В Саратовском регионе программу развития беспилотных авиационных систем свернули?

Официальные источники информации отрывочны и не дают сегодня ответа на вопрос: выпускает ли промышленность Саратовского региона БПЛА, в каких объемах? Заверений со стороны губернатора Бусаргина на эту тему было немало за последние три года, много проводилось и совещаний в правительстве области посвященных развитию этого направления промышленности

А что сегодня? Ощущение такое, что тему производства БПЛА в регионе «свернули» потому как о ней почти не говорят. Если были бы достижения в этой отрасли, то губернатор, полагаем, не упустил бы возможности о них рассказать!

Одно из последних сообщений на тему о беспилотниках в телеграмме Бусаргина - декабрь 2024 года, где он рассказал, что Саратовская область стала одним из регионов, где реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и что в школах региона открыто 17 классов для подготовки по этому направлению. А так же он сообщил и о том, что «будущих специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем начали готовить в созданном благодаря поддержке нашего Президента Владимира Путина центре практической подготовки на базе Энгельсского политехникума….В специальной лаборатории студенты осваивают навыки программирования: с помощью специального ПО беспилотникам задают траекторию полета и различные задания. Здесь же моделируют дополнительные детали и печатают их на 3D-принтере, а также собирают летательные аппараты и учатся ими управлять». Но разве о такой заурядной учебной программе, а не о федеральном центре развития беспилотных систем говорил губернатор Бусаргин в середине 2023 года на встрече с Президентом страны?

Впервые тема производства беспилотных систем в Саратовской области прозвучала 31 июля 2023 года когда пресс-служба губернатора Бусаргина сообщила: «В Саратове определили первые шаги по созданию центра производства беспилотников. Ранее инициативу по созданию центра беспилотников в Саратове поддержал Президент Владимир Путин – план должен был быть готов к 1 сентября 2023 года. Глава региона Роман Бусаргин встретился с чиновниками и руководителями предприятий и вузов. Бусаргин предложил будущим участникам проекта – заводам и вузам – определить несколько элементов проекта:

- параметры будущих беспилотников, сроки запуска в производство;

- детали и программное обеспечение, которое можно разрабатывать в регионе;

- образовательную программу по подготовке операторов беспилотных аппаратов;

- необходимое финансирование».

Спустя четыре месяца после этого совещания в правительстве области информагентство ТАСС опубликовало 29 ноября 2023 года заметку под многообещающим заголовком : «В Саратовской области разработали концепцию развития БПЛА».

Обратим внимание на ключевое слово в том сообщении: «разработали». Не «разрабатывают», не «приступили к разработке», а именно: «разработали». «На нескольких предприятиях уже созданы прототипы беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бухарин в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия". И далее прозвучала более конкретная информация губернатора Бусаргина:

"Правительством разработана программа и концепция развития беспилотных авиационных систем на территории Саратовской области. Она включает целый комплекс мер, начиная от обучения управлением беспилотными аппаратами, защиты от данных аппаратов территорий и, собственно говоря, разработки этих аппаратов. На сегодняшний момент уже на территории Саратовской области на ряде предприятий созданы прототипы беспилотников, сейчас они проходят испытания. Я думаю, у Саратовской области большое будущее в этом направлении". «Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания федерального центра беспилотных авиационных систем в Саратовской области. Тема обсуждалась на встрече главы государства с губернатором в июле» - говорилось в сообщении ТАСС.

Все хорошо в этом сообщении, и в словах губернатора, кроме одного: читателю остается поверить на слово, что «на нескольких предприятиях спустя всего 4 месяца после первого совещания в правительстве области 31 июля 2023 года по беспилотным летательным системам, уже были «созданы прототипы беспилотников». При этом, ни одного «прототипа» беспилотника показано официально не было, фотоснимков «прототипов» также не публиковалось в СМИ.

Были эти «прототипы» вообще? А федеральный центр беспилотных авиационных систем в Саратовской области о котором рассказывал губернатор Бусаргин Президент страны? Создан ли такой Центр в Саратове? Сообщений о его создании нигде не звучало, как и о месте нахождения такого федерального центра. Значит, слова о таком федеральном центре остались словами и ничего конкретного в этом направлении губернатор Бусаргин не сумел сделать?

Двумя месяцами ранее, перед публикацией в агентстве ТАСС сообщения, что «В Саратовской области разработали концепцию развития БПЛА» авторитетное саратовское издание «Бизнес Вектор» 4 сентября 2023 года сообщило: «Нацпроект по беспилотникам на 900 млрд рублей ушел на утверждение. В Саратове программу по БПЛА еще только пишут». Сообщалось, что в состав нацпроекта входят пять проектов. По данным «Ведомостей» общий бюджет нацпроекта - 898,4 млрд рублей и что доля российских БАС должна увеличиться до 70,3% к 2030 году. Как следует из паспорта нацпроекта, силами российских производителей к 2030 году должно быть выпущено 46 200 беспилотников. По данным «Российской газеты» в нашей стране к концу 2023 года была готова полная линейка беспилотников, соответствующих мировому уровню и превышающих его. Производят их сейчас 70 компаний.

