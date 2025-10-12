РОССИЮ КОРМИТЬ КТО ЗАВТРА БУДЕТ?

Будет ли в нашей стране голод

О проблемах сельского хозяйства знают все, но лучше всего о них знают те, кто живет и работает на земле. Положение на селе ужасающе. Лучше не становится: все хуже и хуже. Света в конце тоннеля не видно: о проблемах в сельском хозяйстве осведомлены, как мы полагаем, на всех уровнях управления государством. Но что конкретно делается, чтобы ситуация была изменена коренным образом в аграрном секторе?

Мы предлагаем нашу статью не только вниманию наших уважаемых читателей. Мы направляем эту публикацию в Государственную думу РФ, в Администрацию Президента, в Генеральную прокуратуру, в Минсельхоз РФ. Если сегодня и сейчас не предпринимать реальных и конкретных мер по спасению аграрного сектора, то все мы не застрахованы от той ситуации, когда может возникнуть в стране голод. И это не страшилка, не преувеличение. Популярное издание «Московский комсомолец» в июне этого года опубликовало статью с таким заголовком: «В России предупредили о голоде вслед за Лукашенко». Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предупредил, что в России может наступить дефицит мяса. Его заявление было сделано на фоне слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если не исправить ситуацию с падежом скота, то стране грозит голод. Как пояснил эксперт Юшин, через пять-шесть лет на мировом рынке сложится тяжелая ситуация, и если в России не будет развиваться собственное производство говядины, то может наступить дефицит. По словам эксперта, цены на говядину будут повышаться из-за роста населения, стагнации в крупнейших странах-производителях, роста мировой экономики. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ: https://www.mk.ru/economics/2025/06/18/v-rossii-predupredili-o-golode-vsled-za-lukashenko.html

Другое популярное интернет издание "Свободная пресса" два года назад опубликовало статью с еще более ужасающим заголовком своей аналитической статьи: "Весной Россию ждет голод, а следующей осенью — неурожай". Статья была основана на информации безымянного чиновника Минсельхоза, который предупредил наших сограждан о страшной опасности :"Дефицит продовольствия и голод после двух рекордных урожаев подряд. Возможно ли такое? Увы, да, и чиновники, судя по всему, в курсе этой опасности. Только готовятся к ней своеобычно, запрет на экспорт зерна собираются ввести только после того, как его фактически не останется в стране". Если кому интересно, прочитайте эту статью, перейдя по ссылке. https://svpressa.ru/economy/article/396510/

О проблемах сельского хозяйства только и делают, что говорят: приводят в отчетах ужасающие цифры статистики, выступают с докладами в Госдуме, Минсельхоз разрабатывает программы, на уровне правительства РФ принимаются постановления, на уровне Госдумы принимают новые законы. И? И… ничего не меняется! Точнее так: меняется, но еще в более худшую, ужасную и опаснейшую сторону! Впереди только пропасть. Доказательства? В качестве доказательства предлагаю вам прочитать отрывок из статьи «Кто рубит сельское хозяйство РФ на корню?» опубликованную … в апреле 2014 года на популярном интернет портале Правда.Ру:

«Российское село вымирает, а с ним истощается и сельскохозяйственное производство. Несмотря на прямые мольбы сельхозведомств и самих фермеров о помощи со стороны государства, этот сегмент пребывает в упадке. Почему все программы поддержки сельского хозяйства терпят крах? В ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин заметил, что для него "сельское хозяйство всегда было важнее, чем пушки". Однако правительственные чиновники, судя по нынешнему состоянию отрасли, вряд ли разделяют приоритеты президента. Сельское хозяйство в современной России последовательно загибается последние 20 лет — то есть ровно с того момента, когда коллективные хозяйства ушли в небытие, и балом стала править рыночная экономика. Окончательным аккордом в этой заупокойной молитве сельскому хозяйству нашей страны стало подписание договора о вступлении во Всемирную торговую организацию, в условиях которого было заведомо прописано минимальное субсидирование российских фермеров и аграриев. Паника среди работников сельхозпроизводства началась сразу, как только стало известно, что России вот-вот станет новым членом организации, в условиях которой, как самый яркий пример, загнулась аналогичная отрасль Латвии». Это было написано 14 лет назад! Как ровно про сегодняшний день!

