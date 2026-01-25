Дело об избиении журналиста решено "замять"

В Вольске 1 января наступившего 2026 года был жестоко избит журналист Василий Лопуга. Избил его бывший глава Матвеев и его сын.Избили независимого журналиста во дворе собственного частного дома: порвали куртку, разбили журналисту очки, наставили синяки на лице и на теле, и уехали довольные собою продолжать отмечать Новый год

Подробности факта избиения независимого журналиста были изложены на сайте газеты» Саратовский репортер» статье «Бывший глава Вольского района Матвеев и его сын жестоко избили журналиста Василия Лопугу» и на телегам канале «На самом деле».

Никто из граждан в Вольске не питал особых иллюзий, что дело об избиении журналиста расследуют, как того требует Закон, и доведут дело до суда. Система беззакония и правового беспредела в Вольске стоит на страже интересов коррупционеров, но не защищает законные интересы простых граждан, какой бы сферы жизни это не касалось.

Такова Вольская аномалия в избирательном округе депутата Госдумы Панкова, который собрался вновь избираться в народные депутаты, не спросив самого народа- хочет ли он иметь такого депутата еще раз, или нет.

Куратор района, давно возомнивший себя вершителем судеб и хозяином в Вольском районе и области, слагающий песни о бобрах, даже и не подумал дать оценку факту избиения журналиста, не говоря уже о том, чтобы взять расследование уголовного дела под свой личный контроль. Впрочем, он всегда берет «на личный контроль» темы, которые выгодны лично ему. Избиение независимого журналиста не тот случай для Панкова. Бьют журналиста? Значит, бьют за дело: за правду которую он пишет, за независимую позицию, такова логика куратора отмолчавшегося и не увидевшего криминала в факте попрания в Вольске свободы слова? Впрочем, быть может, мы зря обвиняем Панкова в молчании, и быть может человек сильно занят сочинением очередных песен о бобрах? Ведь это «так важно» для него.

Надо видимо, поблагодарить бывшего главу Матвеева, что он журналиста вместе с сыном не забили в его же дворе на смерть: подумаешь, отправили в праздник на две недели человека на больничный.

Захотел бывший глава района с сыном заткнуть рот независимому журналисту, который воспитал двух героев СВО? Что тут такого, в Вольске это можно, Матвеев неприкасаемый, хоть и бывший глава. Для куратора района Панкова и для местной власти местных правоохранительных органов Матвеев свой. А кто такой Лопуга, который пишет и продолжает писать правду о коррупционерах в Вольске? Тот, кто просто мешает им спокойно жить и воровать: и разве нужна правда бобрам в Вольске?

Из Вольска приходит информация: местный отдел СК намерен спустить это дело на тормозах и прикрыть его: якобы не было никакого избиения и просто порвали куртку, просто разбили очки, просто наставили синяков. Это разве преступление по вольским меркам, тем более, что фигурант в деле бывший глава района Матвеев.

В этой истории «прикрытия», как нам сообщают, принимал участие бывший глава Вольского района Татаринов, а ныне фигурант по двум уголовным делам. Лично он, как сообщают, через свои связи в местном следственном комитете, «похлопотал», дабы это дело прекратили в отношении бывшего главы Матвеева. Тем более , Татаринов люто ненавидит как независимого журналиста Лопугу, так и вообще всех независимых журналистов, а значит и правду.

Эту статью мы направили Генеральному прокурору РФ и в Следственный комитет РФ.