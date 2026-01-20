ПРЕНЕПРИЯТНЫЙ ТИП

Задержанный бывший глава Вольского района Андрей Татаринов очень не любит журналистов. В бытность главой, да и после, всегда относился к ним высокомерно, даже с издёвкой, вероятно, считая себя высшей кастой неприкасаемых, наверное, чувствовал поддержку влиятельных людей. Но рано или поздно любая поддержка утрачивает актуальность

И вот теперь он в изоляторе один на один со своей совестью, без влиятельной поддержки и с остатками ненависти к журналистам.Вот один из последних постов в его телеграм-канале, где он во всей красе предстал мстительным и недальновидным типом. Написал глупое обращение в прокуратуру проверить журналиста, но проверять сейчас будут его.) И главное, господин Татаринов, видимо, человек не очень грамотный. Дело в том, что журналистом может стать любой человек вне зависимости от работы в том или ином издании. Журналист- это специалист, который собирает информацию и распространяет её в средствах массовой информации. На это обратил внимание телеграм канал «Личное мнение». (https://t.me/TrofimovLM/9326)

Вот этот один из последних постов Татаринова в его телеграм канале:« Внимательно изучил статью «журналиста» Лопуги В. по поводу якобы его избиения в связи с «журналистской деятельностью». Я не буду давать оценку действиям сторон – это сделают правоохранительные органы. Хочу лишь остановиться на одном моменте: заявление Лопуги о привлечении виновных лиц по ст. 144 УК РФ. Она звучит так: «воспрепятствование ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ деятельности ЖУРНАЛИСТА». Я специально выделил ключевые слова. На сколько мне известно, Лопуга является журналистом только с его слов. Ни в одном издании он не работает, по крайней мере, в 2024 году при подаче заявки на аккредитацию в администрации ВМР он не числился как работающий журналист по данным налоговой инспекции. В связи с этим в аккредитации ему было отказано, и данное решение обжаловано не было. Второй важный момент – эта деятельность должна быть ЗАКОННОЙ. Какие «журналистские расследования» он проводил, по факту не являясь журналистом, Лопуга не сообщил».Вот такой глупейший пост написал Татаринов незадолго до своего задержания.

Теперь Татариновым вплотную займутся правоохранительные органы, о чем подробно будут сообщать общественности журналисты, в том числе и журналист из Вольска Василий Лопуга.

Вот актуальный и своевременный комментарий читателя к посту о «незаконном» журналисте в телеграм канале Татаринова:

«Вы про свои дела давно минувших дней лучше общественность просветите: как город в снегах и грязи утопал, сколько денег отмыли на установках светофоров с родственником…. А то докопались до бедного общественного деятеля Василия. Никому он никогда не мешал и ничего плохого не делал- за исключением коррумпированной власти».

Представителем которой является Татаринов и его подельники во власти.