Что было сделано с тех пор, и почему, как написано было еще 14 лет тому назад в самом начале той статьи «Российское село вымирает, а с ним истощается и сельскохозяйственное производство»? Да, все в мире коренным образом, изменилось, как и сама глобальная мировая ситуация: нашей стране навязали войну, против нас теперь воюет весь Западный мир. Поставки оружия на Украину, санкции. Воюют с нами, а не мы воюем , кто бы что ни говорил: нам навязали эту войну, и теперь в приоритете «пушки». Иначе нельзя уже никак. Не будет «пушек», не будет мира на нашей земле. Но ведь вы помните? «Война войной, а обед по расписанию!». Что же все-таки у граждан нашей страны завтра будет на обед? Что на завтрак и ужин? Чем мы будем питаться? Ну и вот еще маленький фрагмент той статьи 14-летней давности:

«Решение проблемы сельскохозяйственников принято видеть в субсидировании отрасли со стороны государства. Это субсидирование в 90-е годы прошлого века стремительно сокращалось, да так, что сельхозпроизводство в стране практически окончательно встало. Затем Россия оказалась на пороге вступления в ВТО. Как рассказывал в интервью Pravda. Ru бизнесмен и политик Константин Бабкин, "если в Америке, в Европе даются субсидии в размере 500 евро на гектар сельскохозяйственных угодий, а у нас 5 евро, значит, надо либо защищаться от европейцев, либо создавать аналогичные субсидии". https://www.pravda.ru/economics/1205286-agriculture/ Возможно, прочитав эти три опубликованных выше фрагмента из различных изданий, вы читатель подумаете: ну все ясно: очередные страшилки журналистов!

Почему работники бегут из села

А вот уже «страшилка» официальная. Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на днях: «Кадровый дефицит есть, нам нужно 160 тысяч человек в год для обновления отрасли, потому что 150 тысяч человек в год уходят». Это было сказано министром Оксаной Лут на международной выставке «Золотая осень-2025». Она добавила, что президент Владимир Путин потребовал к 2030 году увеличить по сравнению с 2021-м объемы производства сельского хозяйства на 25%, а экспорт — в 1,5 раза. Да, на селе сегодня разгорелся кадровый апокалипсис. Средний возраст фермера 57 лет. Молодежь уезжает: в селах осталось в 3 раза меньше людей в возрасте 25-35 лет, чем было в 2010 году. Парадокс: в агрохолдингах зарплата тракториста 90 тыс. руб., у фермеров — 35-40 тыс. Кто же останется на селе при такой ситуации? Да, Президент страны потребовал к 2030 году объемы производства сельского хозяйства на 25%. Но от кого требовать, кто это сможет сделать, и кто будет исполнять требования главы государства? Оксана Лут сама сядет на трактор вместе со своими замами? Кроме шуток: как исполнить требование Президента страны, как это будет делать минсельхоз в реальности? Разве от минсельхоза следует требовать, а не от Центробанка понижения звериных ставок ? Без этого ничего изменить в экономике не получится. Изменят ставку, и тогда все встанет на свои места! Дайте селу воздуха, дайте селу денег, снижайте немедленно банковские ставки. Давайте льготные кредиты, и село поднимется с колен! Но ничего этого нет, а значит впереди пропасть, и журналисты скоро будут писать, что село не «вымирает», а «вымерло». А что у нас на столе будет? Чипсы вместо хлеба и кока кола вместо молока?

Налоговая добивает бизнес на селе

Есть еще очень важная проблема, о которой молчат на всех уровнях власти. Сегодня в самом прямом смысле этого слова, уничтожается целенаправленно на селе бизнес. Кто это делает, спросите вы? Это делает государственная структура, налоговая инспекция. Впрочем, налоговикам кажется, что они выполняют важнейшую государственную задачу: собирают налоги. Да никто и не спорит: казна пополняется за счет налогов, и платить их надо. Другое дело как это делается. Такое ощущение, что налоговики превратились в некий карающий орган: из некоторых фирм они не вылезают годами и проверка следует за проверкой. Но ведь сам Президент страны не раз говорил на различных совещаниях, форумах, что в нынешней сложной экономической и политической ситуации проверки бизнеса должны быть ослаблены, что давно пора прекратить давить на бизнес посредством проверок. Но это продолжается. И бизнес при этом на селе, еще как-то умудряется стоять на ногах, работать, выпускать сельхозпродукцию. Речь о целенаправленных проверках и разве это не уничтожение бизнеса, когда людям просто не дают спокойно и нормально работать? Налоговики давят на предприятия: после одной проверки следует другая, третья. Зачем? Все ведь сейчас прозрачно, все видно - куда и что уходит, какие налоги кто платит. Такое ощущение, что налоговики стали карающим органом, а не проверяющим, и цель проверки одна: «законным» образом уничтожить на селе бизнес. А где власть?

