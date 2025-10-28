ПРОКУРОРА БАЛАКОВО ПОХИТИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ!

На сайте газеты «Саратовский репортер» в октябре этого года было опубликовано две статьи о стиле и  методах  работы прокуратуры  и  полиции Балаково:  

    1.«Полиция Балаково не исполняет Закон  «О полиции» (https://rsar.ru/index.php/home/718-politsiya-balakovo-ne-ispolnyaet-zakon-o-politsii).

  1. «Прокурор Балаково нарушил Закон «О СМИ» https://rsar.ru/index.php/home/721-prokuror-balakovo-narushil-zakon-o-smi.

На эти две публикации в адрес  областной общественно- политической газеты «Саратовский репортер»  поступило из прокуратуры  Балаково две абсолютно одинаковые отписки за подписью непревзойденного мастера  отписок и.о. первого    заместителя  прокурора  Балаково  С.С. Бойко.

Первая отписка пришла в редакцию   15 октября 2025 года. Вторая, и точно такая же по содержанию,  поступила в редакцию  «Саратовского репортера»  22 октября 2025 года на… имя,  как указано было  в ответе прокуратуры Балаково,    «генерального директора газеты «Саратовский репортер» Ф.И. Милушева». В каком состоянии сочинял отписку  С.С. Бойко нам неведомо, но официально  точно известно: никакого «генерального директора Ф.И. Милушева» в редакции  «Саратовского репортера» за 25 лет существования газеты,  отродясь не было. Но прокуратуре города Балаково захотелось ответить  именно этому   мифическому  Милушеву, а не конкретно  главному редактору Михайлову. Ответ такой же, как и 15 октября: «Обращение не может быть рассмотрено». За 25 лет  работы редакции подобный ответ мы получаем впервые: так что  прокуратура Балаково чемпион по самой бестолковой отписке в нашем рейтинге отписок. А что еще от прокуратуры Балаково  ждать, если, как мы предполагаем, прокурора Балаково  Яценко похитили инопланетяне (читайте версию этого происшествия ниже).  Кому в прокуратуре  писать  ответы в редакцию СМИ  на человеческом языке, если  прокурора захватили инопланетяне?  Некому их писать, вот и пишут ответы-отиски под копирку  автоматы роботы типа  Бойко.

Пишут и штампуют отписки в прокуратуре Балаково, словно бы и нет проблемы по вопросу охраны правопорядка в этом городе, словно бы полиция Балаково  расследовала преступление,  о котором сообщила редакция в  своих   статьях, словно бы  прокуратура Балаково как предусматривает Закон «О Прокуратуре РФ»,   провела профессионально  надзорные мероприятия, словно бы  полицейские тщательно исследовали  вещественные доказательства и  все обстоятельства  попытки покушения на бизнесмена.  Обо всем этом сообщала редакция в вышеуказанных публикациях. Но вместо работы со стороны прокуратуры Балаково редакция получает  отписку от робота Бойко из содержания которой следует, что  запрос СМИ  по фактам,  опубликованным в газете, в нарушении Закона «О СМИ»  не может быть принят даже  к рассмотрению!

Причины подобного подхода  прокурора  Балаково Яценко   понятны: он не хочет работать, а хочет получать только зарплату из бюджета и вкусно кушать.  Он сам, и его подчиненные  не желают  исполнять,  как следует,  свой долг перед государством, перед гражданами,  перед Генеральным прокурором РФ, они тоже хотят получать зарплату за свое бездействие.  Подчиненные Яценко настоящие профессионалы в «своем деле», они   хорошо сочиняют   отписки, расписываясь в собственном отсутствии профессионализма и отсутствии хотя бы капли гражданского долга. Автор ответа редакции на запрос СМИ   С.С. Бойко, дважды подписавший  одинаковую  отписку на две разные статьи,  считает, видимо, что прокуратура это   частная лавочка, и тут можно валять Ваньку, и что прокуратура Балаково  это не надзирающий орган, действующий в рамках Федеральных Законов РФ.

Но что побуждает прокуратуру Балаково нарушать уже второй раз Закон  «О СМИ» не беря даже к рассмотрению запрос  СМИ?

