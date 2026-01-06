Империей Ветрова из Балашова займется Генеральная прокуратура

Главный балашовский приватизатор в 90-е был вице-президентом компании, рулившей скупкой акций перспективных городских активов, в том числе, комбината плащевых тканей (КПТ). В 1997 году личный пакет акций дал основание Ветрову стать директором и председателем совета директоров ОАО «Балашовский текстиль»

Приватизацию госпредприятия «Балашовский комбинат плащевых тканей» осуществил областной КУИ в 1992 году. По плану приватизации, утвержденному чиновниками и согласованному с трудовым коллективом, ДК не подлежал переходу в частные руки и должен был оставаться на балансе акционерного общества. Земля под комбинатом и дворцом не приватизировалась. В 1999 году по информации ОАО «Балашовский текстиль» ДК использовался по назначению, но в 2007 году по решению горсуда право собственности на ДК было признано за физлицом на основании договоров купли-продажи 1997-2006 годов. Именно в 1997 году, как уже было сказано, Ветров как основной акционер сосредоточил в своих руках исполнительную и управленческую власть на предприятии. В дальнейшем право собственности было прекращено, зарегистрированы 7 помещений, которые были проданы другому физлицу. Осведомленные источники уверены, что, независимо от фамилий, сделки происходили между Ветровым и напарником. В приватизационном деле нет решения областного КУИ о безвозмездной передаче имущества из госсобственности трудовому коллективу, это не позволяет установить наличие распоряжения собственника на фактический переход спорного имущества из госсобственности в коллективную собственность акционерного предприятия «Балашовский текстиль».

В 1997 году власть в ОАО «Балашовский текстиль» перешла к человеку с пачкой пустых бумажек? А затем под контролем этого господина оказались заводские котельные, очистные сооружения и канализация, работавшие не только на нужды завода, но и на целый микрорайон. Понятно, что без систем жизнеобеспечения солидную часть Балашова ожидает коллапс, и тот, кто владеет коммуникациями, имеет немалое влияние. В то же время коммунальный бизнес – дело нервное и жестко зарегулированное. Однако система Ветрова, опираясь на ржавое наследие советских времен, ухитряется генерировать неплохой финансовый поток для своего создателя.

История с «Балтексом», очистными и котельными обсуждалась 22 декабря прошлого года в областном парламенте на заседании депутатской группы. Речь шла о планах «на раскулачивание», отдельным пунктом было выступление главы Балашовского МР Михаила Захарова, который заявил что во многих объектах, приватизированных за последние 25 лет, район не нуждается. А вот возврат некоторых предприятий, а именно «Балтекса», стал бы большим подспорьем, кроме того, вместе с этим заводом в собственность перешли котельные, очистные сооружения, сети КНС.

В руках Ветрова через аффилированных лиц остаются котельные, которые отапливают микрорайон «Балтекса». Все выработанное тепло безропотно забирает МУП «СТБР» и оплачивает, хотя в отпускаемом объеме оно микрорайону не нужно. Это приносит районной казне серьезные убытки. Кроме того, очистные принимают стоки с части Балашова и это позволяет коммунальному барону держать за горло районную власть.