Смешно: власть не в курсе где находятся обнальные фирмы?

Если говорить про Саратовский регион, то неужели местная власть не в курсе, как работает налоговая инспекция в области? Неужели исполнительная законодательная власть в регионе не заинтересована в том, чтобы на селе бизнес работал, а не отбивался годами от налоговой инспекции? Вот и бегут люди из села, о чем сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут недавно: нет денег, нет перспективы и самое главное нет поддержки со стороны государства ни моральной, и физической. Это только сумасшедший рубит сук, на котором сидит. Почему государство своим бездействием уничтожает тех, кто кормит страну? Мало нам внешних врагов? Крестьяне бегут из сел из-за тяжелого труда и низкой зарплаты, и в это же время, еще бизнес на селе уничтожается всевозможными проверками! Как это вообще можно объяснить? Это вместо поддержки бизнеса. Мы видим объяснение только в одном: кто-то очень серьезно заинтересован в ослаблении и уничтожении важнейшего сектора экономики: аграрного. И это не конспирология на наш взгляд, а реальность. Вспомните Чубайса и его реформы. В 90-е годы если кто-то называл его врагом России, того объявляли сумасшедшим или коммунистом, которые не разбираются в рыночной экономике. Время расставило все на места, прошло 30 лет, что получила наша страна и ее граждане после реформ? Руины и развалины вместо заводов и фабрик. Или торговые центры на бывших заводских территориях. Мы снова к этому идем, когда целенаправленно убиваем село?

Реальность сегодня такая: сотрудники налоговой инспекции, отвлекая сотрудников той или иной фирмы на селе, отвлекают людей от работы, буквально годами сидят на предприятиях. ОБЭП вместо того, чтобы ловить реальных преступников ищет их на селе: изымает документы, блокирует работу предприятия. При этом, так называемые обнальные фирмы существуют и работают, никто их не проверяет, хотя все о них знают. Почему? Знающие люди говорят, что их прикрывают господа в погонах. Но никто из бизнеса не работает с такими фирмами, потому что налог лучше заплатить 13 %, чем работать с обнальниками за 22%. На это идут только те, кто воруют бюджет, потому что это не их деньги. А вот тот, кто имеет на селе свой бизнес, берет кредиты под высокий процент, отвечает всем своим имуществом, и его семья тоже, вплоть до детей. При этом и налоговая и полиция прекрасно знает адреса, явки и пароли обнальных фирм. Но... ничего не делают сними, дают свободно работать, но при этом, едут добивать на селе бизнес. И это происходит в нашем регионе, в России. Власть не знает о существовании так называемых обнальных фирм? Конечно, знает, но почему не разберется с налоговой и полицией, дабы они ими занимались? Получается, отмывать и тащить из бюджета можно, а давать работать свободно бизнесу на селе, который приносит в казну немалые налоги нельзя? И при такой парадоксальной ситуации государство хочет, чтобы село развивалось? От кого же тогда президент страны Владимир Путин требует к 2030 году увеличить объемы производства сельского хозяйства на 25процентов, если идет повальное разбазаривание бюджетных средств через обнальные фирмы и никто в государстве реально с этим не борется?

Через 10 лет в России не останется ни одного фермера

Чтобы понять и увидеть вместе с нашим читателем масштабы той катастрофы, что происходит в сельском хозяйстве, мы нашли статистику, и она пугающая. Если завтра не принять срочных мер, то деревня исчезнет с карты России.

Согласно официальным данным:

2016-2020 годах прекратили существование 60 тыс. фермерских хозяйств, 2020-2025 годах закрылись еще 35 тыс. Общее сокращение за 13 лет — с 305 тыс. до 200 тыс. (на 34%)

В ведущих аграрных регионах ситуация катастрофическая:

✔ Ростовская область (2024 г.) — минус 400 хозяйств за год

✔ Краснодарский край (2023 г.) — закрылось 7% всех КФХ.

