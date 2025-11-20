Совместная афера администрации городского поселения Петров Вал и директора фирмы СВСК Бирюльцова

Перечисленные из бюджета 6 миллионов фирме Бирюльцова «СВСК» назвали в администрации городского поселения Петров Вал «ошибкой», а не воровством

Эти деньги, а точная сумма 6 638 279, 46 руб., были похищены из бюджета администрации городского поселения Петров Вал в марте 2012 года. Это похищение денег теперь в администрации называют «ошибкой»! Эти деньги были перечислены четыре года назад фирме Бирюльцова ООО «Средневолжская строительная компания». А директор Бирюльцов и не заметил, что на счет пришло 6 миллионов из администрации, и никому об этом не сказал! Промолчал и 4 года пользовался этими деньгами. А в администрации Петров Вала только теперь «вдруг» «увидели», что не туда перечислили 6 миллионов. Смешно, правда?

Да, вот только теперь в администрации городского поселения Петров Вал «вспомнили» и сказали: это ошибка! Деньги фирме «СВСК» были перечислены администрацией ошибочно! И родился тогда хитрый иск со стороны администрации городского поселения Петров Вал в Арбитражный суд Саратовской области. В этом иске администрация просит о взыскании с «СВСК» излишне уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279, 46 руб., перечисленных фирме Бирюльцова в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 № 0129200005321000080 на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области». Исковое заявление администрации городского поселения Петров Вал принято и возбуждено производство по делу № А57-24737/2025, а на 13 октября 2025 года назначено было предварительное судебное заседание.

Как назвать иск в суд с требованием вернуть 6 миллионов, если не лукавой попыткой уйти от уголовного преследования? «Ошибочно» дали попользоваться на 4 года фирме Бирюльцову деньгами из бюджета! А он «ошибочно», ими пользовался, как своими! Ловко, однако! И никто за это не будет наказан в уголовном порядке?

Будет ли привлечен к уголовной ответственности из администрации тот, кто «ошибся»? Будет ли привлечен к уголовной ответственности и Бирюльцов, который 4 года пользовался чужими деньгами?

Что это, как не сговор между администрацией городского поселения Петров Вал и директором «СВСК» Бирюльцовым? Ответы на эти вопросы должен дать СК РФ, как видно из письма полученного редакцией.

Разбираться в такой «ошибке» это дело не суда, а дело Следственного комитета и он обязан выяснить, почему и кто способствовал хищению бюджетных средств в пользу Бирюльцова? На каком основании фирма Бирюльцова пользовалась «ошибочно» переведенными деньгами, и разве такое использование бюджетных средств вне рамок в договорных отношений, не являются хищением со стороны Бирюльцова?

Очевидно, что тут налицо уголовная статья и директор ООО «Средневолжская строительная компания» должен быть привлечен к уголовной ответственности. Четыре года Бирюльцов пользовался бюджетными деньгами «по ошибке», не «увидел», что ему на счет «ошибочно» пришло 6 миллионов и никому об этом не сказал. Разве это не хищение, а просто «ошибка», как теперь пытается представить в суде администрация городского поселения Петров Вал?

Это все равно что найти банковскую карту на улице, и присвоив ее себе, пользоваться чужими деньгами. А за это привлекают к уголовной ответственности.

Так что здесь, для СК РФ должно быть все предельно ясно: директор фирмы Бирюльцов воспользовался чужими деньгами из бюджета, примерно так же, как и гражданин, подобравший банковскую карту и воспользовавшийся чужими деньгами.