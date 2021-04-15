МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Министерство экономического развития правительства Саратовской области «на популяризацию предпринимательства» потратило в прошлом году 15,9 млн рублей». Эту новость сообщил на заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы министр экономического развития Андрей Разборов. Видимо, по мнению министра, в Саратовской области есть еще люди, которым так сильно необходимы в век Интернета статьи в печатных СМИ про бизнес и предпринимательство. Министр уверен, надо полагать, что почти 16 миллионов бюджетных денег израсходованных на 459 «информационных материалов» и 28 сюжетов по ТВ потрачены были не зря, а после этих публикаций увеличилось количество предпринимателей в Саратовской области!

Министр так же сообщил, что было сделано «255 постов в соцсетях». Вот куда ушли миллионы из бюджета. Залез в социальные сети, сделал пост- получил деньги! При этом, министр Разборов не сообщил об эффективности оплаченных из бюджета постов в соцсетях. Да, это очень трудная и серьезная работа: посты в соцсетях.

Если речь идет о схеме «отмывания» бюджетных средств через СМИ, то это уже вопрос не к министру , и не к руководителям СМИ, а к прокуратуре Саратовской области. Есть очень большие сомнения, что в архиве бухгалтерии правительства Саратовской области находятся акты выполненных работ за «посты в соцсетях». Эти сомнения мог бы развеять прокурор области Филипенко.

Возможно, что «популяризация предпринимательства» за счет бюджета, это завуалированная форма поддержки провластных СМИ. Но быть может, тогда стоит упразднить пресс-службу Министерства экономического развития, за ненадобностью , если итак миллионы тратят на оплату «постов в соцсетях» и «информационных материалов» в СМИ?

Министр экономического развития Разборов , полагаем, всерьез считает, что посты в социальных сетях могут помочь развить экономику региона. Если так, то может быть, сосредоточить все усилия и финансовые ресурсы министерства экономического развития именно в этом направлении? Не 255 постов в соцсетях, скажем, а 255 тысяч? Не 459 «информационных материалов», а 459 тысяч?

И последний вопрос к министру Разборову и прокурору Саратовской области Филипенко:

«Как конкретно были израсходованы 16 миллионов на «популяризацию предпринимательства» , тогда как в 2020 году большинство предпринимателей Саратовской области остановили работу и находились из-за режима самоизоляции дома?

Недавно Telegram «Сойкапересмешница» назвал строителей, которые кормятся из бюджета очень точно и хлестко : «околобюджетная шушера». Это слово, как нельзя точно характеризует и провластные СМИ, получающие за «посты в соцсетях» миллионы из бюджета.

Эти же СМИ регулярно получают и гранты от правительства области. В этом году- 21 миллион, в прошлом- 20 миллионов. По поводу явно незаконной процедуры распределения грантов правительства области по «своим» СМИ , мы также просим разобраться прокурора Саратовской области С.В. Филипенко.

Пора бы серьезно разобраться, с «околобюджетной шушерой» и с теми, кто их кормит за наш счет.