Доля фермеров в общем объеме сельхозпроизводства упала с 15% до 14,2% всего за год. Если тенденция сохранится, через 5-7 лет малые хозяйства могут исчезнуть как класс.

Ситуация с кредитами напоминает финансовую ловушку:

Средняя ставка по агрокредитам 23% (в 2020 было 7%). Для сравнения: в ЕС — 1,5-3%, в Китае — 4,5%.

А отсюда и остальные проблемы: цена запчастей к импортной технике выросла в 11 раз, субсидии по программе "1432" сократились с 120 млрд (2020) до 25 млдр руб. (2024), компенсация дизтоплива уменьшена с 30% до 12%. Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей выросли на 58% за 2 года. Логистические издержки составляют до 40% себестоимости зерна.

И это официальные «страшилки», а не выдумка журналиста.

Какой вывод? Даже не имея экономического образования можно предвидеть: без срочных мер через лет 10 не останется в России ни одного фермера.

А что говорят и делают для своего спасения фермеры?

В сельском хозяйстве происходит все по поговорке: «Спасение утопающих дело рук самих утопающих». А почему село «тонет» вместе с крестьянами и кто их «топит»? Государство само и «топит»: безумная банковская ставка, безумные проценты кредитов, отсутствие реальной, а не на бумаге Программы господдержки. И все это вместо того, чтобы «тонущему» крестьянину подать руку спасения.

Что же делают сами «утопающие», то есть фермеры? Совсем недавно, 7 октября 2025 года они собрались в Москве на Российском агротехническом форуме поговорить о проблемах, попытались их донести в очередной раз до власти. Вывод, сделанный интернет порталом Agrobooku. Ru ( профессиональная сеть фермеров и людей агробизнеса, как указано на этом портале) не утешительный: «Крестьяне беднеют, заводы – останавливаются».

О чём говорили на «Российском агротехническом форуме – 2025»?. https://agrobook.ru/blog/user/aleksandra-koreneva/krestyane-bedneyut-zavody-ostanavlivayutsya-o-chyom-govorili-na

Кому интересно, прочитает статью полностью, перейдя по этой ссылке. Мы же отметим основные моменты.

Остановлены все серьёзные инвестиционные проекты

Такого кризиса на рынке сельхозтехники, как в 2025 году, в новой истории ещё не было. Падение продаж по некоторым категориям доходит до 45%. «В начале 2010-х годов производители сельхозтехники предложили правительству новые подходы к регулированию рынка, – сделал краткий экскурс в историю президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. – Тогда стали появляться различные меры поддержки – «Программа 1432», «Постановление 719», которое позволило разграничить продукцию, изготовленную в России, и привезённую из-за рубежа. Появился Фонд развития промышленности, государство начало финансировать НИОКР… Началось действительно бурное развитие отрасли: мы в несколько раз увеличили объём производства, вывели много новых моделей машин на рынок, подтянули наши инженерные компетенции. Практически каждое предприятие делало инвестиции, закупало оборудование, строило новые цеха. Доля российской техники на российском рынке выросла с 24% до более чем 70%».

Теперь все это в прошлом. Кто виноват, и что делать? Вопрос к правительству РФ и лично к Михаилу Мишустину. Как он и его правительство планирует выполнять поручение Президента к 2030 году увеличить объемы производства сельского хозяйства на 25 процентов?

«Все остановили серьёзные инвестиционные проекты, но стараются доводить до рынка уже начатые модели, которые были разработаны, по которым сделан задел. То есть стараются сохранять развитие, но без каких-то серьезных вложений. Все включили режим экономии», – сказал на форуме Константин Бабкин.

Высокая ключевая ставка мешает всем

«У нас очень высокая стоимость производства, – объяснил Александр Костин председатель совета директоров ООО «Агроцентр». – Мы, участники «Программы 1432», не можем поднять свои цены выше уровня инфляции, но при этом у нас растут цены на металл, на электроэнергию, на зарплату, растут остальные издержки. Ставка Центробанка снизилась, но тем не менее, остаётся достаточно высокой. По всем законам экономики кредитная ставка не должна быть выше, чем рентабельность предприятия. Рентабельность предприятий сельхозмашиностроения – по данным из открытых источников – 6,8%. То есть кредиты у нас должны быть под 5% годовых и ниже».

