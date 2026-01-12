"Двоечник" Плюснин

На этом фото весьма упитанный мужчина в форме- и.о прокурора Гагаринского района Саратова Р.Н. Плюснин. Вокруг него ученики, и обратите внимание на их унылые и скучные лица: это Плюснин приехал в школу прочитать им основы законодательства. Плюснина самого учить надо поскольку он «двоечник»: не выполняет как следует свои обязанности, пишет отписки в СМИ, не знает Закона « О СМИ»

Ровно год, как полиция Саратова не может довести до конца расследование простейшего дела, а прокуратура Гагаринского района не хочет заставить полицию выполнить Закон « О полиции».

Ровно год прошло с тех пор, как мы сообщали в нескольких публикациях на телеграмм канале «На самом деле» и на сайте газеты «Саратовский репортер»: ворота СНТ "Чайка" соседи из СНТ «Феникс» уродуют, провода отрезают, ломают, уничтожают частную собственность и при этом публично наносят оскорбления председателю СНТ «Чайка». Все преступления год назад были зафиксированы на видеокамерах… и записи переданы в полицию. Но ни полиция, ни прокуратура, несмотря на заявления председателя СНТ "Чайка" мер не принимает. В конце прошлого года поступила снова жалоба на бездействие сотрудников полиции в Управление МВД России по городу от председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка» (СНТ «Чайка») Сорокиной Надежды Петровны.

Подробности, сформулированные в жалобе были опубликованы на сайте газеты «Саратовский репортер». По результатам публикации был направлен запрос СМИ в Генеральную прокуратуру РФ, в прокуратуру Саратовской области. Редакция получила отписку за подписью и.о прокурора Гагаринского района Плюснина и вот текст этой отписки:

«Ваше заявление № ОГР-670846-25/ от 25.12.2025 по вопросу ненадлежащего расследования уголовного дела № 12501630019000021 органами следствия, прокуратурой района рассмотрено. Вы по уголовному делу стороной уголовного судопроизводства не являетесь. Согласно ч. 1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, четвертой и шестой настоящей статьи. И.о прокурора района советник юстиции Р.Н. Плюснин».

Что ответить на этот ответ прокурора? Редакция в своем запросе просила «принять меры прокурорского реагирования по фактам бездействия сотрудников полиции Гагаринского района». Ответ из прокуратуры Гагаринского района по существу не получен. Редакция «Саратовского репортера» хотела бы напомнить прокурору Плюснину, что согласно Закону о СМИ журналист редакции на основании статьи 47 «Права журналиста» имеет право: «искать, запрашивать, получать и распространять информацию». При этом, в Законе «О СМИ» не сказано, что журналист должен сообщать прокуратуре о наличии каких либо «сведений о том, каким образом обжалуемые процессуальные действия и решения затрагивают его интересы». Таким образом, на основании Закона «О СМИ», журналист редакции не обязан предоставлять прокуратуре «подтверждающих документов, что он является «стороной по делу», как указывает Плюснин. Редакция сообщила о фактах возможных нарушений Закона сотрудниками полиции. Это право журналиста и его обязанность согласно «Закону о СМИ», как и его право получить от прокуратуры ответ, какие конкретно меры надзорный орган в Гагаринского района принял по всем опубликованным фактам в статье. Таких сведений в ответе редакции из прокуратуры от и.о Плюснина нет, сообщившего журналисту, что он «по уголовному делу стороной уголовного судопроизводства не являемся». Вы «двоечник», Плюснин!

В связи с этим, редакция областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» направляет повторный запрос в Генеральную прокуратуру по фактам, опубликованным в статье.