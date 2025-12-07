ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ В ГОРОДЕ МАРКСЕ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пойдет ли на поводу следственного отдела Маркса Председатель городского суда Руденко?

Следователь Караков Б.Т Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области готовится подписать обвинительный акт по уголовному делу в отношении отца, защитившего свою несовершеннолетнюю дочь и двух ее 10-летних подружек от домогательств двух молодых парней. Следователь перевернул все с ног на голову: посчитал отца виновным в этой истории, а двух здоровых бородатых боксеров дагестанцев, пристававших к несовершеннолетним - пострадавшими.

Напомним читателю, что произошло. Весною прошлого года двое молодых парней дагестанцев, братья Исмаиловы, увидев вечером на пустынной на улице в селе Павловка трех десятилетних девочек, стали к ним приставать и домогаться. Девочки сильно перепугались уже от одного вида бородатых кавказцев, и побежали по безлюдной улице. Девочек спас отец и его друг, вовремя подоспевшие на помощь после телефонного звонка дочери. После взаимной потасовки с грубившими, и распустившими руки парнями, стороны разошлись : отец девочки написал в тот же вечер заявление в полицию. Молодые буйные дагестанцы, видимо, почувствовав что им придется отвечать по Закону, тоже написали заявление, как будто бы это не они приставали к девочкам, а десятилетние девочки приставали к ним. Вскоре полиция написала отказной материал: дело закрыли.

Но прошел почти год, и в следственном отделе Маркса вдруг вспомнили об этом инциденте, и возбудили уголовное дело! Но не в отношении молодых дагестанцев, домогавшихся девочек, к тому же еще и профессиональных боксеров, а в отношении отца, который защитил свою дочь и ее подруг! Уголовное дело велось с многочисленными, а их более двадцати, процессуальными нарушениями, на что следователю неоднократно указывал как сам подозреваемый, так и его адвокат. Одно из грубейших нарушений следователя состояло в отказе ходатайству адвоката о проведении допроса главных свидетелей - трех девочек, к которым приставали дагестанцы боксеры. Как можно было вести расследование, не имея показаний главных свидетелей, а значит, не видя и всей объективной картины произошедшего? Однако, следователь Караков упрямо отрабатывал свою версию о виновности отца, пытавшегося вразумить в тот вечер двух здоровых и наглых парней, пристававших к его дочери, а не о виновности тех, домогался детей.

Какое решение примет Марксовский межрайонный прокурор Альков, и направит ли он в Марксовский городской суд такое явно, как мы полагаем, сфабрикованное дело в суд, в котором потерпевшие стали обвиняемыми, а те кого следует судить на самом деле, стали потерпевшими?

Если произойдет невероятное, и прокурор Альков не захочет увидеть очевидных нарушений при расследовании этого уголовного дела и пойдет на поводу следственного отдела города Маркса, и все-таки направит это дело в суд, то каким будет рассмотрение ТАКОГО дела? Пойдет ли на поводу СО Маркса председатель Марксовского городского суда Станислав Игоревич Руденко?

Может ли быть такое уголовное дело объективным, если в уголовном деле нет ни одного факта доказательства вины отца? Или, суд тоже как и прокурор ( если он направит дело в суд) пойдет на поводу следственного отдела города Маркса, и вынесет несправедливый и необъективный приговор?

Какие показания будут давать и сами реальные зачинщики и виновники этой истории братья Исмаиловы домогавшиеся десятилетних девочек? Расскажут суду как все было на самом деле, и что конкретно послужило поводом выяснения отношений между отцом девочки и ими в тот весенний вечер 2024 года? Дадут правдивые показания, как настоящие мужчины, или будут лгать и изворачиваться в суде? Или будут давать ложные показания, спасая самих себя от наказания?

Если дело окажется в суде, можно ли ожидать справедливого решения?

Есть очень большие сомнения в этом. Марксовский городской суд один раз уже выносил по этому уголовному делу незаконное постановление, на что было указано Саратовским областным судом, и постановление было отменено. Подробнее это выглядит так.

