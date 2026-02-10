СУДЬИ ИЗ НИЖНЕГО: СЛИШКОМ МНОГО "ПРИЛИПЛО" К ИХ РУКАМ

Экс-прокурор из Саратова лишается статуса судьи в Нижнем Новгороде - на его мать записано слишком много активов. Об этом сообщают СМИ : двум нижегородским судьям грозит не только лишение статуса, но и уголовные дела. Новый глава Верховного суда РФ, экс-генпрокурор Игорь Краснов направил материалы по ним в Генпрокуратуру.

Председатель коллегии по административным делам Фомин и его супруга с 2015 по 2020 год потратили больше своего официального дохода в 20 млн руб. с небольшим, чтобы купить квартиру в Нижнем Новгороде площадью 232 кв. м и BMW X6. Мать судьи, сейчас ей 74 года приобрела 34 объекта недвижимости как в своем родном городе Саратове, в Москве и Подмосковье. Все эти сделки также вызвали большие вопросы.

Виктор Фомин с 2002 года работал в органах прокуратуры Саратовской области, был старшим следователем прокуратуры Ленинского района, заместителем прокурора Саратовского района и зампрокурора Ленинского района Саратова, и.о. прокурора Татищевского района Саратовской области, заместителем прокурора Кировского района Саратова. В 2011 году приказом генпрокурора России Фомин был назначен прокурором Серпухова, где проработал до мая 2013 года, затем был назначен зампрокурора Ленинградской области. В 2016 году стал помощником судьи в Нижнем Новгороде. В2017 году Фомин был назначен судьей Нижегородского районного суда в Нижнем Новгороде.

Глава коллегии по гражданским дела Нижегородского суда Вячеслав Сапега также оказался под подозрением. Как утверждает Ъ, в собственности судьи и его супруги имеется жилой дом, два дачных домика, Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Родители жены судьи Сапеги, которым за 70 лет, как показала проверка, так же как и мать судьи Фомина, оказались обладателями многочисленных объектов недвижимости. Так, теща, не имевшая прав на управление автотранспортом, являлась владелицей двух BMW X5. У тестя нашлись коммерческая недвижимость в городе Лермонтове Ставропольского края и еще один BMW X5.

Генпрокуратура изучит направленные Красновым материалы и не исключено, что обратится с антикоррупционными исками в суды. Ответчикам же помимо конфискаций грозят досрочные отставки.

Сапега занимал различные должности в органах прокуратуры. Судьей Нижегородского районного суда был назначен в 2012 году, год спустя назначен на должность заместителя председателя суда. Сейчас Сапега занимает пост председателя Совета судей Нижегородской области и возглавляет судебную коллегию по гражданским делам.