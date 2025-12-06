Правовой беспредел в Марксе: часть вторая

Пойдет ли на поводу следственного отдела Маркса прокурор Альков?

Весною прошлого года двое молодых парней дагестанцев, братья Исмаиловы, увидев вечером на пустынной на улице в селе Павловка трех десятилетних девочек, стали к ним приставать и домогаться. Девочки сильно перепугались уже от одного вида бородатых кавказцев, и побежали по безлюдной улице. Девочек спас отец и его друг, вовремя подоспевшие на помощь после телефонного звонка дочери. После взаимной потасовки с грубившими, и распустившими руки парнями, стороны разошлись : отец девочки написал в тот же вечер заявление в полицию. Молодые буйные дагестанцы, видимо, почувствовав что им придется отвечать по Закону, тоже написали заявление, как будто бы это не они приставали к девочкам, а десятилетние девочки приставали к ним.

Вскоре полиция написала отказной материал: дело закрыли. Но прошел почти год, и в следственном отделе Маркса вдруг вспомнили об этом инциденте, и возбудили уголовное дело! Но не в отношении молодых дагестанцев, домогавшихся девочек, к тому же еще и профессиональных боксеров, а в отношении отца, который защищал детей!

Сегодня, после того, как публикации об этом случае попали в СМИ, и уже дошли после запросов СМИ до Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, читатели возмущены, звонят в редакцию, пишут комментарии и спрашивают : « Когда прекратится этот беспредел, почему наши дети должны бояться ходить по улицам отец не имеет права уже защитить своего ребенка?».

В этой истории получается все наоборот: следственный отдел в Марксе встал не на сторону девочек, испугавшихся домогательств со стороны бородатых кавказцев, а на сторону двух парней боксеров, которые грязно приставали к ним. И теперь следственный Маркса готовит обвинительное заключение в отношении отца, который, якобы нанес побои двум здоровым боксерам дагестанцам! Получается, по мнению следствия, что отец не имеет права защитить свою дочь? И разве это не тот случай, когда просто необходимо таким наглецам отвесить пару хороших оплеух, дабы в следующий раз неповадно было приставать к малолетним девочкам на улице?

Почему велось следствие не в интересах потерпевших девочек, а в интересах тех, кто домогался до них? Чей-то «специфический» заказ выполнял следователь, когда возбуждал это явно неправовое уголовное дело? Люди в селе Павловка Марксовского района очень надеются что и Генеральная прокуратура и СК РФ дадут ответ на эти вопросы.

Сегодня межрайонный прокурор Марксовского района Николай Альков стоит перед важным для себя выбором: принять законное решение, и не утверждать это явно сфабрикованное обвинительное заключение, или пойти на поводу руководителя Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области майора юстиции Тюриной А.С. чей подчиненный следователь Караков Б.Т. готовит в суд явно, как мы полагаем, сфальсифицированное уголовное дело?

По нашей информации, уже на следующей неделе следователь Караков собирается подписать обвинительный акт, так как его поджимают процессуальные сроки по этому, как мы полагаем, сфабрикованному уголовному делу. Если это произойдет, и если даст свое согласие руководитель следственного отдела Тюрина, то уголовное дело немедленно будет направлено прокурору Алькову.

Увидит ли Марксовский межрайонный прокурор Альков ( точнее, захочет ли увидеть?) что уголовное дело, как мы полагаем, сфабриковано, и что это подтверждают факты: по делу допущено свыше двадцати процессуальных нарушений! Следователь даже не опросил основных участников истории: трех девочек до которых домогались Исмаиловы, хотя были ходатайства адвоката это сделать. Следователь отказал в этом адвокату на все его ходатайства. Как такое вообще возможно и можно ли говорить, хотя бы о приблизительной объективности расследования?

Руководитель Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области майор юстиции Тюрина А.С. за весь период следствия никак не реагировала на грубейшие процессуальные нарушения своего подчиненного следователя Каракова и не признавала незаконным его бездействие. Видимо, она готова нести полную ответственность за это вместе со своим подчиненным?

Вот как например, всего один эпизод бездействия следователя, на который так спокойно реагирует руководитель МСО СУ СК РФ Тюрина. У подозреваемого по уголовному делу отца и у адвоката, в связи с наличием сомнений в обоснованности медицинских заключений экспертов, составленных до возбуждения уголовного дела, были указаны основания для назначения и проведения повторных судебно-медицинских экспертиз. Для подготовки вопросов к повторным судебно-медицинским экспертизам подозреваемый и его защитник попросили следователя разрешения сфотографировать те заключения экспертов, с которыми они были ознакомлены, либо изготовить следователю их самому и выдать данные копии. Но следователь Караков отказал в этом! Посчитает ли эти действия следователя прокуратура законными, и не нарушающими право на защиту?

Между тем, закон однозначно говорит о том, что часть 2 статьи 24 Конституции РФ обязывает органы государственной власти и их должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. А в Определении Конституционного суда РФ от 14.10.2004 №329-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-на Менщикова А.Н. на нарушение его конституционных прав п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ" указано: "…норма п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ таких последствий не предполагает, поскольку прямо закрепляет право обвиняемого снимать копии с материалов уголовного дела, в т.ч. с помощью технических средств, и не связывает возможность его реализации лишь с одной или несколькими стадиями уголовного процесса».

Если этих элементарных основ Закона не знает следователь Караков, то его, как минимум, разве не следует отстранять от этого уголовного дела, или вообще, увольнять из следственных органов?

Такое поведение следователя может указывать на то, что у него могли быть мотивы намеренно сфабриковать уголовное дело. Если бы он вел расследование объективно, то не чинил бы таких препятствий адвокату и его подзащитному.

И вышло потом так, что без получения защитником копий заключений судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших, существенно была затруднена реализация права ходатайствовать о назначении повторных судебных экспертиз. А лишив защитника и подозреваемого возможности получить копии у заключений экспертов, следователь Караков Б.Т. фактически аннулировал само ознакомление подозреваемого и защитника с данными документами.

И это только один пример. Это в Марксе называется объективным расследованием? Подобное бездействие только по этому одному эпизоду следователя Каракова нарушило право на защиту подозреваемого и потому были, как можно видеть, незаконными. И если сложить из таких незаконных эпизодов цепочку по этому уголовному делу, то и получится, что все уголовное дело, как говорят в народе, «шито белыми нитками», и не имеет ничего общего с объективным расследованием.

Впрочем, оно и с самого начала не имело никаких законных оснований, потому что возбуждено было не в интересах реально и на самом деле потерпевших ( отца и девочек), а в интересах тех,кто спровоцировал этот конфликт и кто своими действиями реально угрожал здоровью и жизни девочек.

И такое уголовное дело с явными признаками фальсификации, будет направлено прокурору на утверждение?

Как Марксовский межрайонный прокурор Альков поступит? Пойдет на поводу следственного отдела, или примет самостоятельной и законное решение?