О возбуждении данного уголовного дела отец впервые узнал 12 февраля 2025 года при вызове и допросе его в качестве свидетеля. В ходе допроса в качестве свидетеля, для которого он явился добровольно и ранее никуда не скрывался и преступных действий не совершал, он сообщил следователю, подробно изложил свою позицию в отношении Исмаилова А.Э. и Исмаилова Д.Э. Но, не смотря на это, в тот же день следователь по ОВД Марксовского МСО Караков Б.Т., нарушив требования ряда статье УПК РФ, регламентирующих основания для избрания меры пресечения, вынес постановление об избрании в отношении свидетеля меру пресечения в виде подписки о невыезде. Цель следователя была ясно: искусственно придать свидетелю статус подозреваемого по уголовному делу. После этого следователь Караков Б.Т. провел с участием отца ряд следственных действий, то есть фактически своим решением незаконно вовлек его в уголовное судопроизводство в качестве подозреваемого. При допросе его в качестве подозреваемого отец не был ознакомлен даже с постановлением о возбуждении уголовного дела, то есть, фактически не знал, в чем его подозревают.

Тот факт, что следователь Караков игнорируя закон, самовольно его трактовал, свидетельствует о заинтересованности СО города Маркса в исходе расследования, то есть в обвинении отца в том ,чего он на само деле не совершал. Для чего все это делается? Для чего правоохранители Маркса идут на сознательное нарушение Закона? Более того, их покрывают в Саратове: начальник управления Следственного комитета РФ по Саратовской области полковник юстиции Костин, несмотря на жалобу в его адрес на постановление органа следствия, не остановил этот правовой беспредел, этого не сделал и Марксовский городской суд.

Между тем, Марксовский городской суд отец просил в своей жалобе признать незаконным решение следователя Каракова Б.Т. о вынесении подписки о невыезде.

Какое постановление принял Марксовский городской суд? Незаконное, и суд не увидел очевидных нарушений Закона. Суд отказал на незаконных основаниях в удовлетворении жалобы отца и вынес постановление, что следователь, якобы, на законных основаниях вынес решение о подписке о невыезде. Может ли теперь отец доверять такому «объективному» суду, что его дело будет рассмотрено по Закону, если все-таки уголовное дело прокурор Альков пришлет в суд на рассмотрение, да еще будет поддерживать обвинение в суде? Это постановление Марксовского городского отменено, как незаконное в апелляции Саратовского областного суда.

Марксовский суд, вынося незаконное постановление не посчитался с тем, что сознательно ( !) был нарушен Закон. Суд не увидел, что решением следователя был причинен ущерб конституционным правам отца, в виде ограничений на свободу передвижений.

Можно ли в данном случае говорить о том, что Марксовский суд профессионально, честно и беспристрастно выполняет свои обязанности? По сути, суд не стал разбираться в элементарном: ведь нарушение со стороны следователя были очевидны. Суд пошел в тот раз на поводу следственного отдела города Маркса.

Суд не увидел так же и явного цинизма в действиях следователя, и того что человек для него НИЧТО. Главное было для следователя - подогнать ситуацию под обвинительную версию, то есть под те факты, которых по сути и не было. И поэтому 21 февраля 2025 года следователь отменяет избранную меру пресечения по формальным основаниям, указав, что истекло 10 суток, в течении которых не предъявлено обвинение, а 25 февраля 2025 вновь незаконно избирает аналогичную меру пресечения! Наглядное свидетельство про Закон, который крутить можно как дышло. Но почему следователь Караков считает, что это ему позволено? Потому что его покрывает начальство из Саратова в лице руководителя регионального СК Костина?

В кругах судейского сообщество уже обсуждают эту историю, смотрят: чем закончится эта постыдная для правоохранительной системы Маркса и Саратова история. А именно: для прокуратуры и СК. Даже судьи недоумевают, как такой правовой беспредел можно вытворять на глазах общественности.

В прокуратуре и СК недовольны, как нам сообщают наши источники, «утечкой информации». Реакция некоторых так называемых «правоохранителей» понятна: хотели решить все тихо, по своему сценарию обвинить невиновного. Да, «утечка» произошла: запрос СМИ направлен Александру Бастрыкину.

Но так или иначе, все те люди в правоохранительной системе, которые затеяли эту историю и заварили кашу этого правового беспредела, должны будут отказаться от судебного рассмотрения этого сфабрикованного дела. Если, конечно, им дороги их погоны и должности. В этой ситуации им можно предложить единственный верный для них выход: сфабрикованное уголовное дело уничтожить, дабы не оставлять следов своего должностного преступления.