Стоимость дизельного топлива – вопрос очень на сегодняшний день болезненный

«Росагролизингу» удалось спасти рынок от катастрофического обвала. Но спрос на технику сильно ослабел, признал глава компании Павел Косов: «Мы увидели, что хозяйства направляют больше средств на поддержку того парка, который на текущий момент сформирован в агропромышленном комплексе. Они приобретают запчасти вместо того, чтобы покупать новую технику. Безусловно, это отразилось на рынке. Если смотреть в целом, то приобретение техники сократилось на 28%, отгрузки – на 40%. К маю 2025 года по сравнению с маем 2024 года объём приобретения сельхозтехники упал на 57%.

«Стоимость дизельного топлива – вопрос очень на сегодняшний день болезненный. Тонна стоила 22 600 рублей в 2012 году, а буквально вчера бензовоз по цене 91 000 за тонну. Я вам скажу, это безумие просто! 2,3 миллиона рублей я отдаю за бензовоз объёмом 30 тонн, которые съедаются в хозяйстве 5 дней в период обработки почвы. Мы просто закладываем себе на следующий год золотую себестоимость сельхозкультур. То есть мы уже топим экономику 2026 года!»- сказал Александр Чепухин, экс-министр сельского хозяйства Ульяновской области. По его мнению, спасти ситуацию могло бы снижение стоимости денег – возврат к льготным кредитам под 3% годовых, а также практика поставок дизельного топлива аграриям по льготным ценам.

Замкнутый круг: продали, посчитали, поплакали, а весной снова берем дорогие кредиты

Аграрии зажаты в тисках между высокой себестоимостью производства и низкой маржинальностью, подтвердил в своём выступлении Евгений Подшибякин, председатель АККОР Тульской области:

«Льготные кредиты, которые нам обещали, были предоставлены в ограниченном количестве, поэтому брали кредиты по коммерческой ставке. А это 27-30%. Ведь мы аграрии, мы ответственные люди, нам нужно сеять – мы не можем, чтобы это всё оставалось, – сказал Евгений Николаевич. – В 2024 году покупали дизтопливо по 56 тыс. рублей за тонну, сейчас – 76 тыс. рублей за тонну. Аммиачную селитру в 2024 году мы брали за 21 тысячу за тонну, сейчас, по весне, 29 тысяч за тонну. Сложные удобрения, та же азофоска, стоила 36 тысяч рублей за тонну, сейчас – 43 тысячи. Ну и так далее можно продолжать. Получается, себестоимость, которая сложилась на нашу сельхозпродукцию, довольно высокая. Была бы надежда на то, что и цена на нашу продукцию вырастет, но цены нет. Много зерна проросло на корню, пятого класса зерно стоит. Цена на пшеницу – 11-12 тысяч рублей за тонну на сегодняшний момент. И деваться некуда: уборка идёт, надо продавать зерно, надо завершать уборку. Опять же – кредиты надо возвращать. И получается как будто замкнутый круг: продали, посчитали, поплакали, а весной снова возьмём дорогие кредиты, и всё это идёт по кругу.

Рабство отменили давно, но на самом деле получается как-то рабство: работаешь ради того, чтобы просто работать…

Что спасло бы ситуацию?

На «Российском агротехническом форуме – 2025» производители сельхозтехники предлагали различные меры для спасения спроса на технику: снижать ключевую ставку, увеличить финансирование «Программы 1432» с ростом скидки для покупателя до 20-25%, увеличить для заводов субсидию на покупку отечественного оборудования до 50%, вернуть финансирование «Программы 1269» (поддержка экспорта сельхозмашин). Звучали требования защитить рынок от дешевой китайской техники и ввести аналог утильсбора для прицепной и навесной техники.

Аграрии просят сделать дешёвые кредиты, установить для краткосрочных кредитов срок хотя бы в полтора года, организовать закупочные интервенции – чтобы цена на зерно не обваливалась после получения достойного урожая.

Риторический вопрос агрария, произнесённый ближе к завершению форума, поневоле заставил задуматься: если в федеральный бюджет не заложены средства на льготные кредиты под 3%, не заложено кратное увеличение финансирования «Программы 1432», не заложены суммы на закупочные интервенции – то кто же их сейчас заложит? А что тут может сделать министр сельского хозяйства Оксана Лут? Только констатировать: все плохо. И для чего тогда такое министерство существует? Про наше региональное министерство с.х. во главе с Ковальским мы промолчим: умные люди крутят у виска пальцем и смеются. Это министерство превращено давно в отдел регионального Росстата. Фиксирует цифры, и рассказывает что завтра будет все хорошо? Надои увеличатся, мяса и картофеля станет больше. Короче, министерство вранья и министерство пускания пыли в глаза. Ну, и конечно, у нас есть знаменитый саратовский калач, о котором Ковальский рассказывает на всех форумах. Но кто его видел в Саратове, в магазинах тот калач?

