ДЕЛО МОШКОВИЧА

В уголовном деле в отношении основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича появилось два новых эпизода. Кроме мошенничества и дачи взятки ему и экс-гендиректору компании Максиму Басову вменили преднамеренное банкротство и отмывание денег - статьи 196 и 174.1 УК РФ. Следствие в отношении Мошковича и Басова завершилось 2 февраля, обвиняемые и потерпевшая сторона приступили к знакомству с материалами уголовного дела.

О том, что к обвинениям в адрес Мошковича могло добавиться преднамеренное банкротство саратовского холдинга «Солнечные продукты», ранее говорил источник «БВ». Теперь ту же информацию сообщил собеседник федеральных «Ведомостей». Как оказалось, статьей о банкротстве дело не ограничилось. Сумма ущерба и размера легализации средств составила 86 млрд рублей. Сюда входит хищение 85% доли «Солпро» и требования 18 кредиторов его предприятий, которых ГК «Русагро» оставила ни с чем.

В итоговом обвинении указывается, что Вадим Мошкович и Максим Басов, «обладая информацией о финансово-хозяйственном положении группы компаний «Солнечные продукты», перспективах ее развития и прибыльной деятельности, понимали, что рыночная стоимость 1020 обыкновенных акций компании «Квартлинк» (холдинговая компания группы) составляет 50 085 337 474,46 руб.». Но выкупили акции у основного бенефициара холдинга Владислава Бурова (по чьему заявлению и было потом возбуждено уголовное дело) по номинальной цене 1 евро за штуку.

Как заключило следствие, завладев акциями, Мошкович и Басов приняли решение обанкротить своего партнера. Для этого «Русагро» и выкупила в 2018 году долг «Солнечных продуктов» в размере 34,7 млрд рублей у Россельхозбанка. Затем, считают правоохранители, была искусственно созданная незначительная просрочка по кредиту, умышленно организовано предъявление требований о досрочном погашении кредиторской задолженности в размере 608 млн рублей. Сумма в 608 млн, напоминаем, была исходной в банкротстве всех предприятий «Солнечных продуктов». Ущерб, нанесенный независимым кредиторам холдинга, следствие оценило в 7,5 млрд рублей.

Как легализацию преступно нажитого имущества следствие расценило участие «Русагро» в торгах и выкупе предприятий «Солнечных продуктов»: «Аткарского маслоэкстракционного завода», АО «Жировой комбинат» и «Волжского терминала». Предметом легализации правоохранители назвали затраченную на этот выкуп сумму, более 28,6 млрд рублей. Гражданские иски на соответствующие суммы были предъявлены и Мошковичу, и Басову. На имущество обоих фигурантов наложен арест. Вину свою ни основатель, ни бывший глава «Русагро» не признают. До передачи дела в суд может пройти еще несколько месяцев, пока стороны изучают материалы дела.

Основателя и гендиректора «Русагро» арестовали 27 марта прошлого года, после обысков, прошедших в офисе компании. В основу обвинения легла сделка по приобретению группой акций «Солнечных продуктов». Затем добавилась дача взятки, ее получателем следствие называет бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Теперь в уголовном деле присутствуют уже 4 статьи УК. ( "Бизнес Вектор)"