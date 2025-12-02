ДЕЛО О 50 МИЛЛИОНАХ РЖД: ГЕНЕРАЛ АВДЕЕВ ПОКА БЕЗДЕЙСТВУЕТ

Начальник Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майор полиции Игорь Александрович Авдеев пока бездействует, в отношении того, что происходит в Саратове-и это касается неких признаков мошеннических действий во время исполнения контрактов РЖД



В Саратове полиция и прокуратура никак не реагируют на факты мошеннических действий, о которых им сообщают потерпевшие, и требуют возбуждения уголовного дела. Используя деньги РЖД по контракту, а это почти 50 миллионов рублей, фирма ООО «Стеклокомпакт» из Саратова, израсходовала их по сути дела, в своих интересах, переложив всю ответственность на фирму субподрядчика, якобы та не исполнила условия, и по этой причине, не заплатив ему деньги.

На какие нужды ушли деньги РЖД, а это почти 50 миллионов рублей, через какие «схемы» могла освоить их директор фирмы «Стеклокомпакт» Поздникина?

В заявлении в полицию и прокуратуру учредитель фирмы ООО «Сарэверест» М. Авакян сообщал, что действия Поздникиной И.П. могут иметь признаки состава преступления по ст. УК РФ «Мошенничество».

Заявитель требовал провести проверку в отношении директора ООО «Стеклокомпакт» Поздникиной И.П. и возбудить уголовное дело. Но адрес заявителя, даже… не пришел ответ из полиции и прокуратуры. Это при том, что по мнению заявителя, были и есть серьезные основания для тщательной проверки. Были официальные и подписанные договора между OAO «РЖД» и ООО «Стеклокомпакт». Субподрядчик ООО «Сарэверест» выполнил определенные договором работы на сумму более 10млн.рублей. Но… денег фирма не получила.

При этом, в период выполнения работ по договорам ООО «Стеклокомпакт» никаких расходов не производило. Никаких движений денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Стеклокомпакт», в период выполнения работ, в рамках выполняемых договоров, не производилось. При этом, срок выполнения работ был четко обозначен, как в договорах, так и в актах выполненных работ. Куда были израсходованы 50 миллионов РЖД?

«В целях реализации своего преступного умысла», - как сообщает заявитель в прокуратуру области, и в полицию, «направленного на совершение мошеннических действий в отношении ООО «Сарэверест», Поздникина И.П., обратилась с заявлением о признании банкротом этой организации». Иными словами, решила скрыть следы своих действий явно выходящих за рамки Закона.

В настоящее время у учредителя «Сарэвереста» появились крайне негативные последствия, связанные с данной «схемой» инициированной Поздникиной И.П. Все доводы ООО «Сарэверест» были проигнорированы, и проверка УМВД России по городу Саратову должным образом так и не была произведена. Почему был нарушен Закон?

Реализуя свои «схемы», своими действиями директор ООО «Сарэвереста» обанкротила фирму, которая по контракту ООО «Стеклокомпакт с РЖД выполнила работы, но… деньги не получила. И никто в Саратове этом не увидел признаков мошеннических действий?

И самое главное: если все -таки будет проведена проверка правоохранительными органами в рамках дознания документации ООО «Стеклокомпакт», то сможет ли ее директор и учредитель Поздникина доказать, что она исполнила контракт с РЖД? Разумеется, не сможет, потому что нет таких документов и не может быть, как утверждает бывший субподрядчик «Стеклокомпакта» и директор фирмы ООО «Сарэверест».

Тогда каким образом были израсходованы 50 миллионов рублей?