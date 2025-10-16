Прокурор Балаково нарушил Закон " О СМИ"

«Полиция Балаково не исполняет закон "О полиции"» так называлась статья, опубликованная на сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» 4 октября 2025. С содержанием статьи можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://rsar.ru/index.php/home/718-politsiya-balakovo-ne-ispolnyaet-zakon-o-politsii.

По фактам, опубликованным в статье был направлен запрос редакции в Генеральную прокуратуру РФ. Затем, в соответствии Инструкцией о порядке рассмотрения обращений в органах прокуратуры Российской Федерации введенной в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, запрос редакции «Саратовского репортера» был направлен в прокуратуру Саратовской области, а та направила запрос СМИ уже в прокуратуру Балаково. Таков порядок.

Письмо прокурору Балаково Р.С. Яценко направил И.о. начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокуратуры Саратовской области А.С. Тимофеев.

Запрос прокуратурой Балаково был рассмотрен с небывалой прытью - в один день. И.о. первого заместителя прокурора города С.С. Бойко сообщил редакции «Саратовского репортера»:

«В ходе проведенной по обращению ( очень важно: это было не «обращение», а запрос СМИ, и между «обращением» и «запросом» огромная разница, это ли не знать прокуратуре?- ред.) проверки установлено следующее.

В своем обращении Вы указываете на бездействие сотрудников МУ МВД России «Балаковское» при проведении процессуальных проверок по заявлениям Каджояна Г.В. Разъясняю, что в соответствии с ч. 1 ст. 123 УПК РФ, действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы».

На данное «разъяснение» прокуратуры Балаково редакция «Саратовского репортера» разъясняет прокуратуре Балаково: «Редакция в подобных «разъяснениях» прокуратуры Балаково не нуждается». Редакция в своем запросе не просила давать ей «разъяснения», а просила Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Саратовской области и прокуратуру города Балаково «принять меры прокурорского реагирования по фактам бездействия сотрудников полиции Балаково», как и было, указано в редакционном запросе.

Далее, пример блистательного составления отписки за подписью И.о. первого заместителя прокурора города С.С. Бойко:

«В соответствии с примечанием к п. 4.15 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ №45 от 30.01.2013 года, представителем может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия от заявителя. В рассматриваемом обращении отсутствуют сведения о том, каким образом обжалуемые процессуальные действия и решения затрагивают Ваши интересы. Вместе с тем, подтверждающих документов, что Вы являетесь представителем Каджояна Г.В., к обращению не прилагается. Таким образом, Ваше обращение не может быть рассмотрено

по существу».

В свою очередь, редакция «Саратовский репортер» сообщает прокуратуре Балаково, что согласно Закону о СМИ журналист редакции на основании статьи 47 «Права журналиста» имеет право: «искать, запрашивать, получать и распространять информацию». При этом, в Законе «О СМИ» не сказано, что журналист должен сообщать прокуратуре о наличии каких либо «сведений о том, каким образом обжалуемые процессуальные действия и решения затрагивают его интересы». Таким образом, на основании Закона «О СМИ», журналист редакции не обязан предоставлять прокуратуре «подтверждающих документов, что он является представителем Каджояна Г.В.».

Журналист сообщил в статье «Полиция Балаково не исполняет закон "О полиции"» о фактах возможных нарушений Закона сотрудниками полиции. Это право журналиста и его обязанность согласно «Закону о СМИ», как и его право получить от прокуратуры Балаково ответ, какие конкретно меры надзорный орган в Балаково принял по всем опубликованным фактам в статье. Таких сведений в ответе редакции из прокуратуры нет. В связи с этим, редакция областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» направляет повторный запрос в Генеральную прокуратуру по фактам, опубликованным в статье «Полиция Балаково не исполняет закон "О полиции"» ( см. ссылку на статью выше) и по фактам, опубликованным в данной статье «Прокурор Балаково нарушил Закон « О СМИ». Только вот вопрос: прокуратура какого уровня будет теперь заниматься рассмотрением фактов опубликованных в статье «Прокурор Балаково нарушил Закон «О СМИ». Снова прокуратура Балаково? Ну, тогда это будет очень смешно, ждем ответа из прокуратуры Балаково. Или, все -таки наш запрос рассмотрят по-существу хотя бы на уровне прокуратуры Саратовской области? Ведь очевидно: прокурор Яценко не на своем месте и не желает реально наводить порядок по соблюдению законности в Балакове.

Дополнительно сообщаем прокурору города Балаково Р.С. Яценко и И.о. первого заместителя прокурора города С.С. Бойко:

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также государственной и иной специально охраняемой законом тайне. Поводами для проверок наряду с поступающими в прокуратуру обращениями граждан и юридических лиц, материалами уголовных, гражданских и арбитражных дел, иными материалами, непосредственным обнаружением прокурором правонарушений, являются и публикации в СМИ сведений о нарушении закона.

Надо отметить, что СМИ являются одним из основных источников информации о жизни государства, они оказывают значительное влияние на формирование и распространение общественного мнения, являются своего рода «проводниками» мировоззрения, идеологии, социальных ценностей, способны в известной степени «конструировать» действительность.

На основании ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурору не обязательно ждать поступления обращений заинтересованных лиц, чтобы начать проверку. В этой связи основанием для проверки прокурорами исполнения законов может быть любая информация СМИ, требующая принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

В связи с вышесказанным, прокурору города Балаково Р.С. Яценко и И.о. первого заместителя прокурора города С.С. Бойко важно знать Закон «О СМИ», в той части, где это касается сотрудничества органов власти и СМИ, а именно Статью 39 « Запрос информации»:

«Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции».

Можно ли ожидать, что в следующий раз из прокуратуры Балаково редакция газеты «Саратовский репортер» получит объективный, всесторонний и профессиональный ответ, как к тому призывает Закон «О СМИ» и закон «О Прокуратуре Российской Федерации»?

Это вряд ли при нынешнем прокуроре Яценко, который спокойно смотрит, как полиция нарушает права граждан. Прокурор Яценко не хочет замечать, не хочет принимать мер к местной полиции, которая нарушает закон « О полиции», и его самую первую статью: "Назначение полиции": "Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации...".

Могут ли жители Балаково рассчитывать, что полицейские этого города защитят их жизнь, здоровье, права и свободу, если прокуратура закрывает глаза на бездействие полицейских?