Будет ли наказан следователь Караков за незаконный допрос несовершеннолетней девочки в школе?

Уголовное дело расследуется целый год, а основных свидетелей следователь не допросил. Возможно ли такое? По процедуре, по логике и по процессульным нормам такого быть не должно. Но для следователя из Маркса Каракова такое стало возможным. Главные свидетели инцидента, а это три несовершеннолетние 11-летние девочки, были допрошены этим следователем… только спустя год после возбуждения уголовного дела

Следователь Караков допросил девочек в присутствии адвокатов , и еще раз повторим, спустя целый год! Как такое стало возможным? Ведь основная картина случившегося именно в показаниях девочек. На чем выстраивал уголовное дело следователь без показаний основных свидетелей? Поведение следователя вызывает много вопросов, но их пока ему не задает его вышестоящее начальство. Почему?

Зачем и для чего следователь Караков уже после проведения допроса в присутствии адвокатов, неожиданно пришел в школу в сопровождении полицейского и какова была цель этого?

Недавно в школе села Павлова дети и учителя были изрядно напуганы неожиданным визитом следователя и полицейского. Следователь Караков пришел в школу и сорвал занятия: прошел в столовую и в тот момент, когда девочка обедала, сказал учителю, чтобы та привела девочку в кабинет. На замечание, что это не по закону, что надо опрашивать несовершеннолетнюю в присутствии одного из родителей, следователь, по словам очевидцев, вел себя грубо, говоря, что ему все равно, кому и кто жаловаться будет.

Мама узнав, что ее дочь незаконно опрашивают, пришла немедленно в школу. Но пройти в комнату, где Караков опрашивал ее дочь, не смогла: перед дверью стоял полицейский, и никого не пускал.

Что делал следователь в школе уже после допроса одной из девочек и почему заперся с ней в кабинете? Следователь уговаривал девочку изменить первоначальные показания о том, что к ней приставали взрослые парни. По словам следователя, этого не было. Следователь интересовался и тем, откуда у девочки появился адвокат, кто его нанял. Следователь Караков задавал перепуганной девочке вопросы, не имеющие вообще отношение к делу и к конкретным обстоятельствам, явно злоупотребляя своим служебным положением, что является уголовно наказуемым деянием.

После того, как следователь Караков провел «беседу» с девочкой при закрытых дверях в кабинете, и куда не пускал никого полицейский, девочка вышла оттуда вся в слезах. Маму девочки в тот день тоже завели в кабинет, и там следователь Караков снова продолжил разговор с пристрастием: давил, говоря, что парни не виноваты, а ее дочь просто запуталась в показаниях. Маму девочки следователь тоже довел до слез, которая сообщила ему, что сама видела этих, якобы «невиновных» с разбитыми в кровь руками: явно кого-то били. Мама несовершеннолетней 12- летней девочки на действия следователя Каракова написала в прокуратуру жалобу.

Как отреагирует прокуратура, увидит ли прокурор Альков в действиях следователя Каракова нарушение Закона, злоупотребления полномочиями?

Полагаем, что у прокурора Алькова должны обязательно возникнуть вопросы и к самому уголовному делу, которое вел следователь Караков.

Законно ли было возбуждение такого уголовного дела?

Законны ли были методы расследования следователя Каракова, если только одних процессуальных нарушений адвокатом было зафиксировано более двадцати?

И самый главный вопрос: какую оценку даст прокурор Альков действиям следователя Каракова в школе, явно выходящих за рамки Закона и его полномочий?

Как прокурор Альков оценит сам факт появления Каракова в школе и проведения им «беседы» с несовершеннолетним ребенком в отсутствии ее матери, склонявшего при этом, девочку к изменению данных ранее показаний?

Если прокуратура Марксовская межрайонная прокуратура не «заметит» и скроет уголовные нарушения следователя СК Каракова, то мы будем писать в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет РФ до тех пор, пока этот следователь не понесет наказания.