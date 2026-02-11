"ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ" ПО ФАМИЛИИ МОСКОВСКАЯ

На заседании Саратовской облдумы с отчетом о работе в 2025 году выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей Полина Московская. Как сообщила эта «подушка безопасности» для власти (по меткой характеристике депутата Есипова), в минувшем году она рассмотрела 638 обращений. В Саратовской области резко выросло число внеплановых проверок бизнеса: в 2024 году их было 2275, в прошлом – уже 6091. Такие цифры Московская связала не с административным прессингом, а "с отменой ограничений на проверки исполнения предписаний и расширением практики применения риск-ориентированного подхода"

Она сообщила, что "налоговыми органами активизирована работа по проверке соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники в рамках соответствующего федерального государственного контроля (надзора)". Сказав такое, Московская показала свою полную несостоятельность: она не знает реальной картины, и того, как налоговая душит бизнес в регионе проверками и так называемыми «доначислениями». Московская сама же себя раскрыла в пустом своем докладе: она статист, бесполезное и «пустое место». Но… региональной власти ка раз и нужен такой «статист», закрывающий глаза на то, как в регионе убивают бизнес, и на то, как особенно в этом преуспела ФНС госпожи Красновой. С критикой бездействия Московской выступил только депутат Владимир Есипов, член КПРФ: "Мы внимательно прочитали доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2025 год. Изучили весь – от титульного листа до последнего приложения. У меня сложилось впечатление, что это сильный документ. Сильный – как образец того, как не надо защищать бизнес. Перед нами не отчет защитника. Перед нами – летопись согласия с властью, написанная канцелярским языком примирения. Семьдесят страниц общей информации, консультаций, разъяснений, взаимодействий, перечня мероприятий, информационно-просветительской деятельности и историй успеха. Читаешь – и создается впечатление, что главная беда предпринимателя в Саратовской области – не проверки, не штрафы и не блокировки счетов, а недостаток вежливых разъяснений. Предприниматели приходят за защитой, а уходят с брошюрой "Как правильно понять, что ты проиграл". Даже сегодня в выступлении нам объяснили, что 6000 внеплановых проверок – это всего-навсего магия цифр и формальность. Наверное, так и предпринимателю объяснили. Потом еще раз объяснили. Потом объяснили, почему объяснение было правильным. А бизнес – закрывается. Но зато информированным. Я искал в докладе главное. И не нашел. Я не нашел: отмененных решений налоговой, признанных незаконными проверок, выигранных судов, фамилий чиновников, превысивших полномочия, случаев, когда уполномоченный встал против позиции правительства области. Зато я нашел полную гармонию с теми, от кого предпринимателя нужно защищать. В докладе говорится: "Даны разъяснения". Предпринимателю объяснили, почему он неправ, и попросили не мешать системе работать. В других регионах омбудсмен – это конфликтная фигура, человек, который идет в суд, ссорится с ФНС, спорит с правительством, и за это его не любят чиновники – зато знают предприниматели.

А у нас омбудсмен удобный, сговорчивый, безопасный. Такой омбудсмен - как подушка безопасности у власти: смягчить удар, убрать шум, не допустить скандала. Бизнес можно потерять – главное, чтобы показатели остались целы….Тогда давайте честно скажем: это не защита прав предпринимателей. Это вежливое сопровождение их ликвидации". Телеграм канал «На самом деле» давно задавал вопрос: «Где уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полина Московская?» Ответ из ее отчета получен: нигде, где это требуется для бизнеса. Прав депутат и коммунист Есипов сказавший:«В других регионах омбудсмен – это конфликтная фигура, человек, который идет в суд, ссорится с ФНС, спорит с правительством…». А в Саратовской области тишь и благодать, как на кладбище…