А что промышленность Саратовской области и какое место ей отведено в этой Программе федерального правительства? Дело закончилось только совещаниями и заверениями губернатора Бусаргина создать в регионе федеральный Центр беспилотных авиационных систем? Ничего подобного мы пока не видим в нашем регионе. В то же время сегодня активно развивается дроновая тема в трех регионах ПФО: это Башкирия, где открылся Центр тактической и специальной подготовки операторов беспилотников. Это Нижегородская область, которая подписала меморандум о создании Центра беспилотных авиасистем на экономическом форуме в Петербурге. Наконец, это Самарская область и как сообщалось, инвестор собирается выпускать дроны в ОЭЗ «Тольятти, а ставка сделана на продукцию гражданского назначения.

А в Саратове преуспели только в проведении различных совещаний на эту тему. Вот например, два с половиной года назад в август 2023 года прошло очередное совещание в правительстве области, на котором губернатор Бусаргин говорит: «В новом проекте могут принять участие как предприятия ОПК, так и гражданские производства, имеющие опыт в этом направлении. Подготовку специалистов планируется вести в СГУ им. Чернышевского и СГТУ им. Гагарина, где есть профильные кафедры по радиоэлектронике и другим специальностям. Новый центр не должен ограничиваться сборкой беспилотников. Это могут быть и научные исследования, и конструкторские разработки, и полигоны для испытаний, и популяризация беспилотных систем в гражданских отраслях. По каждому направлению нужно определить конечный результат. Сейчас необходимо собрать все предложения от заинтересованных предприятий и вузов, чтобы представить программу уже в первой половине сентября».

Было сказано, что программа с конкретными предложениями по созданию центра в Саратове будет направлена в Министерство промышленности и торговли РФ.

Потом возникла недолгая пауза, как вдруг в январе 2024 года министр промышленности области Торгашин сообщил: «Власти Саратовской области подготовили все необходимые документы для вхождения в нацпроект по развитию отрасли беспилотников. Документы направили в Минпромторг. В пилотную часть проекта отобрали три региона, Саратовской области там нет…Идеология такая: на трех регионах обкатывают [проект]. За это время дорабатываются нормативно-правовые базы и общие правила проекта. Только после этого будет конкурсный отбор [среди регионов] и в его рамках начнется основное финансирование», – сказал Торгашин.

Федеральное финансирование, как сообщил тогда министр, по профильному нацпроекту будет поступать в регионы только в 2025 году, поэтому в Саратовской области изучают варианты создания дронов «со стороны спроса». Их планируют строить для лесничеств.

Вот и все что мы знаем о развитии производства беспилотных летательных систем в Саратовской области на сегодня. Сообщалось также, что на СЭЗ им. Серго Орджоникидзе проводится работа по сертификации и получению лицензий на производство БПЛА и что в регионе действуют два небольших сборочных производства, которые делают небольшие дроны. Также ведутся разработки системы подавления БПЛА. Согласитесь, на федеральный Центр беспилотных систем, как было заявлено губернатором, явно не тянет.

Летом 2024 появилось сообщение что в Саратове завод СЭЗ выпустил первый беспилотник: на площадке ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» с конвейера сошел первый агродрон.

Об этом сообщило минпромэнерго области. Агрегат, выпущенный заводом предназначенный для применения в сельском хозяйстве. Выпущен при партнерстве с предприятием Китая. Как было официально заявлено, «для запуска производства нужны инвестиции, нужен сборочных цех, проработанная логистика». Вот собственно и все. Это дрон был собран на заводе в одной из лабораторий. И ни о каком конвейере конечно речи нет, как сообщалось.

На вопрос журналиста министру промышленности Торгашину, почему затихла тема с производством БПЛА на «Заводе имени Серго Орджоникидзе» (СЭЗ), он ответил, что деньги на это ушли в «другое русло». В какое «другое русло», министр не уточнил. Правда, по словам министра, «Завод имени Серго Орджоникидзе» вместе с СГТУ открыл новое учебное пространство «Авиация будущего». Там будут готовить специалистов для этой сферы.

Вот и все, что известно на сегодняшний день о развитии производства беспилотных авиационных систем в Саратовском регионе.

Выводы читатель может сделать сам, о том, как расходятся слова и дела нашего губернатора. Впрочем это уже далеко не новость.