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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

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Министерство экономического развития  правительства Саратовской области «на популяризацию предпринимательства» потратило в прошлом году  15,9 млн рублей».   Эту новость сообщил на  заседании  комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы министр экономического развития Андрей Разборов.  Видимо, по мнению министра, в Саратовской области есть еще   люди, которым так  сильно   необходимы в век  Интернета   статьи в  печатных СМИ про бизнес и предпринимательство. Министр уверен, надо полагать, что  почти 16 миллионов бюджетных денег  израсходованных на    459 «информационных материалов»  и 28 сюжетов  по ТВ потрачены  были не зря, а после этих   публикаций увеличилось количество предпринимателей  в Саратовской области!  

Министр   так же  сообщил, что было сделано   «255 постов в соцсетях».  Вот куда ушли миллионы  из бюджета.  Залез  в социальные сети, сделал пост- получил  деньги! При этом,  министр Разборов  не сообщил об   эффективности   оплаченных из бюджета постов в соцсетях.  Да, это  очень  трудная и серьезная работа:  посты в соцсетях.

Если речь идет о схеме «отмывания» бюджетных средств через СМИ, то это уже вопрос не к министру , и не к руководителям СМИ, а к прокуратуре Саратовской области.   Есть очень большие  сомнения, что  в архиве бухгалтерии  правительства Саратовской области   находятся  акты  выполненных работ за «посты в соцсетях». Эти сомнения мог бы развеять прокурор области Филипенко.

Возможно,  что «популяризация предпринимательства»  за счет бюджета, это  завуалированная форма поддержки     провластных СМИ. Но быть может,     тогда стоит упразднить   пресс-службу  Министерства экономического развития, за ненадобностью ,  если  итак  миллионы тратят на  оплату  «постов в соцсетях» и «информационных материалов» в СМИ?

Министр экономического развития Разборов , полагаем, всерьез  считает, что  посты в социальных сетях  могут помочь развить экономику региона. Если так, то может быть, сосредоточить все усилия и  финансовые ресурсы  министерства  экономического развития именно в этом направлении?  Не 255 постов в соцсетях, скажем,  а  255 тысяч? Не 459  «информационных материалов», а  459 тысяч?

И последний  вопрос к министру Разборову и прокурору  Саратовской области Филипенко:

«Как конкретно  были израсходованы   16 миллионов на «популяризацию предпринимательства» , тогда как в 2020 году   большинство    предпринимателей      Саратовской области   остановили работу и  находились из-за режима самоизоляции дома?  

Недавно   Telegram  «Сойкапересмешница» назвал  строителей, которые кормятся из бюджета очень точно и хлестко : «околобюджетная шушера». Это слово,  как нельзя точно  характеризует и провластные СМИ, получающие  за «посты в соцсетях»  миллионы из бюджета.    

Эти же СМИ регулярно получают и гранты от правительства области. В этом году- 21 миллион, в прошлом- 20 миллионов. По поводу   явно   незаконной  процедуры распределения  грантов правительства области по «своим» СМИ ,  мы также просим  разобраться прокурора Саратовской области С.В. Филипенко.

Пора бы  серьезно  разобраться,  с   «околобюджетной шушерой»  и с теми,  кто их  кормит за наш счет.  