ПАРК ВНЕ ЗАКОНА?

Саратовское издание «Бизнес Вектор» разузнало, что «Парк покорителей космоса»… мог возводиться с нарушениями федерального законодательства.

Обстоятельства таковы. Нижегородский генподрядчик, освоивший почти 850 млн рублей, не имел права работать на этой территории из-за охранного статуса места приземления Гагарина.

ООО ДСП «Дарнит-2», считает «Бизнес Вектор», получило подряд вопреки федеральному закону №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Далее, издание приводит, как говорится. «железобетонные» аргументы, ничего не придумывая. В стремлении построить парк космических масштабов инициаторы, похоже, упустили из вида приказ областного комитета по охране культурного наследия (ныне управление) от 12 марта 2013 года. Это действующий документ, никто его не отменял. А этим приказом утверждены охранные зоны для памятников культуры. Место приземления Гагарина, вокруг которого возник парк - это объект культурного наследия федерального значения. И для него в 2013 году прописали сразу шесть зон с особым использованием территории.

Вблизи мемориала допускаются только работы по его сохранению, реставрация, консервация, установка скульптур, благоустройство территории. В ландшафтной зоне деревья можно сажать и заменять, при необходимости ставить лавочки. Далее следует рекреационная зона - там допускаются только благоустройство и ремонт существующих дорожек. Но о разбивке новых и прочем масштабном строительстве речи не идет и там.

Последняя зона - лесополоса, где можно только вырубать старые деревья и сажать новые. При этом все скульптуры и деревья должны быть согласованы с управлением по охране памятников. На данный момент нет никакой информации, что его мнением вообще интересовались.

Известно, что вести работы с памятником культуры, да еще федеральным, может только организация, у которой есть соответствующая лицензия. Кроме того, готовый план ведения работ предварительно согласовывают в нескольких инстанциях. Но лицензий нет ни у ДСП «Дарнит-2»,( подрядчик строительства «Парка покорителей космоса») ни у его субподрядчиков, у которых даже сотрудников официально не обнаружилось. Таким образом, распиаренный космических масштабов парк приобретает очень странный юридический статус. Правда, с учетом того, как быстро регион от него избавился, разбираться с этими юридическими тонкостями придется уже федеральному центру…