Мы попытались найти ответ и рассмотрели несколько возможных  версий,  почему подчиненные Яценко и он сам так ведут себя по отношению к Закону,  к редакции и к  публикациям в газете,   поднявшей важнейшую тему: состояние преступности в Балаково.

Версия первая

Прокурора  Яценко  похитили инопланетяне для изучения особенностей мозга этого прокурора.  Вместо прокурора Яценко инопланетяне прислали  в Балаково его копию без мозгов, но с  умением  двойника прокурора-робота Бойко формально реагировать на жалобы землян, не принимая  при этом конкретных мер.

«Что здесь происходит, Крюшо? - Мы приехали, мой аджудан. - Это я сам вижу. А до того? - Мы уехали»- это так общаются   между собой  смешные и туповатые  герои известной французской комедии «Жандарм и инопланетяне». Примерно на таком смешном и туповатом  языке, похоже, принято изъясняться и  в прокуратуре Балаково при написании ответов  на запрос СМИ.

Возможно,  что  версия о похищении  прокурора Яценко  инопланетянами   слишком фантастическая. Но так ли?  Чем  тогда  объяснить  явно неадекватные и явно неземного происхождения, ничего не имеющие общего с реальностью ответы  из прокуратуры Балаково на  официальные запросы  СМИ? Поэтому,  инопланетная версия похищения  инопланетным разумом прокурора  Балакова Яценко хоть и выглядит фантастической, но кажется нам вполне реальной. Ибо иных  объяснений  такого стиля деятельности  прокуратуры Балакова мы не  находим. Впрочем, есть еще некоторые версии земного происхождения и вот они.

Версия  вторая

Прокурор Балаково Яценко и его подчиненные   никогда в жизни не открывали и не читали закон «О СМИ». Поэтому они просто не знают, как отвечать редакции и как исследовать факты,  опубликованные в статьях. Версия вполне реальная, что подтверждают  ответы на запросы СМИ: подобные ответы на официальные запросы мог написать только  отпетый   двоечник. 

Версия третья

Прокурор Балаково Яценко покрывает непрофессиональные действия полицейских по расследованию преступлений в городе. Версия тоже близка к реальной: будь иначе, и действуй прокурор Балаково жестко  по отношению к деятельности  полиции  города, то раскрываемость преступлений была бы на  должном уровне.

Версия четвертая

Прокурор Балаково  лично может   «крышевать» бизнесмена   Желтякова. Иначе, как объяснить, что все возможные незаконные действия этого бизнес-пенсионера, о чем не раз писала пресса Балаково остаются безнаказанными? И самое известные из них, это построенный Желтяковым рынок- самострой в центре Балаково,  избиение Желтяковым  многодетной матери возле здания суда.  Где   меры прокурорского реагирования?  Нет этих мер. Какая причина в том, что их нет? Ответ мы знаем:   смотри  Версию  первую. Да,  мы придерживаемся нашей основной версии,  что  прокурора Балакова подменили и похитили инопланетяне для своих опытов, прислав в Балаково  робота двойника. Разве мог бы настоящий  прокурор  Яценко стать на путь рецидива и  нарушить злостно  дважды  Федеральный Закон  «О средствах массовой информации», присылав  в редакцию несуразный и глупый  ответ? Редакция «Саратовского репортера» делает третью попытку и посылает запрос в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Саратовской области. Полагаем, что   на этот раз к нашему фельетону  коллеги прокурора Яценко,  которого похитили инопланетяне,  рассмотрят наши статьи внимательно и серьезно, как требует того Закон и примут меры прокурорского реагирования по изложенным в публикациях ( см. выше) фактов.  И мы более не получим невменяемую отписку от прокурора- робота Бойко. Ну,  а самому Яценко мы желаем скорейшего возвращения на Землю из инопланетного плена, дабы он приступил к работе прокурора. И рекомендуем ему в первую очередь- прочитать Закон « О СМИ», а также устроить экзамен среди  своих подчиненных по этому Закону и в первую очередь для мастера отписок С.С. Бойко.

 

 