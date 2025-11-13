Судья Арбитражного суда Горбунова примет справедливое решение

В производстве Арбитражного суда Саратовской области находится дело № А57-29707/2021 по заявлению ООО производственно-коммерческая фирма «Стеклокомпакт» о признании общества с ограниченной ответственностью «Сарэверест» несостоятельным (банкротом). Следующее заседание состоится 3 декабря и на этом заседании будут представлены судье дополнительные пояснения ответчика к возражению на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

Учредитель и директор фирмы «Стеклокомпакт» Поздникина пытается позиционировать себя как добросовестного предпринимателя. Но соответствует ли это действительности? Одна из любимых поговорок Поздникиной, как отмечают те, кто имел несчастье работать с хозяйкой «Стеклокомпакта», звучит так: «Людей надо загонять в стойло». Своих партнеров по бизнесу она тоже пытается «загонять в стойло»: сначала начинает с ними работать, все идет согласно плану, претензий нет, а через некоторое время Поздникина идет в суд исковым заявлением о банкротстве в отношении бывшего партнера. Такая «схема». В эту «схему» скоро попадет и некий Бирюльцов, сожитель Поздникиной и директор «Средневолжской строительной компании». Их «схемы» просты и коварны по своей сути: затянуть партнера в финансовую «сеть», посадить его в долговую яму, а потом начинать «доить» его. Моно ли называть такие «схемы», и что делают эти «два сапога пара» бизнесом? Их схемам приходит конец: Бирюльцов и Поздникина могут сами попасть в долговую яму: «схемы» лопаются, потому что «принцип «бумеранга работает безотказно. В отношении Бирюльцова скоро начинаются дела о банкротстве в судах( подано уже одно заявление, планируется еще два заявления от различных фирм) что скажется немедленно на финансовом состоянии Поздникиной.

Вот и это дело в Арбитражном суде, в котором Поздникина через свою «схему» планирует обанкротить бывшего партнера , безусловно лопнет, потому что судья Горбунова, полагаем, прекрасно кто есть кто, и понимает замыслы Поздникиной, прекрасно видя, что через свою «схему» она пытается посредством решения Арбитражного суда, введя суд в заблуждение, добиться своего, и «загнать» в стойло бывшего партнера по бизнесу.

И вот аргументы бывшего партнера, которого Поздникина сделала ответчиком, против которых невозможно возразить.

В суд будет представлена Позиция ответчика, и вот ее основные аргументы:

«Вплоть до конца июня 2021 ООО «Сарэверст» заключались и исполнялись контракты с ОАО «РЖД», что подтверждается соответствующей справкой и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2021г. При этом важно отметить, что все указанные выше контракты были переданы конкурсному управляющему еще в начале процедуры банкротства, где и находятся до настоящего времени, в связи с чем не могут быть представлены на обозрение суда.

Также необходимо отметить, что работы ООО «СарЭверест» были приостановлены именно в связи с направлением исполнительного листа о взыскании денежных средств и блокировки всех счетов, о чем сразу были уведомлены контрагенты, что подтверждается соответствующим письмом. При этом все претензии, связанные с невыполнением работ, были направлены в ООО «СарЭверест» после июля 2021 года, т.е. после блокировки счетов в связи подачей ООО «Стеклокомпакт» исполнительного листа. То есть приостановление нормальной хозяйственной деятельности ООО «СарЭверест» было связано именно с действиями ООО «Стеклокомпакт».

Таким образом, вплоть до июля 2021 года ООО «СарЭверест» вел обычную хозяйственную деятельность, при этом, как таковых долгов не имел ввиду того, что только 23 июня 2021года Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда было отменено решение Арбитражного суда Саратовской области от 22.03.2021 по делу №А57- 13363/2020 и с ООО «СарЭверест» были взысканы денежные средства.

А неоспоримая задолженность ООО «СарЭверест» появилась только после 17 января 2022, когда должником были исчерпаны все способы обжалования судебного акта и Верховым судом РФ было отказано в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «СарЭверест» по делу А57-13363/2020 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, к моменту наступления действительных признаков неплатежеспособности, которые однозначно возникли 17 января 2022 года, уже 29 декабря 2021 года было подано заявление о банкротстве должника. Следовательно, Ответчик не мог и не должен был обращаться в суд с заявлением о банкротстве организации ввиду отсутствия признаков неплатежеспособности, так как даже после блокировки счетов он обоснованно полагал, что решение апелляционной инстанции будет изменено так же, как и изначально было изменено решение первой инстанции.

Таким образом, неисполнение обязательств перед кредиторами после июля 2021 года было вызвано объективными причинами, при этом в тот период руководитель добросовестно полагал преодолеть данные трудности».

Относительно определения момента возникновения обязанности подачи заявления о банкротстве следует пояснить:

«По общему правилу указанный момент определяется моментом осознания руководителем невозможности продолжения нормального режима хозяйствования без негативных последствий для организации и ее кредиторов. При этом должны учитываться режим и специфика деятельности организации, а также тот факт, что финансовые трудности могут быть преодолимыми и временными (Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г. № 306-ЭС17-13670 по делу № А12-18544/2015).

По смыслу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при банкротстве», при исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной названной нормой, следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Если руководитель должника докажет, что, несмотря на временные финансовые затруднения (в частности, возникновение признаков неплатежеспособности) добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, такой руководитель освобождается от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным».

Помимо сказанного выше, необходимо отметить, что согласно самостоятельно произведенной Ответчиком расшифровки бухгалтерского баланса, за период с 2019 года до июля 2021 года у организации имелся и актив, и пассив, что подтверждает нормальное ведение хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Ответчик и его представитель в суде в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника, взыскании денежных средств просит отказать в полном объеме.

Какое решение примет судья Горбунова? Полагаем, оно будет единственно правильным: справедливым.