом их не восстановить. Это ведь не завод - остановил, а потом снова запустил. Производство на селе это ресурсы, это люди, это традиции. Потеряешь, не восстановишь никогда. Люди итак уже давно бегут из села, потому что нет работы, нет перспектив. А те села, где еще есть производства, где есть люди, это «золотой фонд» России, это надо беречь, поддерживать ресурсами. Что делает при этом Белов? В своих лекциях предпринимателям он рассказывает что все стабильно, а завтра будет лучше, а потом докладывает об этом в минсельхоз, который ему доверяет?

Мало того что сельхозпроизводителя не поддерживает государство сегодня должным образом, так еще и сама природа ополчилась сегодня против села, и сегодня и сельхозпроизводитель может потерять животных, а значит и мясо, и молоко. Сегодня идут тревожные сообщения о вспышках ящура в нескольких регионах страны, о том, что в трех регионах уже объявлен карантин: идут массовые сжигания животных. В Свердловской области могла произойти вспышка ящура в некоторых молочных хозяйствах и об этом сообщили сразу несколько источников в отрасли АПК. В нескольких районах Новосибирской области фиксируются очаги инфекционного заболевания крупного рогатого скота – ящура с массовым уничтожением погибших и пораженных животных. В Татарстане, в Сармановском районе руководители сельхозпредприятий и частные перекупщики скота предупреждены об опасности проникновения ящура в Татарстан из соседних Башкортостана и Оренбургской области.

А тем временем, глава «Союзмолоко» создает никому не нужную кроме него самого Хартию…Вспомним вопрос, который задал в Казане на форуме «Молочная отрасль России – вызовы и возможности», глава Татмолсоюза Денис Пирогов:

«Как дальше вести развитие производства сырого молока в соответствии с теми амбициозными задачами Российской Федерации?».

И тот вопрос точно не к главе «Союзмолоко», потому что как руководитель этого образования, да оно само, себя исчерпало давно. И это еще мягко сказано. Полагаем, что в нынешней сложной экономической ситуации такие «консультанты» и «лоббисты», как Белов, наносят большой вред тем, что скрывают истинное положение дел своими оторванными от реалий, лекциями и отчетами, и уводят в сторону страну от решения реальных проблем.