Что делают в Госдуме и в Минсельхозе?

И в Госдуме, и в Правительстве РФ, и в Минсельхозе, как мы полагаем, знают цифры тревожной статистики, знают о проблемах. Но знать мало, что делать? Вот читаем сообщение в одном из СМИ: «Минсельхоз и Госдума определили 10 приоритетных законопроектов аграрного сектора». Отлично, и про что эти законопроекты? Про то, что наконец-то протянет государство руку помощи утопающему фермеру и всему сельскому хозяйству, чтобы спасти страну от голода? Если бы! Такое ощущение, что на самом верху кому-то просто уши заложило, и там не слышат аграриев. Судите сами, какие законы они «сформировали». Сообщается, что минсельхоз и аграрный думский комитет «в ходе совместной работы сформировали перечень из 10 приоритетных законопроектов(«приоритетных!» с их точки зрения- ред.), запланированных к рассмотрению в рамках осенней сессии. Одним из «приоритетных» законов планируется внести изменения в механизм предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел. Да ну? Не лучше ли было принят закон от негативного воздействия на фермеров чиновников и банкиров? И другой закон, над которым будут ломать голову депутаты Госдумы: они, как сообщают в СМИ продолжат работу (работу!- ред.) над упрощением процедуры перевода сельскохозяйственных земель в другие категории в целях развития эно- и агротуризма. Они это серьезно? Завтра молока, хлеба, сыра, масла не будет, какой агротуризм? Не будет завтра фермера, а огни о пчелах? Будет фермер, будут и пчелы. Агротуризм? Куда возить туристов и что им показывать, чем кормить? Показывать развалившиеся коровники и тощих коров?

Что дальше? Дальше все ближе и ближе к полному развалу агропромышленного сектора

Новость неутешительная. Депутаты из Госдумы не владеют ситуацией, не слышат фермеров, не видят проблем. Иначе, как объяснить такое? Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам на своем заседании 8 октября рассмотрел заключение на проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Ключевой темой обсуждения стало финансирование агропромышленного комплекса. Как было отмечено, законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны. Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, представляя проект трехлетнего бюджета, остановилась на финансировании государственных программ, по которым Минсельхоз России является главным администратором средств федерального бюджета.

Всего на 2026 год на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено по четырем госпрограммам около 430 млрд рублей (без учета резерва), не ниже текущего года. В 2027 году запланировано 308,5 млрд рублей, а в 2028 году – 338,6 млрд рублей. Обывателю, у которого пенсия 15 тысяч, а зарплата 25 тысяч, сложно понять значение этих цифр. Но вот для примера: общая стоимость проекта по строительству моста через Керченский пролив от Тамани до Керчи составила 227,92 млрд рублей. Получается, что примерно на следующий год аграриям страны на развитие дадут два крымских моста? Вывод? Плохой вывод получается: такими вложениями нам не поднять сельхозпроизводителя.

В самом деле смешные деньги в масштабах страны: в 2026 году на госпрограмму развития сельского хозяйства выделяется из бюджета 290,7 млрд рублей, на развитие сельских территорий – 81,5 млрд рублей, на госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса – 20,6 млрд рублей.

И вот мнение члена аграрного комитета Госдумы Сергея Яхнюка:

«Предложенные параметры бюджета вызывают серьезную озабоченность у профессионального сообщества. Сокращение поддержки по ключевым направлениям, особенно льготного кредитования и технической модернизации, в условиях высоких затрат может привести к замедлению темпов развития отрасли и создает угрозу для достижения поставленных целей».

С одной стороны похвально, что этот депутат дает такую справедливую и честную оценку катастрофической ситуации. А с другой? Что сделал лично он, чтобы Госдума принимала реальные законы по развитию агропромышленного сектора, а не только по развитию агротуризма?

Вопрос не только к этому депутату, а ко всем депутатам Госдумы. Ведь может сложиться такая ситуация, что завтра в думском буфете не будет обеда. Их это тоже не беспокоит?