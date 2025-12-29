В Вольском районе продают два детсада

В Вольском районе оригинально решают демографическую проблему: продают два детских садика, а деньги от продажи направят в бюджет. До продажи школ в Вольске пока не додумались, но возможно, это дело времени.

Глава Вольского района не лукавил, когда отвечая на вопрос, как он собирается решать демографическую проблему отвечал: «Вопрос очень такой сложный. Может быть нет условий каких-то для того, чтобы это всё реализовывалось».

Да, вопрос «сложный» для Сафонова и его коллег из администрации, для вольских депутатов. Проще решением Вольского Собрания принять решение о продаже двух детских садов, вместо того, чтобы их отремонтировать, подождать, когда вольские девушки нарожают детишек и приведут их в новые детсады.

Вячеслав Володин, кажется, сказал, что «без укрепления института семьи» не решить демографических проблем. А как же в Вольске собираются решать демографическую проблему и укреплять институт семьи без одного из главных звеньев демографии- детского сада?

Вольское муниципальное Собрание утвердило Прогнозный план приватизации муниципального имущества Вольского района на 2026-2028 годы. Программа предусматривает продажу двух зданий детских садиков.

Один - бывший детский сад №5, расположенный на спуске к Конечной автостанции по ул. Октябрьской, 102. Основное двухэтажное здание 1879 года постройки имеет 262 кв. м. В один лот с ним включены ещё два строения и земельный участок на 954 кв. м. Весь этот комплекс недвижимости в центре Вольска оценивается в 2 миллиона рублей. Ещё одно здание бывшего детского сада, запланированное к продаже в 2028 году, находится в селе Талалихино. Это двухэтажное здание детсада (914 кв. м) было построено не так и давно : в 1990 году. Его земельный участок составляет 2146 кв. м. Вся недвижимость оценена в 4 миллиона 300 тысяч рублей. Итого, планируется выручить от продажи детских садов, пусть уже и бывших, более 6 миллионов. Цена новой двухкомнатной квартиры в Саратове.

Вольским депутатам ума не хватило не включать детские сады на продажу (что за срочность?), ведь очевидно: выйдет скандал на фоне провального решения демографической проблемы в Саратовской области. Все в стране на государственном уровне ломают голову, как решить демографическую проблему, как помочь семьям, детям, а в Вольске продают два детсада!

Вольские депутаты, глава Сафонов подставили губернатора, выставили его в глупом свете: с трибун Бусаргин заявляет, что в регионе решается демографическая проблема, а в Вольске продают два детсада. Каково? Кто в лес, кто по дрова! В глазах общественности неважно: старые эти детсады, или нет, ходят в них дети, или нет. Сам факт продажи этих социальных объектов резко противоречит государственной политике по решению демографической проблемы. Продавая детсады власть в Вольске показывает свою беспомощность в решении демографической проблемы, нежелание и неумение ее решать. Так нужен ли такой глава района, как Сафонов, если он не знает, как решать демографическую проблему?

Теперь, продажу садиков в Вольске долго будут мусолить СМИ ( кроме купленных областным правительством) каждый раз, когда будут освещать проблему демографии в регионе. И действительно: это же надо было додуматься продавать детские садики в то время как, изо всех утюгов говорят о необходимости решения демографической проблемы страны! И как после такого решения вольских депутатов Николай Панков на предстоящих выборах в Госдуму будет говорить о необходимости решения демографической проблемы в стране? Как он будет смотреть своим избирателям в глаза, что им ответит, ведь они обязательно его спросят: « А зачем вы продали в Вольском районе два детсада, это так вы собираетесь решать демографическую проблему?».

Страшно подумать, что скажет Вячеслав Володин, когда узнает о решении вольских депутатов продать два детских сада!

Аргумент вольских властей: в детсады давно никто не ходит. Нет детей. Один детсад постройки девятнадцатого века, закрыт давно а другой, в селе Талалихино до недавнего времени посещали всего несколько ребятишек. И вот уже четыре года, как детский сад в том селе перевели в школу. А само здание 1990 года постройки пустует. Но разве это аргумент в пользу того, чтобы продавать? А если будет произойдет взрыв демографической ситуации и женщины станут много рожать? Строить новый детсад?

Похоже, депутаты Вольского муниципального района и глава Вольского муниципального района сомневаются в серьезности намерений правительства РФ и Госдумы решить демографическую проблему. Сообщалось что в России увеличат декретные выплаты работающим матерям до 1,3 млн рублей: Сумма составит 956 тыс. рублей при обычных родах, 1,06 млн — при осложнённых, и 1,32 млн — при многоплодной беременности. В следующем году маткапитал вырастет до 737 204 рублей на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго.

А в Вольском районе продают два детских садика: не верят в возможность решения демографической проблемы. И не знают, как ее не то, что решить, а подступиться к ее решению.